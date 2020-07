MS 2020.161

Căn bệnh trầm cảm của chồng chưa đỡ được chút nào thì chị Thủy lại tiếp tục đón nhận tin dữ: cô con gái mắc bệnh ung thư xương.

Cháu ung thư xương, ông K phổi

Chị Phạm Thị Thuỷ (trú tại thôn Hạ, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) có vẻ ngoài già dặn, khắc khổ so với tuổi 30 của mình. Trên mặt chị lộ rõ vẻ âu lo, suy tư. Tất cả cũng bởi, chị đang mang trên mình quá nhiều gánh nặng cùng những bi kịch tinh thần.

Gia đình chị Thủy đang có đến 2 người mắc bệnh ung thư, trong đó có cô con gái nhỏ Hoàng Thùy Linh mới 12 tuổi. Bệnh viện K Tân Triều dường như đã trở thành căn nhà thứ hai bất đắc dĩ dành cho chị cùng những người thân suốt từ trước đầu năm 2020 đến nay.

Mẹ con chị Thủy chật vật nơi bệnh viện

"Lúc đầu, tôi chỉ thấy con bé đi khập khiễng, chân hơi sưng. Tôi đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh Hưng Yên, lúc bác sĩ gọi riêng ra đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tôi đã linh cảm có điều chẳng lành". Chị nghẹn ngào nhớ lại.

Và điều khủng khiếp nhất cuối cùng cũng xảy đến. Kết quả giải phẫu bệnh ở Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi bệnh viện K Tân Triều đều khẳng định, cháu Linh đã bị ung thư xương. Quãng thời gian đầu đón nhận “hung tin”, chị Thủy cảm thấy sốc nặng.

Mới đây thôi, bố chồng chị là bác Hoàng Văn Khanh (60 tuổi) cũng vừa nhập Khoa Xạ lồng ngực để điều trị căn bệnh ung thư phổi. Nào ngờ, giờ lại đến lượt cô con gái bé nhỏ. Chị dường như khó chấp nhận nổi sự thật. Có ai nghĩ được một gia đình đang yên ấm lại có đến 2 người mắc bệnh ung thư.

"Rồi cũng quen, phải tập quen mà sống", chị Thủy thở hắt ra. "Chỉ có những lúc chứng kiến con quằn quại, đau đớn vì bệnh tật hành hạ là tôi không thể chịu nỏi. Lần nào cũng ôm con, con khóc, mẹ khóc đến mê man".

Nợ "ngập đầu"

Gia đình chị Thuỷ vốn rất nghèo. Suốt mấy năm nay, chồng chị mắc căn bệnh trầm cảm nặng, đến mức phải nhập bệnh viện Bạch Mai điều trị. Mỗi tháng, anh cần tới 4 triệu đồng tiền thuốc.

Chồng đau yếu, tinh thần không minh mẫn, chị nai lưng làm công nhân với mức lương 5 triệu đồng/tháng, gom góp bóp mồm bóp miệng nuôi cả nhà. Thế nhưng thu nhập của chị chỉ đủ tiền thuốc cho chồng.

Bé Hoàng Thùy Linh ung thư đau đớn, gia đình gặp khó khăn

Nay đến lượt con gái đổ bệnh, lại còn là bệnh hiểm nghèo, không những chị Thủy phải nghỉ làm để chăm con, thu nhập giảm sút mà chị còn phải vay mượn số tiền lên đến 200 triệu đồng, trang trải chi phí cho chồng con. Đặc biệt, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của cháu Linh mỗi tuần hết đến hơn 8 triệu đồng.

Mỗi ngày trôi qua, khó khăn thêm chồng chất, bủa vây lấy chị là những cuộc điện thoại thúc ép trả nợ, những khoản chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con nơi bệnh viện. Dù chị đã hết sức tiết kiệm, nhịn ăn từng bữa dành cho con bồi bổ, lấy sức truyền thuốc nhưng cũng không thấm tháp vào đâu.

“Con biết bệnh của con nặng lắm. Giờ con chỉ mong khoẻ để mẹ đỡ vất vả vì con. Một mình mẹ đã phải lo cho bố rồi giờ lại đến con. Con thương mẹ nhiều lắm”, cháu Linh thút thít. Nhìn cảnh con gầy mòn đi vì những ngày “chiến đấu” ác liệt trên giường bệnh, chị Thuỷ thầm mong mình có đủ sức khoẻ để lo được cho những người thân xung quanh.

Cuộc sống mẹ con chị ngày càng lâm vào những bế tắc. Một mình chăm con nơi bệnh viện, đầu óc chị chẳng bao giờ yên. Nghĩ tới chồng cũng đang mắc bệnh phải ở nhà một mình, chị lại rơi nước mắt. Sự thật nghiệt ngã đang dần đẩy hai mẹ con khốn khổ vào mức đường cùng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Thuỷ. Địa chỉ: thôn Hạ, xã An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên. Số điện thoại: 0349214533.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.161 (bé Hoàng Thùy Linh)

