Vũ Trọng Hiểu cao ráo, rắn rỏi, vừa tốt nghiệp đại học, tương lai rộng mở. Thế nhưng tai nạn thảm khốc đã khiến anh phải nằm bất động một chỗ, chân tay co quắp.

Một đêm tháng 8/2019, Vũ Trọng Hiểu trở về nhà sau 14 tiếng làm việc đầy mệt mỏi. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 3km, anh gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy. May mắn anh được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương.

Ông Vũ Văn Thế chia sẻ: “Gần nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, báo con trai tôi bị tai nạn nguy kịch, tôi giật thót. Thằng bé đúng là thường về nhà vào giờ ấy, nhưng trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó vốn hiền lành, cẩn thận lắm cô ạ”.

Đã hơn 1 năm nhưng sức khỏe của anh Vũ Trọng Hiểu vẫn còn đang nguy kịch.

2 rưỡi sáng, vợ chồng ông Thế tìm được giường bệnh của con trai. Nhìn đứa con út mà ông thương yêu, gửi gắm nhiều hi vọng đang nằm im lìm trên giường bệnh, người cha run rẩy chẳng nói thành lời. Ông quyết định chuyển con lên bệnh viện Chợ Rẫy.

“6 giờ sáng người ta đưa nó vào phòng mổ. Sau ca mổ, bác sĩ nói với tôi, thằng bé vẫn còn cơ hội, tuy rất mong manh. Là cha mà, tôi làm sao nỡ buông tay con mình. Tôi xin bác sĩ cứu nó bằng mọi giá”, ông Thế nghẹn giọng.

Anh Hiểu năm nay mới 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng kiếm được công việc tại TP.HCM. Nhưng một cử nhân mới ra trường, đồng lương “bọt bèo”, mà chi phí ở thành phố quá đắt đỏ, anh quyết định nghỉ việc, xin vào làm trong một công ty ở Đồng Nai. Ở cùng cha mẹ sẽ đỡ được một khoản tiền mướn trọ.

Suốt 3 năm đi làm cật lực, thường thường, anh làm 10-12 tiếng mỗi ngày, vài hôm làm tới 14 tiếng. Hầu như không thấy con trai nhậu nhẹt, chỉ thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng bạn bè rồi về, vợ chồng ông Thế chẳng khi nào phải lo lắng cho anh. Không ngờ tai ương bỗng nhiên ập đến.

Anh Hiểu trước khi bị tai nạn giao thông.

Chẳng ai nhìn ra được chàng thanh niên điển trai của ngày trước.

Hơn 1 năm qua, anh Hiểu đã trải qua nhiều lần “thập tử nhất sinh”, vào ra bệnh viện hơn chục lần.

Người cha tóc bạc nén đau thương: “Hồi Tết năm ngoái, Hiểu có tỉnh táo được một thời gian. Chúng tôi còn cảm thấy vui mừng vì nghĩ con trai đã qua cơn nguy hiểm, có thể hồi phục lại. Thế nhưng chỉ được thời gian ngắn, sau lần động kinh đầu tiên vào mùng 10 Tết năm 2020, mọi thứ lại trở về con số 0. Từ đó đến nay, chúng tôi ở viện còn nhiều hơn ở nhà”.

Các bác sĩ, y tá Bệnh viện Quận 2, TP.HCM chia sẻ với VietNamNet, hai cha con ông Thế ở đây đến độ ai cũng quen mặt. Nhưng di chứng tổn thương sọ não của anh Hiểu quá nặng, bác sĩ chẳng thể tiên lượng người cha còn phải “cõng con” đến lúc nào. Ai cũng thương cho hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình.

Cách đây khoảng 9 năm, một người con gái của ông Thế bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Nỗi đau ấy vẫn còn day dứt trong tâm trí của hai vợ chồng già. Giờ đây, ông không dám nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất của con trai. Nhưng con đường phía trước lại vô cùng mù mịt.

Người cha tóc bạc có lúc bật khóc như một đứa trẻ vì không thể tiếp tục lo chi phí điều trị cho con.

Tiền cứu chữa cho con trai ông đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Trong đó, khoảng 200 triệu đồng là do các con ông gom góp và vay của người thân quen, còn hơn 300 triệu là đi vay lãi.

Hai vợ chồng ông đều đã hơn 60 tuổi, sức khỏe giảm sút, chỉ có thể ở nhà trông 5 đứa cháu nội, ngoại. Mỗi tháng mấy người con sẽ chu cấp tiền sinh hoạt. Thương con cháu nên ông bà chẳng dành dụm riêng đồng nào.

Hơn một năm nay, chỉ có mình ông Thế xuyên suốt bên cạnh con trai. Nhiều khi sức già phải thức đêm chăm con khiến ông kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng gượng. Ông sợ nếu mình không đứng ra nhận trách nhiệm này, những người con khác phải nghỉ làm, rồi sẽ bớt nguồn thu, vậy thì kinh tế để lo cho con út lại càng eo hẹp.

“Lúc trước nó đẹp trai lắm cô ạ. Cao tới 1m75, nặng hơn 70kg cơ mà. Thế mà giờ chỉ còn 40kg, chân thì co quắp vào nhau. Nhìn đâu ra được thằng Hiểu trước đây nữa”, nói rồi, ông bật khóc hu hu như một đứa trẻ vì bất lực.

Khánh Hòa

