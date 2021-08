MS 2021.221

Dù đạt 28,75 điểm khối C, 27,45 điểm khối D nhưng trước hoàn cảnh bố tai biến liệt giường, mẹ sức khoẻ yếu, Hằng bật khóc nức nở vì lo sợ không có tiền vào Đại học.

Thủ khoa trường huyện

Kể từ lúc biết điểm thi tốt nghiệp, em Nguyễn Thúy Hằng (SN 2003, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh) bật khóc mỗi khi nhắc đến việc học Đại học. Trong khi một số bạn cùng trường đạt điểm thi cao, vui vẻ ăn mừng cùng gia đình thì cô học sinh nghèo lại nơm nớp lo sợ.

Hằng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Hằng có điểm khối C là 28,75 điểm (Văn 9,5; Lịch Sử: 9,25 và Địa Lý: 9,25 điểm. Cộng 0,75 điểm ưu tiên) và khối D 27,45 điểm (Anh 9,4 điểm; Toán 7,8 điểm và Văn 9,5 điểm. Cộng 0,75 điểm ưu tiên). Em trở thành thủ khoa khối C của Trường THPT Hương Khê trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Nữ sinh nhà nghèo ứa nước mắt bởi đường đến giảng đường đại học còn gian nan

Với số điểm trên, Hằng đăng ký NV1 vào Trường Học viện báo chí và tuyên truyền, NV2 vào ngành Luật Kinh tế của Đại học luật Hà Nội. Dù nhiều ngôi trường đại học rộng mở đón chào em nhưng con đường đến với giảng đường đại học của Hằng còn lắm gian nan. Nữ sinh lo sợ không có tiền nhập học bởi gia cảnh của em vô cùng éo le, bố bị tai biến liệt nửa người, mẹ sức khỏe lại yếu.

Ngôi nhà xập xệ là tài sản duy nhất của gia đình

Trong căn nhà xập xệ, tồi tàn, bà Nguyễn Thị Dần (SN 1974), mẹ của Hằng khóc đến đỏ mắt. Thương con nhưng bà không biết xoay xở, lấy tiền ở đâu ra để lo cho con ra Hà Nội. “Mẹ em không biết chữ, bố lại liệt giường mấy chục năm nay, đó là động lực để em nghĩ phải học để tự mình thoát ra khỏi sự khó nghèo, để có tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng giờ…”, cô trò nghèo có khuôn mặt hiền lành cứ nấc lên.

Mẹ của Hằng khóc đỏ mắt bởi nỗi lo trước ngày nhập học của con gái

Bố của Hằng là thầy giáo, sau cơn tai biến bị liệt nửa người

Năm 1992, bố của Hằng là thầy Nguyễn Kim Đường (sinh năm 1964) bị liệt nửa người sau đột quỵ do tai biến. Không nói được nữa, thầy phải từ bỏ việc dạy học. Kể từ đó trí nhớ lúc nhớ lúc quên.

Khát khao thay đổi số phận

Lớn lên trong sự khó khăn, thiếu thốn đủ bề, bố mẹ ốm đau thường xuyên, hễ ai nhắc đến bố mẹ, Hằng lại xúc động. Cô học trò nhỏ nhắn chỉ nặng vỏn vẹn 40kg nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Năm nào Hằng cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ Văn.

Hằng muốn được đi học để thay đổi số phận

“Có những đêm học bài khuya, thấy bố đau mà không có tiền mua thuốc. Sức khỏe mẹ yếu nhưng mẹ vẫn ra đồng làm việc, cóp nhặt từng đồng tiền nhỏ để em có thể học hết lớp 12. Em mong được đi học đại học, có nghề nghiệp ổn định, tự tay mua cho mẹ nhưng món đồ mẹ thích…”, Hằng nghẹn lòng nói.

Mẹ của Hằng thường xuyên ốm yếu, bố lại liệt người không thể lao động phụ giúp gia đình. Cả nhà dựa vào mấy sào ruộng nhưng phải thuê người làm. Năm bà nội Hằng mất, tiền phúng viếng để lại cho mấy cha con mua được con bò làm giống. Từ đó đến nay, bà Dần cắt cỏ chăn bò, nuôi bê con lấy làm nguồn thu nhập chính cho cả nhà, lo thuốc thang cho chồng.

Bà Dần cũng mong con có tương lai tốt đẹp hơn

Cô học trò ngoan hiền mong có tiền đi học, trưởng thành để phụ giúp bố mẹ

Ngồi cạnh con, bà Dần rớm nước mắt. Ngoài tình thương dành cho gia đình, bản thân bà mù chữ, lại không nhanh nhẹn như bao người phụ nữ khác, chẳng biết làm gì cho cô con gái bé bỏng.

Khi hỏi về việc sắp tới lấy tiền ở đâu để cho con gái đi học, bà bần thần: "Tôi không biết cố được đến bao giờ, nhưng sẽ cố tằn tiện kiếm thêm tiền. Phần còn lại rất mong các nhà hảo tâm nâng đỡ, hỗ trợ cháu".

Lãnh đạo UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

“Gia đình Hằng thuộc hộ cận nghèo của xã, bố mẹ sức khỏe yếu. Cuộc sống khó khăn nhưng Hằng luôn nỗ lực trong học tập. Sắp tới đây cháu dự định ra Hà Nội nhập học, mong rằng nhà hảo tâm giúp đỡ để nữ sinh có kinh phí học tập như bao bạn bè”, lãnh đạo UBND xã Phú Phong nói.

Thiện Lương

