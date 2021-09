Cuộc gọi bất ngờ lúc 12 giờ trưa khiến những người làm chương trình ngỡ ngàng. Qua điện thoại, một người đàn ông mếu máo: “Giúp tôi với, tôi không thiết sống nữa. Khổ quá các chị ơi!”.

3 tháng ròng mắc kẹt ngay giữa trung tâm Quận 1 sầm uất của TP.HCM, không tiền bạc, không đồ ăn thức uống, chú Nguyễn Văn Hoà (61 tuổi) như một mảnh đời lạc lõng bị bỏ quên giữa chốn phồn hoa.

Quán cà phê khóa trái cửa, 3 tháng nay chú Hòa sống cách ly với thế giới bên ngoài

Chú Hoà từng có một mái ấm nhỏ của riêng mình, cuộc sống tuy khó khăn nhưng có người bạn đời bên cạnh cùng vui, cùng buồn. Cách đây gần chục năm, vợ chú phát hiện mắc bệnh ung thư, chạy chữa tốn kém, thậm chí tài sản duy nhất là căn nhà cũng phải bán lấy tiền chữa bệnh. Thế nhưng mọi nỗ lực vẫn không chống chọi được với căn bệnh hiểm nghèo. Vợ mất, không có con cái, nhà cửa không còn, chú Hoà xin làm bảo vệ coi xe cho sân khấu Trống Đồng, ăn ở tại nơi làm.

Cuộc đời của người đàn ông cùng khổ vẫn chưa hết bất hạnh khi mới đây, dịch Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn TP.HCM. Mọi hoạt động trong thành phố đều dừng lại. Vốn không có hợp đồng, không điều kiện ràng buộc, chú Hoà mất việc, mất cả chỗ ăn ở, trở thành người lang thang không chốn dung thân. May mắn, chủ một quán cafe nằm trên đường Nguyễn Du thương tình, cho chú tá túc nhờ trong căn chòi để đồ của quán.

Căn chòi được quây tạm bợ bằng mấy tấm bạt, hễ trời mưa thì ở trong lều cũng như ngoài sân, chú đành phải chạy ra gốc cây trú tạm. Do quán cà phê đóng nên chủ khóa trái cửa, chú Hòa buộc phải ở bên trong, không thể ra ngoài mấy tháng nay. Cái đói, cái lạnh bủa vây khiến nhiều lúc, người đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều muốn tìm đến cái chết cho đỡ tủi cực.

Thời gian đầu còn chút tiền dành dụm, chú nhờ người quen mua thức ăn dùm. Nhưng dịch bệnh kéo dài, tặn tiện mãi rồi tiền cũng hết, chú đành trông chờ vào sự giúp đỡ của những người dân đi ngang qua. Căn chòi nằm sâu gần cuối con đường, chẳng mấy ai tìm đến nên chú Hòa thường ra hàng rào phía tiếp giáp với đường Nguyễn Du, nhìn dòng người qua lại cho đỡ buồn. Và cũng nhờ vậy, một vài người mới biết hoàn cảnh đáng thương của chú, ngỏ ý giúp đỡ.

"Một người gần đây biết được tui đang gặp khó, cho số điện thoại của báo VietNamNet. Anh ấy nói tui cứ gọi đi vì báo nhiệt tình lắm, họ sẽ giúp đỡ, không ngại đâu", chú cho hay.

Sau nhiều lần chần chừ, đến khi sức cùng lực kiệt, cầm trên tay cây bắp cải héo mới được cho mà không có gì nấu chín được, chú bế tắc suy sụp, bật khóc nức nở gọi đến báo bày tỏ. Ngay lập tức, phóng viên VietNamNet đã tìm đến, mang tặng chú một phần quà nhỏ và tiền mặt của bạn đọc ủng hộ qua chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch bệnh cùng VietNamNet, giúp chú vượt qua khó khăn trước mắt.

“Tui không ngờ vừa gọi điện mà báo đã gửi tặng quà ngay như thế này, tui mừng lắm, vậy là cũng bớt được khó khăn phần nào. Tui cảm ơn rất nhiều”, chú Hòa rơm rớm nước mắt.

Ngoài ra, chú Hoà cũng nhận thêm 2 triệu đồng là tấm lòng của những tổng đài viên Báo VietNamNet cùng góp tặng, chúc chú thêm sức khoẻ chống chọi với đại dịch.

Chú Hòa xúc động khi nhận được quà và tiền mặt mà báo VietNamNet trao tặng

Thanh Phương