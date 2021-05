MS 2021.121

Vốn bị sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh, nay cậu bé Nguyễn Bình Minh còn mắc thêm căn bệnh ác tính về máu. Một mình chị Nhã chăm con bằng những hy vọng quá đỗi mong manh.

Mẹ con chị Võ Thị Thanh Nhã (30 tuổi, thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có hoàn cảnh quá đỗi thương tâm. Bé Nguyễn Bình Minh (SN 2018), con trai chị Nhã, mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc mới lọt lòng mẹ.

Suốt 5 năm trời, chị luôn sống trong tâm trạng hoang mang, thấp thỏm từng ngày vì sợ bệnh tật sẽ cướp con đi. Một mình chị bế con đi từ Nam ra Bắc, gõ cửa khắp các bệnh viện lớn nhỏ chỉ mong tìm cách giành giật sự sống cho con.

Cậu bé đáng thương mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo

Bé Bình Minh bị sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh. Đứa trẻ tội nghiệp còn bị khuyết tinh hoàn bộ phận sinh dục. Được 5 ngày tuổi, thấy con lên cơn sốt cao, chị Nhã vẫn chưa kịp hồi lại sức sau một quá trình “vượt cạn”, vội đem con tới TP.HCM điều trị ròng rã suốt 4-5 tháng trời.

“Ngày em mang thai con, vì điều kiện khó khăn nên không đi siêu âm kiểm tra sức khỏe nhiều. Đến tháng thứ 8 đi khám mới biết con bị sứt môi, hở hàm ếch và bộ phận sinh dục nhỏ. Biết được con mang bệnh nhưng vì thương giọt máu của mình, em cố gắng sinh con ra, mang hy vọng sẽ chữa cho con khỏe mạnh bình thường", chị Nhã nhớ lại.

Vốn đã quá khổ vì con, vợ chồng chị lại xảy ra mâu thuẫn đến mức không cứu vãn nổi. Chị đành một mình ôm đứa con bệnh tật nương nhờ nhà mẹ đẻ. Mãi đến thời điểm Minh lên 6 tháng tuổi, các bác sĩ mới phát hiện ra con bị hội chứng đại thực bào máu thể tiên phát. Điều đáng nói hơn, virus mắc phải rất lạ, đến nay chưa có thuốc đặc trị.

Căn bệnh về máu ác tính khiến sinh linh bé nhỏ ấy cứ suy kiệt dần dần. Điều trị hóa chất hơn 1 năm, Bình Minh vẫn không đáp ứng, phải cấp cứu liên tục. Các bác sĩ trong nam khuyên chị Nhã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm tìm cách chữa trị.

Những ngày xa quê ra ngoài Hà Nội để chữa bệnh cho con, chị Nhã không có người thân bên cạnh. Ở thủ đô lạ lẫm, chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ khiến số tiền ít ỏi chị mang theo nhanh chóng cạn sạch.

Nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy vì con

Chị Nhã là con cả trong gia đình có 5 anh chị em, điều kiện khó khăn nên sớm nghỉ học theo mẹ làm nương rẫy. Đến khi lập gia đình, số phận chị vẫn chưa hết truân chuyên.

Thiếu sự trợ giúp của người chồng, một mình chị loay hoay tìm cứu con thoát khỏi tình cảnh nguy kịch. Mấy năm trời ôm con đi bệnh viện, chị Nhã không làm ra tiền. Nỗi lo kinh tế đè nặng trĩu lên tim.

Bố mẹ chị đã già yếu, làm nghề nông, nguồn thu nhập ít ỏi từ nương rẫy không hỗ trợ được quá nhiều. Song cũng vì thương con, thương cháu, mẹ đẻ chị cố vay ngân hàng số tiền 250 triệu đồng và vay lãi bên ngoài 100 triệu đồng để cháu chữa bệnh.

Mặc dù vậy, ngay cả khi được hưởng bảo hiểm y tế 100%, số tiền trên cũng chẳng thấm tháp là bao. Do đặc thù căn bệnh lạ, chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm chi trả hết sức tốn kém.

Hoạ vô đơn chí, chị Nhã đang chăm con ở bệnh viện thì thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thở không được, sụt cân. Chị đi khám phát hiện mình mắc bệnh Basedow (một dạng bệnh lý cường giáp). Mỗi tháng, riêng tiền thuốc cho chị cũng ngót cả triệu. Cùng lúc hai mẹ con điều trị bệnh, cuộc sống càng rơi vào túng quẫn, cạn kiệt sức lực.

"Con nằm viện suốt mấy năm nay, có được ít tiền nào đều tích góp để chữa bệnh cho con. Giờ tiền cũng cạn kiệt rồi, không biết được những ngày tháng tiếp theo lấy tiền đâu nữa. Con là niềm hi vọng sống duy nhất của em", người mẹ khốn khổ rơi nước mắt.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Nguyễn Bình Minh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mới đây, chị cùng con về nhà ít ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những quá trình điều trị không có hồi dứt, tình hình dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát dữ dội. Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương không tiếp nhận bệnh nhân. Chị Nhã đành đưa con vào bệnh viện Trung ương Huế để hy vọng níu kéo sự sống mong manh cho con.

Tuy nhiên, một lần nữa cháu Minh rơi vào cơn nguy kịch. Đứa trẻ tội nghiệp cứ bị máu trào ra bên ngoài miệng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng hết sức thương tâm. Con mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế hoàn toàn kiệt quệ, mẹ con chị Nhã giờ đây chỉ còn trông chờ vào một “phép màu” đến từ sự chung tay của cả cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Võ Thanh Nhã, thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. SĐT 0394639238.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.121 (bé Nguyễn Bình Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436