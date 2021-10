MS 2021.304

Chị Oanh chưa từng hối hận vì quyết định giữ con của mình. Kể cả khi khó khăn chồng chất, chị lại càng thêm thương con gái từ nhỏ đã chịu thiệt thòi.

Bác sĩ từng khuyên chị Oanh bỏ đứa trẻ trong bụng vì siêu âm không thấy thận, nhưng người mẹ không nỡ cắt bỏ “khúc ruột” của mình. Ở tháng thứ 7, nước ối cạn, chị phải mổ bắt con. Cô bé Võ Trần Duyên Duyên nhỏ thó chào đời, chỉ nặng 1,3kg, bị teo thận bẩm sinh và phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Tháng tuổi thứ 3, Duyên được đưa về nhà, nhưng đây cũng là thời điểm con bắt đầu hành trình chiến đấu với căn bệnh thận quái ác. Nhiều năm về trước, mỗi tháng, 2 mẹ con chị Oanh sẽ phải lên bệnh viện định kỳ 2 lần để khám thận, ngoài ra còn rất nhiều lần nhập viện vì sức khỏe con yếu ớt, đau ốm.

Bé Võ Trần Duyên Duyên bị teo thận bẩm sinh, phải chạy thận nhân tạo hơn 2 năm nay.

Hơn 2 năm trước, Duyên thường xuyên mất ngủ vì ngứa ngáy, cảm giác bức bối trong người. Đi khám, bác sĩ nói không thể kéo dài bằng thuốc thêm được nữa, con buộc phải chạy thận nhân tạo. Đến nay, dù đã hơn 2 năm, cô bé vẫn chưa thế quen với những lần kim tiêm đâm vào da thịt.

“Mỗi lần lấy máu để xét nghiệm hay đi chạy thận, con cứ gào khóc miết. Nhìn con co quắp vì sợ mà tôi chỉ ước có thể thay con chịu nỗi đau”, chị Oanh bấu chặt 2 tay với nhau, cố ngăn tiếng nấc nghẹn.

Sinh thiếu tháng, lại mắc bệnh thận bẩm sinh, Duyên bị suy dinh dưỡng nặng. Dù đã 12 tuổi, nhưng con chỉ cao khoảng 1 mét, nặng 18kg. Nhưng bởi sinh ra trong gia đình nghèo, con cũng chẳng có điều kiện để cải thiện chất lượng cuộc sống, đành cứ vậy mà qua ngày.

Cuối tháng 9, chân của Duyên sưng to bất thường, đi lại đều than đau. Đưa đi khám, chị Oanh chết lặng khi nghe bác sĩ nói con bị huyết khối ở tĩnh mạch và động mạch, nếu không điều trị kịp thời, huyết khối có thể chạy lên phổi, tim, gây ngưng tim. Cô bé phải chích thuốc và tiếp tục theo dõi trong 3 tháng.

Do thuốc sử dụng nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên những ngày này, chị Oanh đứng ngồi không yên, không biết làm cách nào xoay sở tiền cứu con.

Ngoài chi phí thuốc thang, đi lại, ăn uống, mùa dịch vừa rồi, chị Oanh còn gặp khó vì khoản tiền xét nghiệm Covid-19 cho 2 mẹ con.

Cha mẹ thất nghiệp điêu đứng

Sau nhiều năm nuôi con bệnh tật, lại có tới 3 đứa con, gia đình chị Oanh trở thành hộ nghèo “bền vững” của địa phương. Vợ chồng chị không có nhà cửa, đất đai, được người thân thương tình cho mượn mảnh đất, dựng căn nhà tạm bợ cho mấy đứa trẻ có chỗ trú nắng mưa.

Trước đó, anh Vũ, chồng chị làm công nhân, do công ty cắt giảm nhân sự nên thất nghiệp từ cuối năm 2020. Khoảng thời gian trước khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Vũ theo người quen đi làm mướn, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Chị Oanh ngoài thời gian đưa con đi bệnh viện thì tranh thủ nhận làm giúp việc theo giờ, kiếm thêm vài chục nghìn để phụ chồng trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, cả 2 vợ chồng chị đều không còn việc làm, ngay cả tiền chi tiêu ăn uống cũng chẳng có.

May mắn nhờ chính quyền địa phương và hàng xóm hỗ trợ, gia đình chị mới cầm cự được qua mùa dịch. Thế nhưng, sức khỏe của bé Duyên bất ngờ trở xấu, vợ chồng chị không biết phải làm sao.

Con gái lâm vào nguy hiểm, nhưng vợ chồng chị Oanh không còn khả năng xoay sở.

Suốt 12 năm qua, bao nhiêu tiền bạc làm được, vợ chồng chị dồn hết để chữa bệnh cho con, chưa kể những khoản tiền đã vay mượn của người thân, bạn bè. Ai cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình chị nên chưa đòi nợ cũ, nhưng sau đợt dịch, họ cũng chẳng còn khả năng để cho vay thêm.

“12 năm qua bị bệnh tật giày vò nhưng bé Duyên ngoan lắm. Tội nghiệp con mệnh khổ quá, mà vợ chồng tôi bất lực vì không biết làm sao để xoay sở được tiền chữa bệnh cho con”, chị Oanh lặng lẽ gạt nước mắt.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng CTXH Bệnh viện Nhi đòng 2 hoặc chị Trần Thị Hoài Oanh hoặc anh Võ Quang Vũ; Địa chỉ: 422, tổ 38, khu phố 4, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0787599614.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.304 (bé Võ Trần Duyên Duyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.