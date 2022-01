MS 2022.021

Căn bệnh ung thư “lạ” khiến anh Kiên phải trải qua những ca phẫu thuật cắt chân đầy đau đớn. Cho đến nay, tình trạng sức khoẻ của anh vẫn diễn biến rất xấu. Đáng nói hơn, anh Kiên vẫn chưa có một phác đồ điều trị thích hợp.

Những ngày mùa đông rét mướt, phần chân phải đã bị cắt cụt của anh Vũ Viết Kiên (39 tuổi, ở thôn Làng Mới, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) luôn có cảm giác đau buốt đến tận xương. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, từng khúc chân của anh bị cắt dần đi vì bệnh ung thư hắc tố da di căn đến phổi.

Bị bệnh ung thư hắc tố da, anh Kiên phải chịu đau đớn rất nhiều

“Con thương bố lắm. Bố phải cố gắng sống vì anh em chúng con nhé. Con không muốn bố bị cắt chân suốt ngày thế này đâu”, cháu Vũ Viết Bình (10 tuổi), con trai lớn của anh Kiên rưng rưng nước mắt nói.

Tháng 7/2018, ngón chân út bên phải của anh bị sưng rồi chảy dịch bất thường. Dù đã đi đến bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh. Bác sĩ chỉ chẩn đoán một vết thương ngoài da không may bị nhiễm trùng.

Vết thương ngày một nghiêm trọng hơn, đến cuối năm 2020, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bác sĩ phẫu thuật cắt một đốt ngón chân cho anh. Tuy nhiên, từ chỗ vết cắt, dịch vẫn tiếp tục rỉ ra. Tháng 4/2021, anh Kiên phải cắt bỏ hẳn ngón chân út.

Dẫu vậy, tình trạng vẫn không hề cải thiện. Tới tháng 7/2021, người đàn ông khốn khổ ấy xuất hiện những khối hạch ở bẹn cùng việc bị chảy dịch ở chỗ ngón chân bị cắt. Dù được phẫu thuật vét hạch song những khối hạch ngày càng lan rộng hơn. Kết quả sinh thiết cho thấy anh Kiên mắc bệnh ung thư hắc tố da di căn phổi.

Gia đình anh Kiên có 4 người con nheo nhóc

Anh tiếp tục phải trải qua ca mổ cắt tiếp 4 ngón chân ở bàn chân phải. Tình hình vẫn tiếp tục xấu thêm. Căn bệnh ung thư hắc tố da đã di căn đến phổi không thể có một phác đồ điều trị hữu hiệu ngoài việc dùng kháng sinh. Tháng 9/2021, anh một lần nữa lên bàn mổ, tháo đến gần khớp gối.

Đến thời điểm hiện tại, căn bệnh quái ác cứ thế hành hạ anh hàng ngày, hàng giờ khiến những cơn đau kéo dài chẳng thể chấm dứt. Người đàn ông trụ cột trong gia đình giờ đây chỉ nằm liệt giường trong nỗi tuyệt vọng vô bờ.

Gia đình kiệt quệ, các con nheo nhóc

Hướng ánh mắt yếu ớt nhìn 4 con trai còn quá nhỏ, những giọt nước mắt người cha thấm đẫm gối. “Cũng chẳng ai muốn trở thành gánh nặng cho vợ con thế này. Không hiểu sao số phận tôi lại bị đày đoạ đến thế. Cứ vài tháng tôi lại phải cắt đi một phần chân phải", anh Kiên nghẹn ngào.

Gia đình anh Kiên hiện thuộc vào diện cực kỳ khó khăn trên địa bàn xã Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Trước thời điểm mắc bệnh, anh là lao động tự do, lương ba cọc ba đồng. Vợ anh chỉ ở nhà làm ruộng. Con lớn nhất của anh mới 10 tuổi, con út chưa đầy 1 tuổi.

Hoàn cảnh của gia đình anh Vũ Viết Kiên lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Để có tiền cho chồng điều trị suốt gần 1 năm qua, chị Nguyễn Thị Thuý (vợ anh Kiên) phải đi vay mượn khắp nơi từ bạn bè, người thân đến bà con làng xóm. Những chỗ nào có thể hỏi vay, người phụ nữ ấy cũng tìm mọi cách xoay sở, cốt sao níu giữ chút hy vọng sống cho chồng.

Cho đến nay, tổng số tiền gia đình anh Kiên mắc nợ đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, vợ chồng anh chẳng còn đồng nào để đi bệnh viện nữa. Vừa trải qua ca phẫu thuật lần thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, anh đang được các bác sĩ tạm thời cho về nghỉ, dùng kháng sinh cầm cự hẹn ngày tới tái khám.

Căn bệnh ung thư hắc tố da di căn đến phổi nhưng không thể điều trị bằng hoá chất hay xạ trị được. Anh không sợ những điều không may xảy đến với mình. Người cha chỉ nghĩ đến 4 con còn quá nhỏ không có cha bên cạnh động viên, dạy dỗ. Căn nhà anh xơ xác dần, chẳng có đồ đạc gì quý giá để đem bán. Suốt gần 1 năm qua, kinh tế đã kiệt quệ hoàn toàn. Người vợ, người mẹ già cùng 4 đứa trẻ co ro trong những ngày giá rét, lo không còn tiền và hết đường sống.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó chủ tịch HĐND xã Đại Bái xác nhận: Gia đình anh Vũ Viết Kiên thuộc diện rất khó khăn ở địa phương. Anh Kiên mắc bệnh hiểm nghèo, chữa bệnh tốn kém. Gia đình đông con, trụ cột lại mang bệnh. Rất mong hoàn cảnh của anh nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

