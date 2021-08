MS 2021.224

Ngay khi lên 4 tuổi, Trang đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh để rồi suốt 26 năm qua em vật lộn với nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác đến mức gia đình kiệt quệ, bản thân tuyệt vọng không muốn điều trị tiếp.

Khẽ mở mắt sau một ngày dài truyền máu, em Nguyễn Thị Trang (SN 1991, quê Nam Định) nhìn sự vật xung quanh một cách lờ mờ. Đã nhiều năm kể từ sau ca phẫu thuật không thành công do di chứng của bệnh tan máu bẩm sinh, em buộc phải làm quen với cuộc sống trong bóng tối.

Mắc một lúc 5 bệnh hiểm nghèo, tính mạng em Trang thường xuyên bị đe doạ

Bất hạnh đến với cô gái khốn khổ ấy đến từ năm 4 tuổi. Thời điểm đó, trên cơ thể Trang xuất hiện những triệu chứng như vàng da, vàng mắt, sốt nhẹ. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám. Các bác sĩ kết luận Trang mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là một loại bệnh máu ác tính hàng đầu ở trẻ em, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Mặc dù gia đình rất nghèo song bố mẹ vẫn cố gắng lo chữa trị cho Trang. Tuổi thơ của cô gái khốn khổ gắn liền với giường bệnh khi tháng nào cũng phải vào bệnh viện truyền máu, sử dụng nhiều loại thuốc nhằm bảo vệ sự sống trước căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng bởi thế, Trang sống thu mình hơn so với những bạn bè đồng trang lứa. Em chỉ chơi với một số bạn trong xóm. Sức khoẻ không ổn định, em học đến lớp 9 rồi nghỉ học trong sự bất lực do thời gian nằm viện nhiều hơn thời gian ở nhà, không có thời gian để tiếp tục việc học.

Để duy trì sự sống, Trang nằm viện điều trị nhiều hơn ở nhà

Cứ như vậy, cho đến năm 2015, bệnh tan máu bẩm sinh biến chứng nặng hơn khiến Trang bị suy thận, suy tim, bong võng mạc, xuất huyết mắt. Cũng đúng vào thời điểm bệnh kéo đến dồn dập, bố em đột ngột qua đời sau cơn tai biến mạch máu não.

Ở bệnh viện chịu tang bố, Trang khóc hết nước mắt trước sự dày vò của số phận. Em thương bố cả đời vất vả vì mình, nay ra đi không một lời trăn trối. Sức khoẻ em suy kiệt sau cú sốc tâm lý ấy.

Muốn bỏ điều trị vì nhà hết tiền

Sau khi bố qua đời, khó khăn lại càng bủa vây lấy gia đình Trang. Em có hai em trai đang độ tuổi ăn học. Trong khi đó, suốt hơn 20 năm qua, bố mẹ em không dành dụm được đồng nào vì làm ra bao nhiêu đều đổ vào tiền thuốc thang cho Trang. Thế nhưng làm bao nhiêu cũng chẳng đủ vì trung bình mỗi tháng, tiền thuốc hết đến 15 triệu đồng, buộc phải vay mượn thêm. Đến nay, gia đình em đang gánh khoản nợ hơn 300 triệu đồng.

Do bệnh tan máu bẩm sinh ngày càng biến chứng nặng nề, gan và lách của Trang hiện đã bị to. Năm 2016, em phải trải qua ca phẫu thuật do mắt bị xuất huyết nặng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không mấy thành công.

Đến nay, nếu không được truyền máu, hai mắt của Trang gần như bị mù, không nhìn được gì nữa. Ngay cả khi được truyền máu thì em vẫn chỉ thấy lờ mờ.

Con gái mắc nhiều thứ bệnh, cô Thanh hằng ngày phải lam lũ vất vả kiếm tiền cho con chữa bệnh

“Bị bệnh tật hành hạ suốt hơn 20 năm qua, có lúc không chịu nổi nữa, quá tuyệt vọng, em nó từng bảo hay mẹ cho con về đi, con không điều trị nữa đâu, nhà hết tiền rồi, con thà chết còn hơn. Tôi nghe mà thương con, giận mình kém cỏi không chữa nổi cho con nữa", cô Phạm Thị Thanh, mẹ của Trang bật khóc.

Bệnh tật, nghèo đói bủa vây khiến Trang gần như đã mất đi hy vọng vào cuộc sống. Nước mắt lã chã rơi, cô Thanh khẩn cầu một phép màu từ những tấm lòng thơm thảo thương lấy đứa con tội nghiệp của mình.

Phạm Bắc

