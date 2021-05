MS 2021.129

“Nội ơi con không muốn chết. Con muốn chờ em ra đời, muốn được ẵm em, chăm sóc em”, “con muốn mẹ ôm con, con đau lắm”… Nghe cô bé 8 tuổi thổn thức cầu xin, chúng tôi nhói lòng.

Trên chiếc giường bệnh vốn chật chội, cộng thêm quá đau đớn, Khánh Vy chỉ nằm co quắp một góc. Đôi môi, vòm miệng phía trong của con đều lở loét, ngoài ra còn có một cái lỗ sâu hoắm ở phía dưới mông bên phải. Đó đều là do tác dụng phụ của những toa hóa chất gần đây.

Bé Nguyễn Hà Khánh Vy mới 8 tuổi, ở cái tuổi mà đáng ra phải được ăn, được học hành và vui chơi cùng chúng bạn, con lại cô đơn trong phòng bệnh. Con ao ước được sống, được về nhà, nhưng điều đó quá đỗi xa vời.

Khánh Vy bị thuốc hóa chất đánh cho tơi tả, lở loét môi, miệng và đục lỗ dưới mông bên phải của con.

Bà Trần Thị Xuân Lan trải lòng: “Khánh Vy là đứa cháu đầu tiên của cả hai bên nội ngoại. Cả gia đình chúng tôi dành hết tình thương cho con, chẳng thể ngờ đứa nhỏ lại phải chịu cảnh bệnh tật giày vò đến vậy”.

Khi Khánh Vy mới 3 tuổi, sau vài ngày bị sốt, bụng con bỗng phình ra bất thường. Đưa đi khám ở bệnh viện địa phương, cha mẹ con tá hỏa khi bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên bệnh viện lớn ở thành phố, do bị giảm cả 3 dòng máu: hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm, con bị ung thư máu.

“Lúc nghe nói con bị ung thư, gia đình tôi đều ngã quỵ, không thể tin nổi vào tai mình. Con còn bé tí như vậy, sao lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy được. Càng đau đớn hơn là con chẳng biết gì về sự tàn khốc của bệnh tật, cứ mở tròn mắt nhìn cha mẹ khóc. Con đã kịp hiểu gì về thế giới này đâu”, bà Lan nghẹn ngào.

Trong 5 năm qua, đã có lúc tưởng rằng con được thoát lưỡi hái tử thần, còn được về đi học, thế nhưng căn bệnh liên tục tái phát khiến tinh thần và thể trạng con đều kiệt quệ. Những toa hóa chất cứ liên tục truyền vào cơ thể nhỏ bé của con, nhiều đến nỗi người bà đã chẳng còn đếm xuể.

Trước kia con là một cô bé hoạt bát, đáng yêu

Nay con vì bệnh tật mà kiệt quệ, gầy mòn

Khánh Vy vốn là một cô bé hoạt bát, lạc quan, thích múa hát, khác hẳn với bây giờ, chỉ nằm li bì, miệng lở loét, chẳng lúc nào nở nụ cười. Đợt tái phát này, sức khỏe con suy giảm nghiêm trọng, không thể tự đi đứng, bác sĩ cũng chẳng tiên lượng được sự sống của con, chỉ nói: “Còn nước còn tát”.

Những toa thuốc gần đây của Khánh Vy đều vượt quá xa đồng lương công nhân của cha mẹ con, nhiều toa hơn 10 triệu đồng, thậm chí có đợt còn lên tới gần 40 triệu đồng.

Bà Lan xoa đầu cháu nội xót xa nói: “Cũng chỉ vì gia đình khó khăn quá, cha mẹ của Khánh Vy liên tục xin làm tăng ca để có tiền chữa bệnh cho con gái. Vậy nhưng trong suốt 5 năm qua, số nợ của gia đình cũng đã vượt quá 200 triệu”.

Đợt này, bệnh của Khánh Vy trở nặng, phải truyền nhiều thuốc ngoài danh mục và máu, mẹ của con lại đang mang bầu sắp đến ngày sinh. Lo nhiều khoản chi phí sắp tới, 2 vợ chồng họ càng làm việc chăm chỉ hơn trước, nhưng thu nhập vẫn chẳng thấm vào đâu. Cũng vì vậy mà đã gần nửa năm Khánh Vy không được gần mẹ. Cô bé nhớ mẹ vô ngần.

Bà Lan cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ viện phí cho con, để con có được bàn tay chăm sóc của mẹ.

“Nội ơi, con muốn được sống, muốn chờ mẹ sinh em bé. Con muốn được về nhà”. Đó là câu nói mà bà Lan thường xuyên nghe cháu gái thủ thỉ những ngày gần đây. Ngặt nỗi, con thường xuyên bị thiếu máu, nếu không được truyền kịp thời sẽ hành sốt mê man, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Thương cháu, bà Lan cầu mong sao có tiền đóng viện phí, để mẹ bé có thể ngưng làm việc, lên viện chăm sóc con vài ngày trước khi sinh nở, để đứa trẻ đáng thương được cảm nhận hơi ấm tình thương của mẹ, và có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.

Khánh Hòa

