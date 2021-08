MS 2021.218

Căn bệnh ung thư não quái ác khiến Dương liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, phải mổ đến 4 lần chỉ trong vòng 3 tháng.

Nhìn cậu con trai 2 tuổi Vũ Đình Dương chìm vào giấc ngủ mê mệt sau ngày dài chịu đựng những cơn đau đầu hành hạ, anh Vũ Đình Triệu (SN 1990, quê Bắc Giang) không cầm nổi nước mắt. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng kể từ lúc phát hiện ra căn bệnh ung thư não, đứa trẻ khốn khổ liên tục gặp nguy hiểm.

Căn bệnh ung thư não đang đe dọa đến tính mạng bé Dương từng ngày

Tai hoạ bất ngờ ập tới gia đình anh Triệu vào giữa tháng 4/2021. Thời điểm đó, Dương kêu đau đầu 2 ngày liên tiếp, quấy khóc cả đêm không ngủ được. Bà nội trông cháu hàng ngày cũng phát hiện chân cháu đi yếu, đang chơi thì úp mặt xuống đất, lấy 2 tay che lên trán, cảm giác như rất đau đớn.

Thấy dấu hiện bất thường, vợ chồng anh Triệu đưa con đến phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khám. Qua quá trình chụp CT, các bác sĩ phát hiện có một khối u trong não của con.

"Khi ấy, sợ vợ tôi xúc động, bác sĩ chỉ gọi riêng tôi vào. Trong não con có khối u lớn lắm, bác sĩ cũng không biết làm thế nào, khuyên nên đưa con ra Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Tôi sững sờ ra ngoài báo tin cho vợ, cả hai cùng ôm nhau khóc", anh Triệu xúc động nhớ lại.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bé Dương phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần

Tuy nhiên, ngay khi tới Bệnh viện Việt Đức, cầm trên tay hình ảnh chụp CT, bác sĩ trưởng khoa thần kinh 1 không khỏi thương xót bởi khối u đã gần như ăn trắng não bé. Dù chưa làm sinh thiết nhưng nhìn vào kết quả chụp CT, có thể kết luận đến 99% ung thư não giai đoạn cuối di căn.

Thấy hoàn cảnh gia đình anh Triệu quá khó khăn, các bác sĩ hỗ trợ làm thủ tục chuyển tuyến để bé Dương được hưởng 100% tiền bảo hiểm. Dẫu vậy, chi phí những loại thuốc ngoài danh mục phát sinh quá lớn, buộc anh Triệu phải quay về quê, đi hỏi suốt 10 ngày mới vay nổi số tiền 70 triệu đồng. Những ngày tháng tăm tối đối với gia đình anh mới chỉ bắt đầu.

3 tháng 4 lần lên bàn mổ

Ngày 24/2/202, bé Dương bước vào ca mổ phức tạp nhằm loại bỏ khối u trong não. Dù rất cố gắng song các bác sĩ chỉ bỏ được một phần khối u nơi bán cầu não. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa con tới Bệnh viện K Tân Triều để điều trị bằng hoá chất, may ra có chút hy vọng.

Qua 5 ngày nằm ở Bệnh viện Việt Đức để chờ hồi phục, Dương được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều. Thế nhưng, khi đang làm dở các xét nghiệm, ngày 7/5/2021, Bệnh viện K chính thức bị phong toả do phát hiện có nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Do đó, con không thể truyền hoá chất ngay mà phải truyền kháng sinh duy trì trong 1 tháng.

Bệnh tình mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, cuối tháng 6, Dương được chuyển lại Bệnh viện Việt Đức để truyền hoá chất. Mặc dù vậy, vừa truyền được ít hôm, con bị tràn dịch não, phải mổ cấp cứu ngày 3/7, tính mạng tưởng chừng không giữ nổi khi xuống đến phòng mổ thì tim ngừng đập, buộc các bác sĩ phải kích tim lên.

Đến 12/7, cậu bé tiếp tục trải qua ca mổ đặt van dẫn lưu não thất. Sau 5 ngày, van ở ổ bụng tắc, bác sĩ phải mổ thay van ở bụng cho Dương.

Quá trình điều trị bằng kháng sinh, con bị co giật, tính mạng luôn bị đe doạ. Cuối tháng 7/2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, gia đình anh Triệu cũng cạn kiệt hoàn toàn về kinh tế, gánh số nợ 300 triệu đồng chưa biết khi nào mới trả được, đành ngậm ngùi đưa con về Bệnh viện ung bướu tỉnh Bắc Giang điều trị.

Bé Vũ Đình Dương đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mặc dù ra sức níu những hy vọng cuối cùng mong giữ được sự sống cho con trai nhưng đến nay, vợ chồng anh Triệu đã hoàn toàn bất lực, kiệt sức. Căn bệnh tiến triển quá nhanh, khối u ăn trắng não khiến con mất cảm giác chân tay và hai mắt bị mù.

"Hôm nay mắt con nhắm nghiền cả ngày, cứ mở ra lại thấy tia máu đỏ, tôi phải cố kiềm chế không khóc để vợ đỡ hoảng sợ. Chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn rồi, nợ nần chồng chất mà cả nhà chỉ còn hai sào ruộng, chẳng lo đủ nữa", anh Triệu nghẹn lời.

Ở quê nhà, bố đẻ anh Triệu bị bệnh gout lâu năm, tiểu đường và xơ gan cũng đang nằm tại Bệnh viện huyện Lục Nam mà không có tiền chữa. Giờ xác định đưa con về nhà, anh đau đớn nghĩ tới tương lai sẽ mất con mãi mãi. Anh chỉ mong được giúp đỡ để con có thể ở với mình được thêm ngày nào, hay ngày đấy.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Vũ Đình Triệu, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0378491761.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.218 (Vũ Đình Dương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436