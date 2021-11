MS 2021.326

Hơn 10 năm rời quê lên thành phố mưu sinh, chưa bao giờ chị Trinh thấy cuộc sống bế tắc như lúc này. Thất nghiệp thời gian dài, cả gia đình mắc Covid-19, đến nay chồng chị vẫn còn suy kiệt, chưa được xuất viện.

Nhìn anh Chương nằm mê man trên giường bệnh, hai bàn tay sưng phù, cả người không có sức sống, chị Trinh đưa tay gạt nước mắt. Anh Chương là người bạn đời hơn 20 năm gắn bó, vừa là chỗ dựa kinh tế, vừa là chỗ dựa tinh thần của chị, nhưng hiện tại anh thậm chí còn chẳng tỉnh táo để đáp lại lời chị gọi. Nghẹn ngào, chị Trinh tâm sự về hoàn cảnh khốn cùng của gia đình.

Anh Chương đã điều trị Covid-19 hơn 3 tháng nay. Bàn tay của anh sưng phù, sức khỏe suy kiệt.

Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị hậu Covid-19 của anh rất tốn kém.

Ngày 12/8/2021, anh Tạ Văn Chương được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng khó thở, lập tức được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị. Ngay sau đó, cả gia đình chị đều được xác định đã bị lây nhiễm. Trong đó, 2 con trai, con dâu và 2 cháu nội đều có triệu chứng nhẹ, sau khoảng 5-7 ngày thì hết, còn chị bị nặng và kéo dài hơn.

May mắn chị Trinh và các con cháu đều bình an, nhưng anh Chương thì nằm viện chưa biết ngày về. Hơn 2 tháng anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, chị chỉ có thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh qua bác sĩ. Suốt thời gian dài gia đình chị sống trong hoang mang, lo sợ.

Khoảng 2 tuần trước, anh Chương được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp), lúc này, chị Trinh mới được vào chăm sóc chồng. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng, gia đình chị đã tiếp tục phải đối mặt với khó khăn chồng chất.

Nửa tháng chăm chồng hậu Covid-19, chị Trinh nhiều đêm không ngủ được vì lo sợ anh Chương không qua khỏi.

“Lúc mới chuyển sang, chồng tôi còn nhận biết được, tôi gọi thì đáp lời. Nhưng sau đó, anh ấy thường xuyên co giật, bác sĩ phải cho thuốc an thần, đến giờ thì cứ mê man hoài. Không biết anh còn nằm viện đến khi nào, chúng tôi kiệt quệ rồi”, chị khóc nấc.

Bác sĩ Trần Nguyễn Bính Minh Hoàng, Khoa Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu cho biết, anh Chương được nhập viện trong tình trạng suy kiệt, phù 2 tay, thiếu máu, nhiễm trùng, động kinh, viêm phổi. Bởi vi khuẩn kháng đa thuốc, các bác sĩ đang cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh mạnh cho anh. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị khá tốn kém.

Chị Trinh cho hay, từ khi anh Chương được chuyển sang đây, gia đình chị được yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 2 lần, 1 lần 20 triệu và 1 lần 15 triệu. Thế nhưng vay mượn khắp nơi, đến nay, chị mới chỉ đóng được 15 triệu đồng, số còn lại chưa biết làm sao để xoay sở.

Bác sĩ Minh Hoàng hướng dẫn chị Trinh cách chăm sóc người bệnh hậu Covid-19.

Trước thời điểm dịch bệnh bùng phát, vợ chồng chị và người con trai đầu đều đi làm hồ, con dâu ở nhà chăm sóc 3 đứa nhỏ. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, cả gia đình phải chen chúc trong phòng trọ nhỏ, chi tiêu chắt bóp cũng chỉ đủ ăn.

“Đợt dịch, vợ chồng tôi làm cố thêm mấy ngày để kiếm sống, cả nhà 7 miệng ăn chứ có ít đâu. Không ngờ vừa nghỉ làm được khoảng 2 tuần thì bị nhiễm bệnh hết”, chị Trinh bất lực.

3 tháng thất nghiệp, nhờ gạo của chính quyền địa phương cùng 2 đợt nhận tiền hỗ trợ Covid-19, gia đình chị sống tạm qua ngày. Nhưng hiện tại, với khoản viện phí “trên trời rơi xuống”, họ không biết cậy nhờ ai.

Hai bên nội ngoại đều nghèo khổ, dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chẳng thể đỡ đần cho gia đình chị. Đến nay, một mình con trai cả cật lực đi làm may ra chỉ đủ nuôi con nhỏ. Người phụ nữ quê mùa nhìn chồng nằm mê man rồi lại khóc nghẹn.

Chị ngước đôi mắt đỏ quạch, hỏi trong lo sợ: “Liệu chồng tôi có cơ hội về với gia đình không cô? Chứ không có người trụ cột, mẹ con tôi biết phải làm sao!”.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng CTXH Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; hoặc chị Nguyễn Thị Kiều Trinh; Địa chỉ nhà trọ: 997/4 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; Điện thoại: 0777111981.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.326 (anh Tạ Văn Chương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.