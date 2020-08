MS 2020.210

Nghe tiếng cười giòn tan của Phúc Thịnh, chúng tôi càng xót xa cho số phận của đứa trẻ mù lòa. Con vẫn chưa kịp hiểu gì về thế giới tươi đẹp này. Giờ đây, con cần 20 triệu đồng để duy trì sự sống nhưng thật khó khăn.

Tròn 2 tuổi, Phúc Thịnh bắt đầu biết được nhiều thứ. Con bập bẹ ba má, vui vẻ nô đùa cùng mọi người. Thế nhưng bên cạnh đó, vợ chồng chị Trang lại phát hiện ra con có nhiều biểu hiện lạ. Một mắt cứ lồi dần ra, Thịnh thường xuyên dụi đến đỏ hoe.

Lo lắng, anh chị đưa con đi khám tại một cơ sở y tế địa phương. Ngay lập tức, bác sĩ khuyên gia đình chuyển Thịnh lên bệnh viện lớn để kiểm tra, vì bệnh có dấu hiệu nặng.

Tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, sau khi làm các xét nghiệm, chụp MRI, bác sĩ cũng phải thảng thốt giật mình bởi lúc này, 2 mắt của con đã hỏng hết. Tức là, đứa trẻ đã không nhìn thấy gì từ khá lâu trước đó. Nghe kết luận con bị bướu nguyên bào võng mạc (ung thư võng mạc), cha mẹ chết lặng.

“Bác sĩ nói con có thể đã bị bệnh từ vài tháng tuổi, nhưng do vợ chồng tôi không nhìn ra điều khác thường nên đã không đưa đi khám sớm. Có những bé được phát hiện sớm may mắn sẽ giữ lại được một con mắt, còn không cũng mù lòa như Thịnh. Ở quê nghèo chúng tôi vốn yên bình, chưa từng nghe tới căn bệnh này nên chẳng phòng bị gì”, chị Trang nghẹn ngào.

Nghĩ rằng đưa con đi khám xong sẽ về nên gia đình không có sự chuẩn bị. Khi có kết quả, bác sĩ khuyên nên đưa con sang Bệnh viện Ung bướu để kết hợp điều trị. Buồn thay, vì không có tiền, vợ chồng chị Trang bàn nhau đưa con về chữa thuốc Nam.

“Chúng tôi dự định cho con uống thuốc Nam cầm cự, rồi đi làm kiếm tiền, gom góp chữa bệnh sau”, chị Trang giãi bày.

Lúc nào gương mặt của Phúc Thịnh cũng rạng rỡ.

Đầu năm 2020, một bên mắt của con bị lồi ra đau đớn. Đến lúc này, cha của Phúc Thịnh đi làm để dành được ít tiền, quyết định đưa con đi chữa. Bác sĩ khuyên nên hóa trị để gom khối u rồi mới mổ mắt, giảm thiểu sự đau đớn cho đứa trẻ. Thế nhưng sau vài đợt hóa trị, khối u chẳng thể teo hết, bác sĩ quyết định mổ bên mắt chưa bị đẩy lồi, sau đó sẽ xạ trị để tiêu diệt khối u.

Trải qua những đợt hóa trị đau đớn, mệt mỏi, có những lúc tưởng chừng con không chống chọi nổi, nhưng rồi đứa trẻ lại “hồi sinh”. Tiếng cười giòn tan của Phúc Thịnh vang vọng ra tận ngoài hành lang, khiến nhiều người đi qua phải ngước lại nhìn. Bởi ở nơi vốn nhiều tiếng khóc than ai oán, rên la đau đớn ấy, sự lạc quan của con như một điểm sáng lạ kỳ.

Phúc Thịnh được đánh giá là đáp ứng thuốc tốt. “Bác sĩ nói 10 bé thì mới có được 1 bé đáp ứng thuốc tốt như con. Mới vô đợt thuốc hóa trị đầu tiên, khối u đã gom hết lại, mắt không còn bị lồi khiến ba mẹ cũng đặt nhiều hi vọng. Chúng tôi chỉ mong giữ được con ở lại bên mình”, chị Trang

Tuy nhiên, thật khó khăn đối với vợ chồng chị Trang, bởi căn bệnh của Phúc Thịnh cần chữa trị lâu dài. Dù đứa trẻ đã được bảo hiểm y tế chi trả 100% nhưng vẫn còn những lọ thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm, cũng như rất nhiều khoản chi phí khác mà gia đình phải tự lo liệu.

Căn nhà gia đình chị Trang ở được dựng tạm trên mảnh đất của người thân.

Không có đất đai, nhà cửa, vợ chồng chị Trang ở tạm trong căn nhà bằng tôn chỉ 12m2. Hằng ngày, chị ở nhà trông con còn chồng đi khắp nơi làm mướn. Chẳng mấy chốc mà số tiền gom góp trong cả năm trời tiêu tán hết. Đến nay, gia đình chị đã phải vay mượn khắp người thân, hàng xóm. Số tiền nợ lên tới gần trăm triệu đồng.

Ở vùng quê nghèo, nội ngoại hai bên đều hiền lành, thật thà, tu chí làm ăn. Nếu không có bệnh tật thì cuộc sống cứ bình lặng trôi như vậy. Tiếc thay bất hạnh ập đến khiến gia đình chị Trang kiệt quệ, mang mọi tài sản đi bán cũng không đủ cứu chữa.

Đợt này, bé Thịnh đủ điều kiện để xạ trị, chi phí cần thiết khoảng 20 triệu đồng. Sau hơn nửa năm theo con chữa bệnh, chiếc xe máy cũ cũng đã phải mang đi bán. Đây là thời gian vàng để xạ trị cho con nhưng vợ chồng chị Trang đã chẳng còn xoay sở nổi.

Phước Như

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Ngọc Bảo Trang hoặc anh Nguyễn Văn Hơn; Địa chỉ: ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0933219914 .

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.210 (Bé Nguyễn Phúc Thịnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.