MS 2021.204

Mơ ước được làm phiên dịch viên, Lệ Chi gắng sức học hành, nuôi hy vọng đỗ đại học. Một cơn đau ập đã chôn vùi tương lai của em trên giường bệnh.

Gần một năm nay, em Dương Bích Lệ Chi (17 tuổi, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) phải chịu những cơn đau buốt triền miên. Đây là hậu quả từ căn bệnh ung thư trung thất quái ác. Tình trạng bệnh mỗi ngày một xấu hơn, sức khoẻ của cô nữ sinh đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời dần trở nên suy kiệt.

Em Dương Bích Lệ Chi mắc căn bệnh ung thư trung thất, tính mạng đang gặp nguy hiểm

Cuối tháng 9/2020, Chi xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở. Gia đình đưa em đi khám ở Bệnh viện đa khoa huyện Lập Thạch rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Qua các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Chi có một khối u ở trung thất nên khuyên gia đình chuyển em tới bệnh viện tuyến Trung ương để làm phẫu thuật.

Đầu tháng 10/2020, cô nữ sinh khốn khổ ấy cùng bố khăn gói tới Bệnh viện Việt Đức trải qua một ca phẫu thuật. Nhưng đằng sau ca mổ ấy lại là nỗi thất vọng tràn trề khi các bác sĩ thông báo, kết quả sinh thiết cho thấy khối u ác tính.

Mới 16 tuổi, Chi hứng chịu một căn bệnh khủng khiếp mà đến nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ tới. Gác lại sách vở trên lớp, tạm xa thầy cô, bạn bè, em tới Bệnh viện K Tân Triều điều trị theo chỉ định của các bác sĩ.

Những ngày tháng đầu tiên nơi bệnh viện đầy rẫy sự đau thương này, đối với Chi như một thảm hoạ khủng khiếp khi em bắt đầu trải qua những đợt truyền hoá chất. Những ngày không ăn uống được, cô nữ sinh trường cấp 3 Liễn Sơn chỉ muốn thiếp đi vào những giấc ngủ dài để không phải đối mặt với những cơn đau, những cơn ói do tác dụng phụ của hoá chất đem lại.

Thế rồi, từng sợi tóc, mảng tóc rụng dần. Từ một cô bé tự tin đăng hình ảnh của mình lên mạng xã hội hàng ngày, Chi bắt đầu thu mình lại, sống khép kín hơn do mặc cảm từ cái đầu trọc lốc. Những ngày được nghỉ truyền về nhà tẩm bổ, em không còn dám đi gặp bạn bè như trước đây nữa. Cứ thế, cuộc sống cô bé bao khát vọng, ước mơ tuổi mới lớn ngày nào chìm trong một thảm kịch.

Khát khao sống để thực hiện ước mơ

“Cháu rất thích làm phiên dịch viên. Cháu học tiếng Anh không phải quá giỏi như như các bạn nhưng cháu thích nghề đấy. Thích thì cứ thích vậy thôi”, Chi trải lòng về mơ ước của mình.

Nụ cười vừa hé rạng trên môi nhanh chóng bị tiếng thở dài dập tắt khi em nghĩ về khả năng khó lòng thực hiện. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cô bé 17 tuổi luôn cố gắng từng ngày, từng giờ vượt qua khó khăn, bệnh tật. Thành quả từ sự cố gắng ấy là năm lớp 11 vừa qua, khi mới phát hiện bệnh ung thư, bằng một nỗ lực phi thường, Chi vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.

Niềm vui nhỏ bé ấy vừa đem đến năng lượng tích cực cho em thì căn bệnh ung thư trung thất lại diễn biến cực xấu. Khối u ác tính nay đã di căn sang xương sườn, xương đòn và xương ức đến mức khó lòng kiểm soát nổi.

Chi phí phát sinh quá lớn. Trung bình tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của em hết 16 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 5 ngày, có những đợt ít cũng lên đến 7 triệu đồng/đợt. Điều này vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình em. Bởi, gia đình Chi vốn thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã. Mẹ em mắc bệnh tim nhiều năm nay không thể lao động nặng. Mọi thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương thợ xây của bố em. Mỗi lần Chi đi bệnh viện coi như gia đình mất hẳn một khoản thu nhập, chỉ còn dựa vào vài sào ruộng kiếm bữa ăn qua ngày.

Thương con gái nhưng gia đình Chi đã hết khả năng xoay sở

Giờ đây, sau gần 1 năm điều trị, kinh tế gia đình cạn kiệt hoàn toàn bởi số tiền đi vay mượn đã lên đến gần 400 triệu đồng sau 17 đợt hoá chất. Đứng trước cơn ngặt nghèo, khát khao được sống trong Chi ngày một mạnh mẽ hơn.

“Em chỉ còn 1 năm cuối cấp nữa. Sang năm em thi Đại học rồi. Em muốn sống để 1 lần thực hiện ước mơ vào trường Đại học ngoại ngữ, có cơ hội làm phiên dịch viên trong tương lai. Nhưng bệnh tật thế này, em cũng chẳng biết thế nào”, Chi tâm sự.

Mỗi ngày trôi đi, từng cơn đau hành hạ dường như không làm nhụt ý chí em. Nhưng để vượt qua nó và tiếp tục thực hiện ước mơ đó, Chi chỉ có thể đặt niềm tin vào sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Dương Văn Vui (bố của Chi), thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0973028567.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.204 (Dương Bích Lệ Chi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436