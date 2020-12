MS 2020.306

Trong phòng bệnh, Minh Thư ôm chặt lấy mẹ nuôi khóc nức nở. Con mới 2 tuổi nhưng dường như đã hiểu hoàn cảnh của mình. Nếu bị bỏ rơi, cuộc sống còn lại sẽ trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.

Em bé Vũ Minh Thư (2 tuổi), đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Con được sinh ra bởi một người mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc tỉnh, lúc mê. Đứa trẻ chưa từng gặp cha ruột. Đau đớn hơn, con được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu khi mới hơn 1 tuổi.

Mới 2 tuổi nhưng Minh Thư đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác, nỗi lo sợ bị bỏ rơi.

Minh Thư sống cùng mẹ đẻ trong cảnh bữa đói bữa no, lúc được yêu thương, lúc lại bơ vơ, bị bỏ mặc. 17 tháng tuổi, sức khỏe của con đã có nhiều bất ổn, thường xuyên sốt cao và quấy khóc, nhưng phải hơn 1 tháng sau, con mới được đưa đi khám bệnh.

18 tháng tuổi, Minh Thư được phát hiện căn bệnh ung thư máu. Mẹ con đã giao con cho một cặp vợ chồng thân quen nhận làm con nuôi, với lời hứa sẽ lo mọi chi phí điều trị bệnh, cũng như chăm sóc cho con.

Khi Minh Thư về sống cùng mẹ nuôi, con chưa từng khóc nháo đòi về với mẹ đẻ. Bởi từ nhỏ con đã được cha mẹ nuôi chăm sóc, gần gũi, hoặc cũng có thể là vì, tận sâu trong cơ thể con là một linh hồn luôn khao khát được sống.

Trong một đêm về thăm mẹ đẻ, con bị liệt dây thần kinh số 7 khiến miệng méo xệch.

Chị Hoàng Lan, mẹ nuôi của Thư chia sẻ: “Không chỉ lần đầu tiên nhận được kết quả xét nghiệm, mà còn nhiều lần sau đó, bác sĩ nói vợ chồng tôi hãy chuẩn bị tinh thần, sức khỏe bé rất yếu. Nhìn đứa bé yếu ớt đang ôm chặt lấy mình, tôi quyết tâm sẽ điều trị cho con. Và cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng của chính con mà con mới có thể cầm cự qua những toa thuốc mạnh nhất”.

9 tháng nằm viện, đến nay, con đã truyền 8 toa hóa trị. Có những đợt thuốc mạnh khiến con nằm li bì không dậy nổi, rồi những đợt thuốc nóng đến mức lở loét cả miệng, mắt và tay chân của con. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn, cố gắng nghe lời khiến vợ chồng chị Lan thương con đến đau lòng.

“Vì Minh Thư có nhóm máu hiếm, ở bệnh viện thường không có sẵn hoặc rất ít nên tôi phải cố gắng chăm cho con không bị thiếu máu. Nhiều khi do tác dụng phụ của thuốc hóa chất khiến con mệt mỏi, đau đớn, không chịu ăn uống. Tôi sợ con đuối sức nên đành phải dọa là mẹ sẽ không thương con nữa, hoặc là sẽ trả lại cho mẹ con, không nuôi con nữa. Lần nào cũng hiệu quả”, chị Lan nghẹn ngào nhìn con gái.

Cô bé luôn bám theo mẹ nuôi không rời.

So với lúc trước, mặc dù bị bệnh nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng, con tăng được 3kg. Điều đó giống như kỳ tích đối với bệnh nhi ung thư, bởi hầu hết những đứa trẻ khác đều bị sụt cân trầm trọng.

Minh Thư có bề ngoài non nớt, luôn trò chuyện líu lo, vui vẻ cả ngày, nhưng bên trong lại chất chứa nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn luôn thường trực. Vì thế, cô bé rất đeo bám mẹ nuôi. Dù trong phòng bệnh hay ở đâu, cô bé cũng theo chị Lan không rời.

Ngày nhận chăm sóc bé Minh Thư, chị Lan đang mang bầu hơn 4 tháng. Bởi phải vất vả chạy vạy lo liệu và ở viện chăm sóc con, chị bị sinh non ở tháng thứ 7. May mắn đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả 2 mẹ con đều bình an. Thế nhưng, chi phí chữa bệnh cho Minh Thư cùng đợt cấp cứu khiến vợ chồng chị phải vay mượn khắp người thân quen, đến nay chưa thể trả.

“Minh Thư đang dùng phác đồ tấn công nên đều là những toa thuốc mạnh, phải sử dụng thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Chi phí vợ chồng tôi tự bỏ ra có toa là 7-8 triệu, có toa lên tới hơn 20 triệu đồng. Nếu con hoàn thành phác đồ tấn công này và sức khỏe ổn định, con sẽ được về nhà duy trì. Tôi đang cố gắng để bồi bổ dinh dưỡng cho con, hi vọng con có sức chống chọi với bệnh tật và thuốc hóa chất”, chị Lan tâm sự.

Xin các mạnh thường quân cứu giúp, để con được trở lại làm một cô bé xinh xắn, vô tư như trước.

Trước đây, vợ chồng chị mướn nhà trọ ở Hóc Môn, tự nấu xôi, làm trà sữa để bán, dành phần dư dả để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác giống như mẹ đẻ của Thư. Từ ngày nhận nuôi con, vợ chồng chị phải nghỉ bán hàng, không còn nguồn thu nhập nào khác.

Cuộc sống của gia đình vốn đã bị đảo lộn bởi dịch covid, lại thêm quá nhiều việc xảy đến, khiến vợ chồng chị Lan kiệt quệ, lời hứa sẽ theo bác sĩ điều trị bệnh đến cùng cho bé Thư trở nên vô cùng gian nan. Rất mong những tấm lòng thơm thảo sẽ trợ giúp để bé Minh Thư tiếp tục được điều trị nốt theo đúng phác đồ, để con có cơ hội khỏi bệnh, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Khánh Hòa

