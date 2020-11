MS 2020.301

Sau 4 tháng điều trị, sức khỏe của Sang đang dần phục hồi nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của người mẹ 60 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống của em vẫn chìm trong bóng tối, mà mẹ già đã chẳng còn tiền cho em chữa trị.

Lê Quang Sang năm nay 19 tuổi, quê Phú Yên. Ngày nhỏ, do nhà nghèo, em chỉ được học hết lớp 9 rồi phải nghỉ để đi học nghề. Cách đây gần 1 năm, Sang được nhận vào làm cho một trang trại tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, lương tháng khoảng 5-6 triệu đồng.

Thương mẹ đã lớn tuổi, chỉ có một sào ruộng canh tác, Sang thường mang cá khô, mắm từ quê vào ăn cho tiết kiệm, rồi chắt bóp để mỗi tháng có thể gửi ra cho mẹ 5 triệu đồng. Thế nhưng em vừa làm chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện không may.

Từ ngày Sang bị tai nạn, người mẹ hơn 60 tuổi trở thành điểm tựa duy nhất.

Bà Lê Thị Ánh, mẹ Sang chia sẻ: “Khoảng 2 giờ sáng hôm ấy, tôi nhận được điện thoại của người ở trang trại nơi thằng bé làm việc, báo con tôi bị tai nạn giao thông dưới Bà Rịa – Vũng tàu, phải cấp cứu. Tôi như người mất hồn, té lên té xuống. Thời gian đầu, nó nằm mê man cả tháng mới tỉnh..".

Các bác sĩ chẩn đoán Sang bị dập não trán, dập não đỉnh vùng chẩm, tức là dập gần hết cả đầu, tổn thương nhiều vùng. Sau hơn 4 tháng điều trị, hiện Sang đang tiếp tục tập vật lý trị liệu tại Khoa Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp (Q.8, TP.HCM).

Nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ, sức khỏe Sang đang dần phục hồi, thế nhưng đôi mắt em vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng.

"Suốt 4 tháng, nhiều lúc mệt mỏi, đau nhức cả cơ thể nhưng tôi không dám kêu cô ạ. Tôi sợ con bị ảnh hưởng tinh thần, sẽ khó bình phục", bà Ánh tâm sự.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ của mẹ, sức khỏe Sang đang dần phục hồi. Em có thể nhận biết được mẹ, anh chị, dần tự chủ được sinh hoạt cá nhân. Mặc dù đi lại được nhưng Sang vẫn còn khá yếu. Quan trọng nhất là đôi mắt của em vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng.

Sắp tới, Sang cần đi tái khám và chữa mắt tại Bệnh viện Xanh Pôn, thế nhưng mẹ em đã chẳng còn tiền. Khoản chi phí khổng lồ kể từ ngày con trai bị tai nạn đến nay khiến bà đã chẳng còn chỗ để vay mượn.

Mẹ già kiệt sức

Lần đầu tiên chúng tôi gặp 2 mẹ con Sang là khi họ trở về phòng bệnh, sau buổi tập vật lý trị liệu. Bà Ánh tóc đã bạc khá nhiều, khom lưng đẩy chiếc xe lăn. Trên xe, cậu thiếu niên có ánh mắt vô hồn, chẳng bận tâm đến xung quanh.

Sức khỏe của Sang phục hồi như một phép màu nhờ tấm lòng người mẹ. Giờ đây, bà Ánh lại cầu mong có thêm một phép màu đến với đôi mắt của con trai.

Bà Ánh xót xa: "Trước đây, lúc nào nó cũng sợ tôi vất vả, luôn thương và nghĩ cho tôi. Vậy mà giờ đây, nó lại trở về một đứa trẻ, mọi thứ phải trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi. Nếu thần trí nó ổn định, chắc sẽ đau lòng lắm".

Nghe bác sĩ nói đôi mắt của Sang có khả năng phục hồi nếu được điều trị và chăm sóc tốt, bà Ánh mừng lắm. Nhưng bà không biết phải kiếm đâu ra khoản tiền để cho con trai điều trị sắp tới.

Từ lúc bị tai nạn đến nay, chi phí điều trị cho Sang đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Chỉ riêng tiền điều trị phục hồi chức năng mỗi tháng cũng đã lên tới gần 20 triệu. Số tiền vay mượn, cầm cố tài sản hơn 100 triệu đồng đã bay hết sạch, người mẹ già cạn cả sức lực lẫn tiền bạc.

Sang gặp nạn đúng vào ngày chủ nhật, trong khoảng thời gian đi chơi nên không được đền bù, nhiều người ở chỗ làm thương em hiền lành, hiếu thảo rủ nhau gom góp được chút ít để đóng viện phí cho em.

Đôi mắt của bà Ánh đã mờ vì khóc quá nhiều. Mong sao các mạnh thường quân giúp đỡ để bà có tiền đưa con trai đi khám và chữa mắt.

Bà Ánh nghẹn ngào: “Tôi không dám than thở, cũng không khóc trước mặt Sang, để tâm trạng em nó thoải mái, vượt qua. Nhưng tôi thực không biết xoay sở ra sao được số tiền điều trị sắp tới nữa rồi cô ơi. Tôi thà thay con chịu cảnh mù lòa, chứ nó đang trẻ như vậy, tương lai phía trước, nó biết phải làm sao”.

Khánh Hòa

