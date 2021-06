MS 2021.156

Mắc chứng bệnh lạ về mắt từ năm 2 tuổi, do nhà quá nghèo không có nổi 1 đồng đi bệnh viện, cháu bé người dân tộc H’Mông đứng trước nguy cơ mù loà.

Ngồi bần thần bên cậu con trai 6 tuổi, vợ chồng anh Sùng Mí Nô và chị Hạ Thị Dính (thôn Giảng Giáo Lũng, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) không nói với nhau câu nào. Thế nhưng, trong đầu họ, câu hỏi "làm sao để tìm lại được ánh sáng cho con?" lại cùng xuất hiện.

Con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không có nổi một đồng cho con đi viện

Con trai họ, cháu Sùng Mí Dia (SN 2015) lúc chào đời hoàn toàn khoẻ mạnh, kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, thời điểm lên 2 tuổi, mắt bên phải của cháu có triệu chứng ngày càng lồi to ra và chảy nước.

Tình trạng mỗi lúc một trầm trọng hơn. Song do cả hai vợ chồng anh Nô, chị Dính đều là người dân tộc H’Mông, tiếng phổ thông chỉ biết vài ba câu bập bẹ, nhận thức còn hạn chế. Thêm vào đó, nhà anh chị cũng cách quá xa bệnh viện nên cháu Dia không có cơ hội điều trị.

Căn bệnh lạ ở mắt cứ thế hành hạ cháu bé, đến đến mức khi đêm xuống, cháu đau không ngủ được, khóc thét lên. Cho đến gần đây, bố mẹ mới đưa Dia vào Trạm y tế xã Sảng Tủng để khám. Qua kiểm tra, cán bộ trạm y tế xác định căn bệnh đã khá nặng, có thể dẫn đến biến chứng, cần phải chuyển tuyến để điều trị kịp thời.

“Hiện tại mắt của Dia đã nhìn mờ. Nếu không được đi khám, điều trị sớm, nguy cơ bị mù là rất cao. Sau khi kiểm tra, chúng tôi cũng khuyên gia đình đưa bé lên tuyến trên để điều trị nhưng gia đình nói không có tiền, đành đưa con về. Nhìn cháu còn nhỏ mà mắt đã hỏng, chúng tôi rất thương. Mong sao nhà hảo tâm hỗ trợ để cháu có cơ hội đi điều trị”, chị Vừ Thị Ly, cán bộ trạm cho biết.

Nghe tới việc phải chuyển tuyến, anh Nô, chị Dính bần thần. Bản thân cha mẹ rất thương con mắc căn bệnh chưa rõ nguyên nhân nhưng lại bất lực bởi cả nhà chẳng còn nổi một đồng nào.

Được biết, gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Dưới bé Dia, vợ chồng anh Nô còn có hai con nhỏ là Sùng Mí Lử (SN 2017) và Sùng Thị Say (SN 2000). Thu nhập chính trông chờ vào làm nương. Công việc hết sức vất vả mà cũng chỉ đủ sinh hoạt nếu hoạ may “trời thương” cho được mùa.

Còn những đợt mưa lũ kéo dài, gia đình khốn khổ ấy thiếu thốn trăm bề, thậm chí nhiều bữa còn phải nhịn ăn. Con đói, khóc, bệnh tật bủa vây nhưng cái nghèo đeo đuổi khiến họ bế tắc.

Do mắt đau nhức thường xuyên nên việc đi học của Dia cũng như sinh hoạt ăn uống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn phải cắn răng chịu sự dày vò từ bệnh tật. Có những lúc, cơn đau buốt đến tận óc khiến con la hét, quằn quại khiến anh Nô, chị Dính chứng kiến cũng bật khóc theo.

Cháu Sùng Mía Dia đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Sau khi nghe cán bộ trạm y tế xã giải thích về tình hình bệnh tật của Dia, vợ chồng anh Nô cũng nhận thức ra sự nguy hiểm của căn bệnh. Suốt những ngày qua, anh đi khắp thôn để vay tiền, những mong đưa con đến được bệnh viện tuyến trên.

Dẫu vậy, quanh thôn đều là những hộ dân tộc H’Mông, hoàn cảnh cũng đầy khó khăn. Gõ cửa khắp nơi mà chẳng hỏi được ai, người cha ấy lại lầm lũi trở về nhà, cố động viên con chờ một ngày vay được tiền.

Tình cảnh đáng thương của cháu Dia kéo dài đã lâu, những cơn đau vẫn chưa khi nào dứt. Hy vọng lúc này của Dia và gia đình chỉ còn biết trông vào tấm lòng thơm thảo từ Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

