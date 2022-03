MS 2022.052

Mới lấy chồng đã phải chịu cảnh goá bụa, thời điểm mắc bệnh ung thư vú rất nặng, chị Hoan lại phải chống chọi một mình ở bệnh viện cùng những cơn đau quằn quại

Nằm trong phòng bệnh một mình, chị Quàng Thị Hoan (42 tuổi, ở: Bản Chả C, xã Pú Hồng, huyện ĐIện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) xót xa khi nghĩ về quãng đời mình suốt hơn 10 năm qua, đặc biệt là 1 năm trở lại đây. Người phụ nữ dân tộc Thái ấy đang phải chịu những cơn đau khủng khiếp do căn bệnh ung thư vú tàn phá.

Mắc ung thư, chị Quàng Thị Hoan một mình nuôi con nhỏ

Hơn 15 năm về trước, chị kết hôn với một người đàn ông cùng địa phương. Nhưng bất hạnh thay, ngay khi mới xây dựng gia đình, chồng chị đã mắc bệnh phổi rất nặng phải điều trị ở bệnh viện huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) suốt 1 năm trời. Thời điểm đó, chị đang mang thai con gái đầu lòng.

Nhưng cũng chỉ được khoảng 1 năm gắng gượng, chồng chị Hoan qua đời giữa lúc con gái mới được 5 tháng tuổi. Anh chỉ kịp nhìn mặt con lần cuối cùng lời nhắn nhủ vợ cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con nên người.

Tạm gác nỗi đau mất chồng, chị một mình chăm sóc con gái. Chồng mất sớm để lại gánh nặng đè lên vai chị. Vừa làm mẹ, vừa phải lo kinh tế cho gia đình, chị chẳng dám đi thêm bước nữa vì sợ con phải chịu khổ.

Do không biết chữ, người mẹ ấy chỉ có thể mưu sinh bằng công việc làm nương rẫy để lo cái ăn trong nhà. Biết hoàn cảnh gia đình mình, con gái chị cũng rất thương mẹ và chịu khó học hành.

Tuy nhiên, một lần nữa tai ương lại tới với mẹ con chị Hoan. Cuối năm 2020, chị xuất hiện một cục u ở vú nhưng không để ý vì không gây đau đớn. Một thời gian sau, khoảng tháng 4/2021, chị sờ vào khối u thấy đau nên đến bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên kiểm tra. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị Hoan mắc bệnh ung thư vú.

Căn bệnh quái ác ập đến ở độ tuổi ngoài 40 khiến chị như ngã quỵ. Khoảng thời gian đầu, chị bị sốc nặng và tuyệt vọng vô cùng, hễ nghĩ tới chuyện xấu xảy ra với mình thì con gái bơ vơ mà nước mắt chị chực tuôn.

Hai mẹ con goá phụ “ngập sâu” trong nợ nần

Được con gái động viên, chị Hoan gác lại mọi công việc để ra bệnh viện Ung bướu Hà Nội điều trị. Do khối u quá to, các bác sĩ khuyên chị phải truyền hoá chất trước khi tiến hành phẫu thuật.

Những đợt truyền hoá chất mệt nhoài, khi nhiều bệnh nhân khác được gia đình hỗ trợ thì chị chỉ có một thân một mình nơi bệnh viện, lấy y lệnh, phiếu thuốc, các loại thuốc để chờ điều dưỡng vào truyền.

Lúc quá đói mệt, chị phải lê từng bước khó nhọc một mình để kiếm chút gì bỏ bụng. Ở nơi quê nhà, con gái chưa khi nào ngừng lo cho mẹ nhưng cũng chỉ biết thường xuyên gọi điện thoại động viên. Bản thân chị cũng thấy bất an vì căn nhà dựng tạm bợ dưới quê. Mình con gái nhỏ hàng ngày sống trong cảm giác lo sợ, khi những trận mưa dông, gió mạnh như muốn đổ sập bất cứ lúc nào.

Thời điểm mới mắc bệnh ung thư vú, chị đi vay ngân hàng theo diện hộ nghèo được số tiền 100 triệu đồng. Chị dành ra phần nhỏ mua 1 con trâu, 1 con bò, số tiền còn lại để mang đến viện lo các khoản chi phí, thuốc men.

Thế nhưng, do căn bệnh của chị Hoan vào thời kỳ nặng, mỗi lần truyền hoá chất trung bình cũng hết 3 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Cùng với đó là khoản tiền phẫu thuật hết gần 10 triệu đồng mà có khoảng thời gian vì hết sạch tiền, chị đã từng bỏ về quê, không duy trì điều trị nữa.

Nhờ có con gái động viên mà người mẹ ấy lại tiếp tục lên Hà Nội chữa bệnh. Cho đến nay, tổng số tiền điều trị, đi lại rồi sinh hoạt, nhà trọ cho suốt khoảng thời gian ở bệnh viện đã hết sạch 100 triệu đồng đi vay. Cả trâu bò cũng phải bán đi. Chị Hoan như rơi vào cảnh cùng quẫn.

Hoàn cảnh của chị Hoan lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Lúc này đây, chị đang bước vào quá trình xạ trị nhưng chẳng còn đồng nào. Chị chia sẻ: “Chồng tôi qua đời gần 20 năm nay, một mình vò võ nuôi con, tưởng trời cho sức khoẻ sống tiếp mà ngờ đâu lại ra cơ sự này. Thân tôi không lo nhưng con gái tôi vẫn còn ít tuổi, chưa thể đi làm kiếm tiền được, lại đang vào độ tuổi cần có mẹ bên cạnh hơn bao giờ hết.

Giờ tôi đã hết sạch tiền điều trị rồi, phải xin ở nhờ một trường mầm non của một số nhà hảo tâm. Mẹ con tôi cầu mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để san sẻ phần nào gánh nặng trong lúc khó khăn này”.

Theo xác nhận của Chủ tịch UBND xã Pú Hồng: Hoàn cảnh gia đình chị Quàng Thị Hoan thuộc diện hộ nghèo, chị lại đang mắc căn bệnh ung thư vú và nuôi con nhỏ. Hiện tại, kinh tế gia đinh vô cùng khó khăn nên rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Quàng Thị Hoan, ở Bản Chả C, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0877813485.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.052 (chị Quàng Thị Hoan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 19001081.