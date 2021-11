MS 2021.328

Vốn không may mắn trong chuyện tình cảm, chị Hà dồn hết yêu thương vào cô con gái. Nay con bất ngờ đổ bệnh ung thư, chị Hà suy sụp, cuộc sống rơi vào bế tắc.

Ngày nghe bác sĩ thông báo cô con gái Nguyễn Hà Trang mắc bệnh ung thư xương, chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi, quê Bắc Ninh) oà khóc nức nở. Chị bảo, khi ấy bản thân không còn đủ sức để đứng, cứ thể khuỵu xuống. "Đứa trẻ vốn là điểm tựa để tôi nỗ lực sống, không ngờ niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị ông trời cướp đi", chị đau khổ.

En Nguyễn Hà Trang đang chống chọi với căn bệnh ung thư xương

Nguyễn Hà Trang từ khi nằm trong bụng mẹ đã không có bố. Hiểu con gái sẽ phải chịu sự thiệt thòi, chị Hà dồn hết tình thương cho con. Một mình "vượt cạn" rồi vò võ nuôi con, dù hết sức vất vả nhưng chị luôn cố gắng để con được đủ đầy, không phải tủi thân với bạn bè.

Tháng 7/2021, khi vừa thi đỗ vào trường THPT Quế Võ 1 của tỉnh, chỉ sau 1 đêm, chân Hà Trang sưng lên đau đớn. Chị Hà nghĩ con chạy nhảy, va đập vào đâu đó, nhưng không ngờ, đến hơn 1 tuần sau, chân lại càng sưng to hơn.

Chị Hà đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ, qua thăm khám, bác sĩ thấy triệu chứng viêm khớp, cho thuốc về uống. Tình trạng không mấy khả quan, chị lại ròng rã hơn 1 tháng đưa con đến Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc cơ sở 2, rồi các bệnh viện tư mới phát hiện con có 1 khối u nhầy kích thước 44 cm. Lo sợ điều chẳng lành, chị đưa con sang Bệnh viện K Tân Triều.

Một mình chị Hà gồng gánh nuôi con

Nhưng khoảng tháng 8/2021, do Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội, Bệnh viện K Tân Triều cũng hạn chế tiếp nhận bệnh nhân. Chị Hà đành đưa con sang Bệnh viện Việt Đức. Qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận Hà Trang mắc ung thư xương ác tính. Tin dữ ập đến kéo theo chuỗi ngày đau khổ với 2 mẹ con chưa biết khi nào chấm dứt.

Giữa tháng 9/2021, Trang nhập viện Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất. Từng giọt hoá chất đau đớn xâm nhập cơ thể con, chứng kiến từng mảng tóc con rụng đi từng ngày, chị Hà phải chạy ra ngoài hành lang mà khóc.

Một mình nuôi con vốn đã vất vả, thu nhập lao động tự do ít ỏi, hai mẹ con chị có cuộc sống hết sức chật vật. Từ ngày con đi bệnh viện, chị Hà phải thanh toán số tiền điều trị lên đến hơn 80 triệu đồng. Mỗi đợt truyền hoá chất 6 triệu đồng/đợt, lần gần nhất tốn hơn 30 triệu đồng tiền thuốc kháng sinh, chị gần như kiệt sức vì xoay sở.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Nguyễn Hà Trang đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Đưa con đi chữa bệnh, chị Hà phải vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, tình trạng của Trang vẫn chưa ổn định. Bác sĩ đánh giá em phải truyền hoá chất xong mới có thể phẫu thuật được.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho Nguyễn Hà Trang chia sẻ, em Trang nhập viện từ tháng 6, qua thăm khám xác định mắc căn bệnh ung thư xương, chưa di căn. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, hiện tại một mình mẹ Trang chăm sóc con ở bệnh viện.

Ở dưới quê, gia đình ông bà ngoại Trang cũng rất khó khăn. Ông mắc bệnh phổi phải thường xuyên nhập viện. Bà ngoại chỉ bán rau, nhặt nhạnh tiền lẻ sống qua ngày. Mới đây, bà bảo nếu tiền thuốc quá nhiều, bà sẽ bán căn nhà duy nhất của gia đình đang ở để cứu cháu.

Nhìn con đau đớn nằm thở dốc trên giường bệnh, chị Hà rơi nước mắt. Đúng lúc đó, Trang thều thào: "Mỗi người một số phận rồi, mẹ cố lên, không phải lo nghĩ gì cả. Con chữa bệnh xong khoẻ lại, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ".

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Hà giờ đây đang cần lắm sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Trại Hà, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0971445168

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.328 (em Nguyễn Hà Trang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.