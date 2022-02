MS 2022.036

Bất hạnh đổ dồn lên gia đình của chị Dung khi cả hai con chưa đầy 1 tuổi đột nhiên mắc bệnh câm điếc bẩm sinh. Kể từ đó, vợ chồng chị ngập trong những khoản nợ khổng lồ, chẳng biết bao giờ trả nổi.

Đến khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nhiều người dân xót xa cho hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Dung (30 tuổi). Vợ chồng chị đang phải trải qua những ngày tháng cay đắng nhất cuộc đời khi cả hai con nhỏ đều mắc bệnh tim và câm điếc bẩm sinh.

Cả hai con cùng mắc bệnh câm điếc bẩm sinh

Người phụ nữ bất hạnh ấy lập gia đình năm 26 tuổi. Sau khi kết hôn, tháng 4/2019, hạnh phúc như vỡ oà khi chị sinh con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Bảo Khang. Tới cuối năm 2020, vợ chồng chị tiếp tục đón thêm một “công chúa nhỏ” đáng yêu nữa. Chị đặt cho con cái tên thân thương là Nguyễn Bảo Trang.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm gia đình hạnh phúc nhất thì bất ngờ tai ương ập tới. Khi mới sinh ra được vài ngày, bé Khang không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ phải can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật để cứu tính mạng đứa trẻ trong căn bệnh hiểm nghèo.

Vừa được cứu khỏi “tử thần”, đến tháng 11/2020, nhận thấy dấu hiệu bất thường khi con không có chút phản xạ nào với tiếng động, chị Dung đưa con đi khám. Các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh câm điếc bẩm sinh.

Số tiền vay mượn để điều trị cho con quá lớn, đôi vợ chồng trẻ chưa biết khí nào mới trả hết nợ

Nhưng bất hạnh nào đã dừng lại, vợ chồng chị Dung lại nhận thêm cú sốc khi thấy những dấu hiệu tương tự ở con gái. Bé Trang lên 9 tháng tuổi, chị đưa con đi kiểm tra và phát hiện cháu mắc bệnh câm điếc bẩm sinh giống hệt anh trai mình.

Ngày nhận kết quả xét nghiệm của đứa con thứ hai, người mẹ đau khổ như ngã quỵ. Bao nhiêu hy vọng của đôi vợ chồng trẻ giờ đây trở nên mờ mịt giữa “con sóng dữ” của căn bệnh nan y.

Khoản nợ chẳng biết bao giờ mới trả nổi

Vợ chồng chị Dung vốn thuộc hộ khó khăn ở địa phương. Bản thân chị sinh liền 2 con nhỏ nên phải nghỉ ở nhà, đến nay vẫn chưa thể đi làm. Chồng chị làm sắt thuê ở một xưởng tư nhân nhỏ. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh suốt cả năm vừa qua khiến gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên cả hai.

Cùng với đó, căn bệnh câm điếc bẩm sinh của 2 con chị Dung cần phải làm phẫu thuật tai. Chi phí phẫu thuật mỗi ca cũng lên đến hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ chi phí này gia đình phải tự thanh toán vì bảo hiểm y tế không chi trả.

Gấy xác nhận tình trạng bệnh tật của bé Nguyễn Bảo Khang

Do quá thương các con, vợ chồng chị Dung phải đi vay mượn khắp nơi để cho cả 2 con được phẫu thuật. Đến nay, khoản nợ gia đình phải gánh chịu lên đến hơn 500 triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả được

Một mình bế các con trên tay, người mẹ không giấu được nổi những giọt nước mắt cay đắng. “Sinh con ra ai cũng muốn con được khoẻ mạnh. Em có ngờ đâu vợ chồng em lại rơi vào cảnh này. Thời buổi dịch bệnh đã khó khăn rồi mà lại vướng quá nhiều khoản nợ, nhiều lúc em cũng thấy buồn và thất vọng lắm chứ. Vợ chồng em chẳng biết bao giờ mới trả hết số tiền nợ mọi người”, chị Dung nghẹn ngào chia sẻ.

Lúc này đây, vợ chồng chị rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để phần nào san sẻ bớt những gánh nặng trong quãng thời gian dịch bệnh phức tạp như hiện tại.

Phạm Bắc

