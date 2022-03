MS 2022.064

Khi lao ra cứu mạng cháu 3 tuổi nhà hàng xóm, chị Hà bị xe ô tô tải cán nát cả 2 chân. Tai nạn nghiêm trọng khiến người phụ nữ ấy phải làm phẫu thuật cắt chân trái.

Nằm một chỗ trong bệnh viện, những cơn đau vẫn đang hành hạ chị Ngô Thị Thu Hà (41 tuổi, ở thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chỉ vì sự cố hy hữu mà chị phải mất đi một chân, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo.

Lao vào cứu cháu bé, người phụ nữ bị xe ô tô tải cán nát 2 chân

Vợ chồng chị Hà vốn dĩ không khá giả gì. Chồng làm lao động tự do còn chị phục vụ ở quầy bar tại Đại Lải Flamingo. Mấy năm gần đây do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả hai phải nghỉ việc ở nhà một thời gian dài.

Sáng ngày 4/2/2022, một người hàng xóm đối diện sang nhờ chị trông giúp con nhỏ mới 3 tuổi. Khi đang chơi trong nhà chị, cháu bé đột nhiên mở cổng chạy ra đường.

Chị Hà đuổi theo thì phát hiện một chiếc ô tô tải đi tới với tốc độ cao hướng về phía cháu bé. Sự việc bất ngờ khiến tài xế xe tải không kịp phanh. Chị Hà lao ra ôm lấy cháu bé nhưng không được. Cháu bé văng vào gầm ô tô và không may qua đời, còn bản thân chị bị xe tải cán nát hết cả 2 chân.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân có mặt ở hiện trường nhanh chóng đưa chị đi bệnh viện Đa khoa thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển chị tới bệnh viện Việt Đức vào trưa cùng ngày.

Ngay khi vào bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ nhận định tình trạng nhiễm trùng cả hai chân của chị rất nặng do cát trên đường bám vào nhiều. Để giữ được tính mạng, người phụ nữ khốn khổ ấy phải chấp nhận tháo khớp đến đùi trái. Cùng với đó, cẳng chân phải cũng bị gãy nên các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật rồi chuyển chị qua bệnh viện Đại học Y để tiếp tục điều trị.

Vết thương nặng, chị Hà phải trải qua nhiều ca phẫu thuật

Đến ngày 16/2/2022, khi làm test Covid-19 sàng lọc để vào bệnh viện, các bác sĩ phát hiện chị đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Vậy là chị phải về quê bằng xe cấp cứu để điều trị Covid-19 rồi mới tiếp tục được nhập viện.

Đến ngày 28/2/2022, sau khi đã bình phục, người phụ nữ khốn khổ ấy quay trở lại bệnh viện, thực hiện nhiều ca phẫu thuật vì tình trạng nhiễm trùng đã diễn biến rất nặng.

Kinh tế cạn kiệt vì dịch bệnh

Thời điểm chị Hà mới vào viện, do không có bảo hiểm y tế, chồng chị phải chạy vạy khắp nơi mới vay nổi hơn 60 triệu đồng. Nhưng số tiền đó cũng chỉ như muối bỏ chỉ sau một tuần điều trị.

Lúc phát hiện chị Hà trở thành F0, chi phí thuê xe cấp cứu hết sức tốn kém lên đến vài triệu đồng. Quá trình điều trị sau khi nhiễm Covid-19 của chị cũng khiến gia đình phải chi trả hơn 100 triệu đồng cho đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, suốt quãng thời gian dịch bệnh hoành hành, gia đình chị chẳng có ai làm ra kinh tế. Bản thân cả hai vợ chồng một lúc mấy miệng ăn. Ngoài 2 con nhỏ, mẹ đẻ chị năm nay gần 70 tuổi cũng không ổn định sức khỏe.

Hoàn cảnh đáng thương của chị Ngô Thị Thu Hà đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Thời điểm hiện tại, từng cơn đau vẫn cứ thế hành hạ người phụ nữ đáng thương ấy. Vết cắt ở đùi trái đang phải điều trị bằng kháng sinh liều cao nhất, cơ thể chị suy kiệt trầm trọng vì những vết viêm nhiễm trên đôi chân.

“Những ngày tháng sau này tôi chẳng biết sống ra sao nữa. Giờ thì tôi đã trở thành người tàn tật rồi nên không còn lao động được nữa. Chồng tôi giờ một mình lo kinh tế cho cả nhà nhưng dịch bệnh thế này cũng chẳng ai thuê. Không biết rồi mai đây con cái và mẹ tôi sống ra sao nữa”, chị Hà nghẹn ngào trên giường bệnh.

Chi phí thuốc men của chị Hà dự kiến sẽ tốn kém hơn gấp bội. lúc này đây, chị đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để giữ được nốt bên chân còn lại.

Phạm Bắc

