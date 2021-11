MS 2021.325

Từng đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Nguyễn Minh Hiếu vốn là kỳ vọng của cả gia đình. Căn bệnh ung thư bất ngờ ập đến khiến cánh cửa tương lai như đóng lại trước mắt em.

Tại Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều, em Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi, thôn Hiệp Lực, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm trên giường bệnh, khẽ thở dài. Em đang ở độ tuổi dần trưởng thành, hiểu được những hiểm nguy cận kề mình gây ra bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.

Em Nguyễn Minh Hiếu 17 tuổi bệnh ung thư xương

"Nếu không mắc phải căn bệnh này, có lẽ giờ em vẫn đang tiếp tục đến trường, hy vọng thi đỗ vào trường Học viện An ninh nhân dân", Hiếu buồn bã nói. Em vốn là học sinh khá của lớp 11A1 trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Năm lớp 9, Hiếu từng đạt giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, là niềm tự hào của gia đình.

Tháng 8/2020, Hiếu cảm thấy đau ở vùng gối chân trái. Bác sĩ siêu âm kết luận có dịch ở khớp gối, kê thuốc uống nhưng không thấy đỡ. Đầu năm lớp 11, những cơn đau tăng dần, em buộc phải nhập viện Bệnh viện 108.

Lần này, bác sĩ phát hiện Hiếu có một khối u lành tính ở xương. Trải qua ca phẫu thuật thay xương thành công, những tưởng đã bình an vô sự, nào ngờ chân em ngày càng bị co lại, không duỗi thẳng được. Tháng 2/2021, em được bố đưa đến Bệnh viện K Tân Triều để mổ sinh thiết.

Kết quả lần này khiến cả gia đình hết sức bàng hoàng. Các bác sĩ kết luận Hiếu mắc bệnh ung thư xương ác tính, cần nhập viện điều trị gấp để tránh khối u di căn đến các bộ phận khác trên cơ thể. Từ đây, giấc mơ một ngày được bước vào ngôi trường Học viện An ninh nhân dân, trở thành một chiến sĩ công an chính thức khép lại với chàng thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Những ngày đầu truyền hoá chất khiến Hiếu cảm thấy như bị tra tấn. Cơ thể đau đớn tưởng chừng muốn chết đi sống lại. Sau 12 đợt truyền hoá chất, cơ thể em dần hao mòn. Khoảng thời gian em chữa bệnh cũng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Lúc này em Nguyễn Minh Hiếu đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Bố mẹ Hiếu vốn làm nông, nhà thuộc diện hộ nghèo ở xã. Để có tiền cho con truyền hoá chất, thay xương, anh Nguyễn Thanh Sơn phải vay mượn số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng. Trung bình mỗi đợt, tiền thuốc ngoài danh mục lên đến 8 triệu đồng, mỗi đợt chỉ kéo dài 5 ngày. Chưa kể chi phí đi lại, ăn ở tại bệnh viện những ngày dịch Covid-19 bủa vây, họ càng thêm kiệt quệ.

Đối diện với khoản nợ khổng lồ và tình trạng nguy kịch của con trai, anh Sơn rơi vào bế tắc. Không có cách nào, anh khẩn khoản mong Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, để con trai anh có cơ hội khoẻ mạnh trở lại.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thanh Sơn. Địa chỉ: Thôn Hiệp Lực, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0383444048.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.325 (em Nguyễn Minh Hiếu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.