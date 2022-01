MS 2022.014

Khoản nợ gần 800 triệu đồng gánh trên vai cùng một thửa đất phải đem đi thế chấp khiến chị Thơm lâm vào cảnh túng quẫn. Dù đang nợ đầm đìa, chị vẫn cố gắng tìm mọi cách giữ mạng sống cho con trai mình.

Trải qua hơn 4 năm điều trị suy thận, em Nguyễn Chí Mạnh (19 tuổi, thôn Hoàng Thịnh, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vẫn nhớ như in những kỷ niệm trong quãng thời gian còn được cắp sách đến trường. Buộc phải dừng lại việc học từ năm lớp 11, Mạnh từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong đau khổ và nuối tiếc.

Căn bệnh suy thận đang tàn phá sức khỏe và đe dọa tính mạng em Mạnh từng ngày

Bi kịch cuộc đời Mạnh bắt đầu từ tháng 6/2017. Những cơn ho dai dẳng, cơ thể mệt mỏi, triệu chứng nôn ói thường xuyên xuất hiện khiến em không thể tập trung vào việc học. Bố mẹ đi làm ăn xa, chỉ đến khi tình hình của con trở nên trầm trọng mới đưa được Mạnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá thăm khám.

Ngay khi mới có kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã phát hiện em Mạnh bị suy thận giai đoạn 3. Kể từ đó trở đi, em buộc phải dừng hẳn việc học để điều trị. Dẫu vậy, trải qua hơn 1 năm, bệnh vẫn không đáp ứng thuốc, chuyển hẳn sang giai đoạn 4.

Căn bệnh hiểm nghèo xuất hiện, Mạnh bỗng mắc thêm chứng động kinh, lên cơn co giật thường xuyên, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Không ít lần tính mạng của em đứng trước nguy hiểm cận kề. Đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, cơ thể chàng thiếu niên ngày càng suy kiệt.

Căn nhà xập xệ, tạm bợ là nơi hàng ngày Mạnh gồng mình chiến đấu với bạo bệnh

Quá trình làm tiểu phẫu đặt ống xông để chạy thận, vết mổ bị phồng lên khiến các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải mổ đến 2 lần. Trải qua thêm 2 năm điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, bệnh suy thận giai đoạn cuối của Mạnh vẫn chưa thể kiểm soát được.

Khao khát được đi học

Trải qua hơn 4 năm ròng rã điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, cho đến nay, những khoản nợ mà gia đình em Mạnh phải gánh chịu quá lớn, đến mức không còn khả năng chi trả được nữa. Tổng số tiền vay mượn để trả viện phí, thuốc men cho Mạnh đã lên tới gần 800 triệu đồng.

Để tiện chăm sóc con và có thể đi làm kiếm thêm thu nhập trang trải, chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ của Mạnh đã xin chuyển con điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Chị đã thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng số tiền 300 triệu đồng. Ngoài ra vợ chồng chị vay thêm bà con, họ hàng gần 400 triệu đồng nữa.

Bởi, dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ, chi phí khám bệnh, thuốc men cho Mạnh vẫn tốn đến 15 triệu đồng/tháng, nhiều hơn thu nhập của cả gia đình. Bố mẹ em vốn là lao động tự do, công việc không ổn định, lại thêm dịch Covid-19 kéo dài khiến cuộc sống ảnh hưởng nặng nề, mưu sinh cũng trở nên khó khăn hơn.

Thương bố mẹ, anh trai, em của Mạnh sinh năm 2004 đã bỏ học đi làm, kiếm thêm tiền đỡ đần giúp bố mẹ phần nào. "Tôi đau khổ lắm, con lớn bệnh, nay đứa kia lại nghỉ học để lo giúp bố mẹ. Thương con không được học hành đến nơi đến chốn nhưng chúng tôi đã túng quẫn lắm rồi. Giờ gánh số nợ gần 800 triệu đồng, biết lấy đâu để trả. Chưa kể con vẫn phải chữa bệnh tiếp...", chị Thơm nghẹn ngào.

Hoàn cảnh của em Nguyễn Chí Mạnh lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Những ngày được nghỉ để về nhà ít hôm rồi tiến hành chạy thận định kỳ, Mạnh gặp lại những bạn học cũ từ thời cấp 3 của mình. Thấy bạn được học Đại học, em khao khát mình cũng có thể đi học, kiếm được công việc phụ đỡ cha mẹ. Nhưng trước số phận bất hạnh, em phải chịu cảnh đày đoạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo ông Lê Duy Vinh, Chủ tịch xã Đông Phú, hoàn cảnh gia đình nhà chị Nguyễn Thị Thơm ở thôn Hoàng Thịnh thuộc diện khó khăn, con trai mắc hiểm nghèo chữa chạy chữa nhiều năm nay. Bởi vậy, địa phương rất mong muốn gia đình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng để em Nguyễn Chí Mạnh có điều kiện chữa bệnh.

Phạm Bắc

