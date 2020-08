MS 2020.212

Chị Nhành đứng lấp ló trước cửa phòng bệnh, mắt đục ngầu. Chuyến này về quê, chị chẳng thể vay nổi 1 đồng. Gần 2 tháng con gái bị bệnh, chỗ nào có thể vay chị đều đã hỏi cả.

Đã 2 tháng nay, chị Nhành không thể tin được cô con gái khỏe mạnh, hiếu thảo của mình vẫn đang nằm lặng im trên chiếc giường trắng muốt. Thùy Dương, con gái chị Nhành năm nay mới 19 tuổi, vừa học xong lớp 12 và đi làm được 3 tháng thì bất ngờ đổ bệnh.

Đầu tháng 7, Dương có triệu chứng đau đầu, mất ngủ, bứt rứt không yên, nói nhảm. Đi khám ở nhiều bệnh viện tại Tiền Giang, bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt. Chỉ trong vòng 1 tháng, chị đưa con đi 5 bệnh viện và trung tâm y tế vẫn không khỏi, tình trạng ngày càng nặng Sang đầu tháng 8, Thùy Dương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm khám.

Thùy Dương đang điều trị tại Khoa Nhiễm Việt Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, sau xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Dương bị viêm não tự miễn. Đây là căn bệnh hiếm lạ, mới phát hiện ở Việt Nam và trên thế giới, chưa có phác đồ điều trị cụ thể. Sau khi tiến hành phương án dùng thuốc ức chế miễn dịch nhưng không nhận được sự đáp ứng thuốc, các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định chuyển Thùy Dương sang điều trị tại Khoa Nhiễm Việt Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM.

Hiện tại, em được chuyển sang phương án điều trị thứ hai là lọc máu, thay huyết tương. Nếu phương án hai vẫn không thành công, các bác sĩ phải sử dụng thuốc đặc trị từ nước ngoài. Đây là hai phương án có chi phí cao, lại không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả nên phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Nghe tin con gái có nhiều cơ hội phục hồi, người mẹ mừng đến bật khóc. Thế nhưng chi phí cho đợt thay huyết tương sắp tới những hơn 100 triệu đồng, chị Nhành không biết kiếm ở đâu ra.

Vội vã từ quê lên, chỉ mong kịp giờ vào thăm con chốc lát mà không kịp. Người mẹ lẳng lặng đứng nhìn con qua lớp cửa kính.

Mẹ đơn thân gồng gánh nuôi con

Thùy Dương bị cha bỏ rơi khi mới 8 tháng tuổi. Chị Nhành ôm con về nương nhờ nhà ngoại với tai tiếng “đứa nhỏ không phải con đẻ của cha nó” và hai bàn tay trắng. Thương xót cho 2 mẹ con, năm Dương lên 7 tuổi, cha mẹ chị cắt cho mảnh đất nho nhỏ, dựng căn chòi lá ở tạm.

Suốt từ khi lọt lòng đến nay, Dương chưa từng nhận được sự quan tâm của nhà nội. Chị Nhành nén sự bất lực trong tiếng thở dài: “Hồi ấy, suốt nhiều năm trời, cha cháu có tới cũng là để mắng chửi chứ không phải thăm nom. Ngày ly hôn, tòa án yêu cầu mỗi tháng cấp dưỡng 150 nghìn đồng. Nhưng từ đó đến giờ, con chưa nhận được một lời hỏi han, nói gì đến cho tiền”.

Vài năm trước, chị vay mượn địa phương cất căn nhà vững chãi hơn cho con có chỗ học hành, không bị mưa dột làm ướt hết sách vở. “Xây căn nhà nhỏ thôi mà phải mất 5 năm cô ạ. Cứ vay mượn được tí chút, rồi đi làm gom thêm ít nữa, xây từng hồi. Mãi đến năm 2017 nhà mới hoàn thành. Tôi vừa đi làm, vừa vay nợ mới để trả nợ cũ. Vốn hi vọng năm nay đứa nhỏ học xong sẽ cùng mẹ đi làm trả nợ, mà chưa được bao lâu thì con đổ bệnh”, người mẹ nghèo giãi bày.

Bác sĩ phải cố định tay chân của Thùy Dương, đề phòng những cơn gồng giật bất ngờ gây nguy hiểm cho con.

Xin hãy ban cho Thùy Dương một phép màu

Lên cấp 3, Dương chọn theo hệ vừa học vừa làm với mong muốn phụ mẹ trả nợ xây nhà. Lúc rảnh rỗi, em lại làm thêm ở quán cafe. Có lần gặp cha vào uống nước, người cha không có lấy một lời hỏi han. Đêm về em lặng lẽ khóc, chị Nhành gặng hỏi mãi, Dương kể lại rồi qua sang hỏi mẹ: “Tại sao cha mẹ người khác cũng li hôn, mà cha vẫn quan tâm, chăm sóc, còn cha con thì không?”. Chị Nhành học ít, chẳng biết giải thích thế nào cho con. Hai mẹ con chỉ biết ôm chặt nhau an ủi.

Hơn một tháng đưa con đi khắp nơi thăm khám, chữa bệnh, dù đã có bảo hiểm y tế nhưng vẫn tốn kém vài chục triệu đồng. Số tiền dành dụm để trả nợ đã hết, chị còn phải vay mượn thêm của người thân, chòm xóm.

Hần 20 năm chị Nhành không muốn đi bước nữa, ở vậy nuôi con

Khi phải cần gấp tới hơn 100 triệu đồng để thay huyết tương cho con, sáng hôm ấy, người mẹ nghèo tất tả bắt xe đò về quê vay mượn tiền nhưng không được. Buổi chiều, chị quay lên với con trong thấp thỏm, lo âu.

Nhà nội đã không ngó ngàng bấy lâu nay còn gia đình chị vốn chẳng khá giả. Cha mẹ đều đã hơn 60 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, không giúp đỡ được là bao. Nghĩ đến những lần hiếm hoi con tỉnh lại rồi khóc nức nở, trái tim chị như bị ai bóp nghẹt.

Mẹ con chị Nhành đã nương tựa cùng nhau suốt gần 20 năm. Thùy Dương đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha, chị không thể bỏ rơi con nữa. Với chút hi vọng ít ỏi còn lại, chị Nhành khẩn cầu một phép màu giúp đứa con tội nghiệp có thể vượt qua tai ương lần này.

Khánh Hòa – Thế Anh

