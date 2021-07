MS 2021.183

Chưa đầy 1 tuổi, Tuấn Anh phát hiện mắc bệnh ung thư võng mạc. Đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau khủng khiếp từ những đợt truyền hoá chất kéo dài.

Bé Nguyễn Văn Tuấn Anh (1 tuổi, trú tại xóm 4, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong số những bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Căn bệnh ung thư võng mạc vừa cướp đi một bên mắt của đứa trẻ ngây thơ này.

Mới 1 tuổi, bé Tuấn Anh phải chịu đựng căn bệnh quái ác hành hạ

Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Hằng năm nay mới 21 tuổi. Lấy chồng từ khi còn quá trẻ, tài sản tích luỹ không có, chị sớm phải vất vả lo toan cuộc sống gia đình. Vợ chồng chị làm công nhân với hy vọng đủ ăn đủ mặc, nuôi nấng con cái nên người.

Bi kịch ập đến khi Tuấn Anh được 11 tháng tuổi, chị phát hiện trong mắt con xuất hiện một đốm trắng. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ li ti nhưng sau đó lan rộng ra, "ăn" hết nhãn cầu của con.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ nghi ngờ Tuấn Anh có một khối u võng mạc, khuyên gia đình chuyển con lên bệnh viện tuyến trung ương. Ôm con vượt quãng đường dài ra Hà Nội với tâm trạng rối bời, chị Hằng chỉ mong bác sĩ nhầm lẫn, con mình vẫn khoẻ mạnh bình thường.

Nhưng các xét nghiệm từ Bệnh viện Mắt Trung ương đều khẳng định, đứa trẻ tội nghiệp ấy đã mắc bệnh ung thư võng mạc. Các bác sĩ đề nghị gia đình nên cho con tiến hành phẫu thuật nhằm cắt bỏ khối u, đồng thời bỏ đi một bên mắt trái. Nghĩ tương lai con còn dài, giờ lại mất đi một mắt, chị Hằng bật khóc nức nở. Chưa kể chi phí điều trị cho quãng thời gian phía trước khiến chị lo lắng đến suy sụp.

Mong cứu con bằng mọi giá

Trước Tết Âm lịch năm 2021, Tuấn Anh chính thức trải qua một ca phẫu thuật khá phức tạp. Vừa hồi phục xong, con tiếp tục bước vào "trận chiến" điều trị hoá chất.

Nhìn con chưa kịp mọc tóc tơ đã trọc lốc do tác dụng phụ của hoá chất, chị Hằng đau xót vô cùng. Nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh của con, chị càng thêm quyết tâm phải giành giật sự sống cho con bằng mọi giá. Chị quyết định nghỉ việc để vào bệnh viện.

Do điều kiện khó khăn, vợ chồng chị phải vay mượn hơn 100 triệu đồng lo cho con chữa bệnh. Tuy nhiên số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu bởi dù được hưởng bảo hiểm y tế, Tuấn Anh vẫn cần đùng đến những loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục hỗ trợ. Trung bình, mỗi đợt điều trị kéo dài 10 ngày, gia đình phải trả 2 triệu đồng

Cùng với đó, chi phí đi lại từ Hà Tĩnh ra đến Hà Nội tốn khá nhiều. Tiền ăn uống, sinh hoạt của hai mẹ con ở bệnh viện tằn tiện hết sức cũng mất hơn 100.000 đồng/ngày. Trước đây, khi chị Hằng còn đi làm công nhân với chồng, mọi chi tiêu mới chỉ dừng ở mức đủ ăn. Nay chị nghỉ việc, kinh tế dồn lên vai một mình chồng chị, sự túng quẫn tăng lên gấp bội.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Tuấn Anh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Khoản tiền vay mượn nhanh chóng cạn sạch. Người mẹ bất lực nghĩ đến những tháng ngày sắp tới mà nức nở: “Tôi thương con lắm. Con còn quá nhỏ để phải chịu những đau đớn như thế này. Mỗi lúc mệt hay đau con chỉ biết gào khóc chứ chưa biết nói. Con mới chào đời chưa được bao lâu, không lẽ chúng tôi lại để mất con. Tôi phải tìm đủ mọi cách để cứu con bằng được".

Mỗi ngày trôi qua, ánh mắt ngây thơ của Tuấn Anh lại ảm đạm hơn. Từng đợt hoá chất đang bào mòn cơ thể bé nhỏ, nhưng nếu không có chúng, tính mạng con còn gặp nhiều hiểm nguy. Lúc này, gia đình Tuấn Anh đang rất cần sự tiếp sức từ cộng đồng.

Phạm Bắc

