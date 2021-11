MS 2021.309

Trước khi bị nhiễm SARS-CoV-2, bà Nguyễn Thị Ba sống nương nhờ tình thương của chủ trọ và hàng xóm. Thế nhưng trải qua đợt thất nghiệp dài, đến nay, đã không còn ai có thể giúp đỡ viện phí cho bà.

Bà Nguyễn Thị Ba năm nay 87 tuổi, người gầy gò, hốc hác. Bác sĩ Trần Thị Thảo Nhi, Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, thời điểm được chuyển tới, bà bị suy kiệt nặng.

Hơn 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, bà Ba phải cậy nhờ hết vào nhân viên y tế.

Nằm co ro trên giường bệnh, ánh mắt của bà Ba rơi vào khoảng không vô định. Khi bác sĩ hỏi: “Bà có nhận ra con không?”, đôi mắt cụ bà chỉ khẽ lướt qua nhưng không có câu trả lời.

“Bà bị tâm thần phân liệt nên không tỉnh táo. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cho bà ăn qua đường ống để phục hồi dinh dưỡng”, bác sĩ Nhi giải thích.

Trước đó, bà Ba bị mắc Covid-19, điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 7/10, bà được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp trong tình trạng suy hô hấp, vẫn dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không còn khả năng lây lan.

Bà Ba không có chồng con, người thân ruột thịt cũng chẳng còn ai. Trước đây khi còn khỏe, bà mướn phòng trọ, hằng ngày đi bán hàng rong để kiếm sống. Về sau tuổi cao sức yếu, chủ nhà trọ thương hoàn cảnh neo đơn nên đã hỗ trợ cho ở nhờ, đồ ăn thức uống của bà cũng do hàng xóm cưu mang.

Tuy nhiên, khi bà không may bị nhiễm Covid-19, những người hàng xóm cũng đã trải qua đợt dịch càn quét và nhiều tháng giãn cách xã hội. Không ai còn khả năng đỡ đần cho một cụ bà ở tuổi “gần đất xa trời”.

Mắc hội chứng hậu Covid-19, cụ bà 87 tuổi đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Suốt nhiều ngày qua, nhân viên y tế tại Khoa Y học cổ truyền cùng nhau gom góp để mua thuốc cho bà. Ngoài ra, phòng Công tác xã hội cũng hỗ trợ tã, sữa, thế nhưng thời gian bà nằm viện dài ngày, chi phí vượt quá khả năng của họ.

Theo kết quả chẩn đoán, bà Ba mắc hội chứng suy hô hấp hậu Covid-19, tăng huyết áp, suy kiệt, rối loạn giấc ngủ, xuất huyết tiêu hóa, hạ natri máu. Dự kiến sắp tới, bà phải tiếp tục điều trị nội khoa, dùng thuốc cầm máu, nâng thể trạng, phục hồi chức năng hô hấp. Chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Thương hoàn cảnh ngặt nghèo, neo đơn của cụ bà gần 90 tuổi, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong rằng có thể kết nối đến những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ viện phí cho bà.

