Nghe cha tâm sự về hoàn cảnh của gia đình mình với chúng tôi, Hằng lặng lẽ khóc. Cô bé nhạy cảm luôn nghĩ rằng vì mình mắc bệnh nên cha mẹ mới bỏ nhau, anh chị em phải ly tán, rồi lại thương cha gánh nặng bạc tiền.

Lành Ngọc Thu Hằng năm nay tròn 10 tuổi. Ở cái độ tuổi đã biết cảm nhận, đánh giá được sự vật, sự việc, con càng thêm mặc cảm vì hoàn cảnh của mình. Con là bệnh nhi trầm tĩnh nhất trong phòng bệnh.

Năm Thu Hằng 6 tuổi, những cơn đau đầu bất ngờ ập đến, con có cảm giác buồn nôn, chóng mặt. Vợ chồng anh Thanh đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện Hằng có khối u trong não nên yêu cầu gia đình đưa lên bệnh viện thành phố gấp.

Vết sẹo dài sau mổ sẽ theo con đến tận lúc cuối đời.

Trước đây, vì thương cô bé trầm lặng nhất phòng, một số mạnh thường quân tặng gấu bông và quà để an ủi cho con vượt qua nỗi đau bệnh tật.

“Bé Hằng cũng may mắn lắm mới chống chọi được đến giờ. Khi bác sĩ yêu cầu vào bệnh viện lớn, chúng tôi lập tức nghe theo, đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng 2. Nếu không mổ kịp thời thì chắc con đã không còn nữa rồi.

Sau khi mổ lấy khối u ở não, dây thần kinh bị ảnh hưởng khiến con không thể đi lại, nhưng nhờ đáp ứng thuốc hóa trị của Bệnh viện Ung bướu nên 2 chân của con dần hồi phục cảm giác và đi được. Chỉ là quá trình chiến đấu của con cũng gian nan lắm cô ạ”, anh Lành Ngọc Thanh lặng giọng.

Thu Hằng bắt đầu gia nhập đội chiến binh nhí của Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu. Từ những lần khóc thét khi bị chọc kim truyền thuốc, truyền máu, trải qua 6 toa hóa trị, nỗi đau của con cũng dần trở nên chai lì.

Anh Thanh vẫn nhớ, sau toa hóa trị đầu tiên, tác dụng phụ của thuốc khiến con nóng sốt liên miên, miệng lở loét, ăn ngủ không được, mỗi bữa chỉ được 2-3 thìa cháo. Cái nóng như thiêu đốt của hóa chất cũng khiến cho cô bé cứ khóc tấm tức cả đêm vì khó chịu. Thế nhưng lúc ấy, mỗi khi khỏe mạnh, con gái anh vẫn vui vẻ cười đùa chứ không trầm lặng như bây giờ.

Đợt điều trị đầu tiên, Thu Hằng trải qua 6 toa hóa trị, 30 tia xạ trị thì được về nhà duy trì. Nhưng còn chưa được một năm thì khối u tái phát, lần này, bác sĩ và gia đình trở tay không kịp, vì tế bào ung thư đã di căn.

“Bác sĩ nói con chỉ có 20% cơ hội vượt qua, khuyên gia đình tôi nên đưa con về nhà chờ chết. Nhưng tôi không làm được. Làm sao có thể ngồi nhìn con mình chết dần chết mòn trong đau đớn như vậy. Tôi cầu xin bác sĩ cùng kiên trì được đến giờ”, anh Thanh nghèn nghẹn nước mắt.

Thu Hằng rất cần những bàn tay nhân ái cứu đỡ để con được tiếp tục điều trị bệnh.

Con gái tái phát bệnh, hai vợ chồng anh lại không tìm được tiếng nói chung, vợ anh đưa theo con trai út về nương nhờ nhà ngoại, một mình anh nuôi con trai lớn đang học lớp 6 và bé Hằng.

Người đàn ông đơn độc vì bận chăm sóc 2 đứa con nhỏ, bệnh tật nên chẳng thể đi làm. Không có tiền, người mẹ già gần 70 tuổi của anh phải bán mảnh ruộng để chữa bệnh cho cháu nội, thế nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Không có điều kiện để chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, căn bệnh hiểm nghèo nhiều lần khiến Thu Hằng đổ gục, nhưng con thương cha đã giành giật sự sống cho mình nên cũng vô cùng cố gắng. Giờ đây mỗi ngày, cô bé đều cầu nguyện có phép màu đến với mình, nhưng cha con đã sức cùng lực kiệt, chẳng lo nổi chi phí điều trị sắp tới.

Thu Hằng đáng thương khẩn xin các nhà hảo tâm phụ giúp để con có cơ hội tiếp tục hành trình chiến đấu với căn bệnh tử thần.

Khánh Hòa

