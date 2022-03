MS 2022.074

Đứng trước tình cảnh con mắc một loạt bệnh hiểm nghèo, anh Thành phải bán đi một quả thận. Để rồi giờ đây khi bệnh tình con chưa lui, cha đã bị biến chứng gây ra suy thận.

Cha nghĩ quẩn đi bán thận lo tiền phẫu thuật cho con

Đến giờ phút này, anh Bùi Quang Thành (35 tuổi, quê Sơn La) đã hoàn toàn hết khả năng để lo cho con trai đợt phẫu thuật sắp tới. Nghĩ đến số phận con mình là cháu Bùi Quang Huy (11 tuổi), anh lại thấy xót xa vì từ ngày con sinh ra đã phải thường xuyên đối diện với một loạt căn bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây, số lần anh phải đưa con đi phẫu thuật nhiều như cơm bữa.

Em Bùi Quang Huy 11 tuổi bị tim bẩm sinh và u não

Nằm gục xuống giường sau khi nhận kết quả mình mắc bệnh suy thận cấp giai đoạn 2, đến bây giờ anh mới thấm thía biến chứng sau lần bán thận để lo tiền phẫu thuật cho con. “Lúc đấy tôi nghĩ quẩn, không bán thận thì cũng chẳng có tiền vì bao nhiêu chỗ vay mượn gia đình tôi đã vay hết rồi. Nếu không làm thế thì làm sao cứu nổi con cơ chứ”, anh Thành tâm sự.

Tai ương xảy đến với gia đình anh Thành kể từ năm 2014 khi cháu Huy mới được 4 tuổi. Thời điểm ấy, cháu đi học thường xuyên bị ngất rồi được đưa vào bệnh viện huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La). Qua kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, đề nghị gia đình đưa cháu ra Hà Nội nhằm có đủ các phương tiện, máy móc chẩn đoán chính xác hơn.

Anh Thành lặn lội đưa con đến bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh. Các kết quả xét nghiệm đều khẳng định cháu Huy mắc bệnh tim bẩm sinh, cụ thể là tắc ống động mạch tim và thông liên thất. Để giữ được mạng sống cho cháu, các bác sĩ khuyên anh Thành cần phải cho con làm phẫu thuật gấp.

Mặc dù có tiền bảo hiểm chi trả, song chi phí ngoài danh mục được thanh toán lên đến hơn 60 triệu đồng. Đối với một gia đình thuộc vùng cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn thì số tiền ấy gần như chẳng thể xoay sở được. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ từ các nguồn lực xã hội, cháu Huy được làm phẫu thuật thành công.

Sự sống của cháu Huy đang chờ vào ca phẫu thuật sắp tới

Nhưng chỉ khoảng 3 năm sau, khi đang học lớp 2, cháu tiếp tục xuất hiện triệu chứng ngất như trước đây. Lần này, căn bệnh tim bẩm sinh có dấu hiệu tái phát. Nếu không phẫu thuật sớm, cậu bé có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Lần này, chi phí phẫu thuật lên đến 121 triệu đồng. Số tiền ấy đối với vợ chồng anh quá lớn, không có khả năng chi trả nổi. Đứng trước cơn bệnh hiểm nghèo của con, anh Thành đành phải bán đi một quả thận của mình để có đủ tiền trang trải chi phí phẫu thuật. Nhìn con được an lành sau ca phẫu thuật lần thứ 2, dù vẫn còn rất đau đớn song anh vẫn cảm thấy mãn nguyện vì đã giữ được tính mạng cho con.

Cần 50 triệu đồng cho lần mổ tim thứ tư

Đưa con trở về nhà sau những ngày tháng điều trị dài đằng đẵng ở Hà Nội, những tưởng mọi thứ tạm êm xuôi, đến tháng 11/2020, cháu Huy lại một lần nữa bị tái phát bệnh tim, phải mổ lần thứ 3. Anh Thành chạy vạy khắp nơi mới vay nổi 60 triệu đồng cùng một khoản tiền do các thầy cô giáo trường tiểu học Hương Nghịu giúp đỡ.

Lần này, ca phẫu thuật phức tạp hơn rất nhiều khi cháu chết lâm sàng trong 1 phút khiến các bác sĩ phải nỗ lực tìm mọi cách cấp cứu. Nhờ vậy, tính mạng đứa trẻ mới 11 tuổi ấy mới được giữ lại.

Nhưng vừa thoát khỏi cửa tử, tháng 1/2021, các bác sĩ phát hiện trong não cháu có một khối u ở tuyến yên. Quá bàng hoàng trước những căn bệnh nguy hiểm đến với con triền miên, có những lúc anh Thành chẳng muốn sống nữa.

Một lần nữa, anh lại chạy vạy khắp nơi để xoay sở số tiền lên đến 50 triệu đồng cho con mổ não. Tuy nhiên, sau ca mổ, cháu Huy gặp biến chứng nên bị mù mắt. Hàng ngày nằm trên giường bệnh, xung quanh là màn đêm đen đặc, đứa trẻ ấy không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bạn bè đồng trang lứa được sống một cuộc sống bình thường, còn mình lại phải chịu đựng bệnh tật dày vò.

Tai ương vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình anh Thành. Do mất đi một quả thận, đồng thời lao động quá nặng để kiếm tiền trả nợ, anh Thành gặp biến chứng gây ra chứng suy thận cấp giai đoạn 2. Mọi gánh nặng gia đình lại đẩy lên vai vợ anh với nghề phụ hồ.

Tình cảnh của cháu Bùi Quang Huy lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Chưa hết, bệnh tim bẩm sinh của cháu Huy lại một lần nữa diễn biến phức tạp. Dự kiến chi phí phẫu thuật sắp tới hết hơn 50 triệu đồng. Số tiền ấy gia đình không thể lo được nữa vì tổng số nợ cũ hết gần 200 triệu đồng vẫn chưa trả hết.

Tính mạng cháu Huy giờ đây quá đỗi mong manh. Hai cha con anh chẳng còn bất cứ đồng nào để làm phẫu thuật nữa. Chỉ có một phép màu mới giúp cháu Huy thoát khỏi “tử thần” lúc này.

Nhắc đến gia đình em Huy, ông Lê Văn Hà - Bí thư kiêm trưởng bản Quyết Tiến (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: “Họ khó khăn lắm. Bản chúng tôi không có ruộng nước như các bản khác nên gia đình cháu không có đất để canh tác. Bố mẹ cháu phải đi làm xây kiếm sống qua ngày thôi. Nhà cháu trước đây vừa thoát khỏi hộ nghèo thì cháu Huy mắc bệnh mổ nhiều lần, gia đình giờ nợ chồng chất nhiều lắm”.

Phạm Bắc

