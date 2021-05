MS 2021.134

Khi chúng tôi đến, Đạt vừa đi chạy thận về. Trong căn nhà rộng thênh thang nhưng mục nát, em nghẹn ngào khi nhắc đến cha mẹ đã mất, những căn bệnh hiểm nghèo mà hai bà cháu đang chống chọi.

Một buổi trưa nắng cháy bỏng da, chúng tôi theo lời giới thiệu của bà Trần Thị Láng (Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), tìm đến nhà em Nguyễn Tấn Đạt, ở Ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Căn nhà nằm ven sông, khá rộng, nhưng những bức tường gạch cũ đã loang lổ, vỡ vụn, tấm tôn lợp nứt toác ở nhiều nơi khiến mỗi khi trời đổ mưa, 2 bà cháu Đạt phải lấy chậu để hứng nước.

"Người ta vừa nhìn thấy nhà em đều nghĩ rằng khá giả. Nhưng thực ra, bà cháu em đã lâm đường cùng rồi", Đạt bùi ngùi.

Đạt vừa đi chạy thận về, bệnh viện cách nhà em khoảng một giờ đi đường. Dù còn mệt mỏi, nhưng buổi chiều em vẫn tiếp tục đi làm gia sư. Nhiều năm nay, lịch chữa bệnh và dạy thêm của em luôn dày kín cả tuần, bởi phải kiếm tiền để mua thuốc cho cả 2 bà cháu.

Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1993, trong một gia đình “nghèo rách mồng tơi”. Khoảng 13 năm trước, cha em mất vì suy thận. Còn mẹ em bị tiểu đường từ lâu lắm, nhưng do phải chăm sóc mẹ già bệnh tật và 2 con nhỏ, người phụ nữ ấy vẫn lăn xả làm đủ việc để mưu sinh.

Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh nghèo của gia đình mình, lại thấy sự vất vả hằn lên những nếp nhăn sớm trên gương mặt mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đạt không thi đại học. Em xin vào làm ở xưởng cơ khí một năm để phụ mẹ trang trải cuộc sống.

“Một năm ấy, ban ngày em đi làm, buổi tối học bài. Rồi em thi đậu Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Em vẫn còn nhớ gương mặt đầy tự hào của mẹ lúc đó, nhưng chưa được bao lâu thì em phát bệnh”, Đạt nghẹn giọng.

Ngoài thời gian đi chạy thận, đi dạy thêm, Đạt tự học lập trình ở nhà.

Em đang nỗ lực để đi học lại, bởi "có một tấm bằng thì công việc sẽ thuận lợi hơn".

Trước khi ở trong căn nhà rộng rãi hiện tại, cả gia đình Đạt sống chung trong túp lều lá, không có nổi tấm vách. Vui mừng vì con trai đã đậu đại học, mẹ của em quyết định vay mượn để xây căn nhà vững chãi, nghĩ rằng cố gắng làm lụng vài năm sẽ trả hết nợ.

Nhưng mới bước chân vào giảng đường đại học chưa được bao lâu thì Đạt phát hiện bị suy thận mãn giai đoạn cuối, căn bệnh đã cướp mất người cha trước đó. Bao nhiêu vốn liếng, tiền vay mượn để xây nhà đều đổ vào viện phí cho em nhưng vẫn không đủ. Mẹ em phải mang sổ đỏ và căn nhà đang xây dở đi thế chấp vay lãi nóng mới có thể cứu em từ bàn tay tử thần.

Để có tiền trả nợ, mẹ của Đạt phải lao động cật lực, căn bệnh tiểu đường ngày càng nặng, biến chứng sang suy thận và tim. Khoảng 3 năm trước, mẹ em cũng đi theo cha em, để lại khoản nợ khổng lồ cho người chị gái yếu ớt đang làm công nhân ở Tiền Giang.

Còn Đạt phải dang dở đại học ở năm thứ 3 vì sức khoẻ quá yếu. Đã hơn 4 năm, em vừa chạy thận, vừa đi dạy thêm, tối đến thì tự học ở nhà. Dù rất cố gắng nhưng thu nhập ít ỏi của em chẳng đủ chăm lo cho bà ngoại bị tiểu đường.

Những tấm huy chương em nhận được trong một đại hội thể dục thể thao năm cấp 3. Chẳng ai ngờ cậu bé nhanh nhẹn ấy sẽ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Chàng trai nhiều năm liền là học sinh giỏi, sinh viên giỏi, giờ đang phải chật vật tìm lối thoát, cần được giúp đỡ.

“Giờ mỗi tháng, chi phí chữa bệnh cho 2 bà cháu hết 5 triệu đồng, một mình em đi dạy thêm cho 2 bé, lo không xuể chị ạ. Em muốn học tiếp, có được tấm bằng, em sẽ dễ tìm việc hơn.

Mới vừa rồi, em nhận được học bổng 50% cho khóa học lập trình viên của FPT Aptech, nhưng phần học phí còn lại vẫn quá cao nên em buộc phải từ chối.

Em muốn lo cho cuộc sống của 2 bà cháu, sau đó phụ chị gái trả nợ. Chứ giờ ở trong căn nhà mà nghĩ rằng có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào, bà cháu em bất an quá”, Đạt buồn bã nói.

Bà Trần Thị Láng (Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chia sẻ với VietNamNet: “Tôi đã biết đến hoàn cảnh của gia đình em Đạt khoảng 8 năm nay. Đạt là một cậu học trò rất ngoan, ham học và hiếu thảo. Em chọn nghỉ học để đi làm một năm phụ mẹ rồi mới thi lại đại học. Rồi đến lúc mẹ mất, em mang bệnh tật nhưng lúc nào cũng cố gắng làm để nuôi bà ngoại.

Chúng tôi cũng có kêu gọi cho em bao gạo, chai dầu ăn, nước mắm… nhưng chẳng thấm là bao. Rất mong các nhà hảo tâm thương và giúp đỡ để em có đủ sức khỏe đặng còn nuôi ngoại”.

Khánh Hòa

