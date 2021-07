MS 2021.185

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ Thanh đã phải theo chân mẹ rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số. Lớn lên, em đi làm mướn phụ giúp cha mẹ, nhưng tai họa cứ liên tiếp ập đến với chàng trai hiếu thảo.

Nguyễn Quốc Thanh năm nay mới 21 tuổi, gương mặt trẻ măng, sáng sủa. Nếu không phải trên mũi, miệng và khí quản của em đang đặt những dây, ống, trên đầu không bị móp một phần thì trông em chỉ như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thế nhưng, giấc ngủ ấy đã kéo dài một tháng, chưa biết lúc nào em mới tỉnh dậy.

Khoảng giữa tháng 6, trên đường đi làm về, Thanh gặp tại nạn nghiêm trọng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Long An. Do tổn thương quá nặng, ngay lập tức em phải chuyển lên Bệnh viện X. A. (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, em được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tụ máu não, gãy xương đòn. Sau ca mổ cấp cứu, Thanh tạm thời vượt qua nguy hiểm. Bác sĩ dự kiến, với những trường hợp giống như em, có người 1-2 tháng sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có người mất nhiều thời gian hơn.

Chị Vy vừa chăm em trai, vừa phải cầu cứu khắp nơi bởi tiền viện phí quá lớn.

Không có bảo hiểm y tế, chỉ trong 6 ngày đầu điều trị, viện phí của Thanh đã hơn 70 triệu đồng. Lúc này, bác sĩ thông báo não của em bị phù, cần phải sử dụng thuốc kháng sinh, mỗi ngày dự kiến hơn 10 triệu đồng. Không lo nổi chi phí khổng lồ ấy, gia đình chuyển em sang Bệnh viện C.R. để tiếp tục điều trị, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp.

“Thanh ơi, Thanh ơi”, chị Vy khe khẽ gọi khi thấy em trai hé mở một con mắt, thế nhưng chàng thanh niên chẳng có bất kỳ phản ứng nào, kể cả con mắt vừa hé cũng ngay lập tức khép lại. Đã 1 tháng cận kề chăm sóc em trai, chị Vy sợ rằng, với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình, nếu em còn không tỉnh, gia đình chị không biết phải kiếm đâu ra tiền để tiếp tục.

Gia cảnh kiệt quệ

Nguyễn Quốc Thanh là con thứ 2 trong một gia đình nghèo có 3 con ở Tây Ninh. Từ lúc còn chưa có nhận thức, Thanh đã cùng chị và em trai lon ton theo mẹ đi bán vé số. Nhà cửa, đất đai là niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình em, nhưng thu nhập còm cõi từ việc bán vé số của mẹ và đồng lương phụ hồ của cha Thanh thậm chí còn chẳng đủ cho cả nhà được lấp đầy cái bụng đói.

Cả ba chị em đều không được đi học. Cái nghèo khiến ngay cả tấm giấy khai sinh họ còn chẳng thể làm nổi, bởi cha mẹ em cũng chỉ là nhập hộ khẩu “ké”. Mới 15 tuổi, Thanh dắt theo em trai lên TP.HCM, cậy nhờ người quen để kiếm việc làm mướn. Những công việc tay chân cực nhọc, bẩn thỉu chẳng khiến hai đứa trẻ nản lòng. Chịu thương chịu khó, tích cóp suốt 4 năm mới được gần 100 triệu đồng, em gửi về quê mua mảnh đất nho nhỏ, rồi cất căn nhà để cha mẹ có nơi ăn ở ổn định.

Chàng thanh niên hiếu thảo gặp tai nạn nguy kịch đã 1 tháng nay.

Ba năm trước, Thanh gặp tai nạn ở quê, cũng bị chấn thương sọ não. Vì không có tiền điều trị cho con, cha mẹ phải bán lỗ căn nhà được 70 triệu đồng. May mắn tai qua nạn khỏi, nhưng gia đình em phải quay lại cảnh ở trọ trầy trật như trước.

Thương cha mẹ, Thanh quyết định xuống Long An làm mướn, mong một lần nữa có thể gom góp mua nhà. Thế nhưng, cha mẹ em yếu hơn trước nên Thanh chẳng dành được đồng nào.

Mấy năm nay, mẹ em mắc bệnh tiểu đường, xương khớp dần co rút, hồi đầu năm còn bị một đợt tai biến khiến việc đi lại khó khăn. Dù vẫn tập tễnh đi bán vé số nhưng thu nhập vô cùng ít ỏi. Cha Thanh trước đây làm phụ hồ. Do phải vác nặng quá lâu, xương cột sống bị tật, bác sĩ không cho làm công việc nặng nhọc nữa, ông chuyển sang chạy xe ôm. Mùa dịch, phần lớn thời gian ông không có khách, nhưng cũng đành chịu. Nhờ vài trăm nghìn, hoặc có khi vài triệu đồng anh em Thanh gửi về, ông bà cũng lay lắt sống qua ngày.

Đợt tai nạn này của Thanh quá nghiêm trọng. Một tháng rồi em chưa tỉnh mà chi phí đã hơn 200 triệu đồng. “Gia đình tôi đâu lo nổi số tiền khổng lồ ấy. Gom góp, vay mượn hết chỗ rồi cũng chưa nổi 20 triệu. Tôi cầu cứu khắp nơi, một số nhà hảo tâm thấy tội nghiệp cho em nên đã giúp đỡ mới cầm cự được đến giờ. Nhưng dịch bệnh phức tạp, không còn ai có thể giúp tiếp nữa rồi”, chị Vy lo lắng.

Bác sĩ thông báo với chị, do nằm một chỗ lâu, Thanh bị viêm phổi, đề nghị sử dụng thuốc kháng sinh liều cao để điều trị. Nhưng thuốc hết 4 triệu đồng mỗi ngày, chị không biết lấy gì để trả.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc chị Nguyễn Thị Tường Vy; Địa chỉ bệnh viện: 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0967682881.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.185 (Nguyễn Quốc Thanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436