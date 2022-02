MS 2022.037

Ngày cận Tết, trên đường đi làm về, anh Chiến gặp tai nạn tử vong tại chỗ, để lại hai đứa con thơ cùng khoản nợ xây nhà chưa trả hết. Hai đứa trẻ, đứa nhỏ mới 19 tháng ngơ ngác, chắp tay quỳ lạy bên bàn thờ bố.

Trong khi xóm làng vui vầy đón Tết thì hai anh em Hoàng Văn Xuân Bình (3 tuổi) và Hoàng Gia Hân (19 tháng tuổi), trú thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh lại đón nhận tin dữ. Ngày cận Tết, bố của các em là Hoàng Văn Chiến (32 tuổi) trên đường đi làm về nhà, chẳng may gặp tai nạn tử vong tại chỗ.

Anh Chiến mất để lại hai đứa con nhỏ dại

Xuân Bình mới 3 tuổi và bé Gia Hân 19 tháng tuổi

Anh Chiến mất đột ngột, để lại người vợ trẻ Nguyễn Thị Giang (30 tuổi) và hai con thơ dại bơ vơ, cùng khoản nợ xây nhà chưa trả hết.

Từ ngày bố mất, bé Xuân Bình cứ hỏi: “Bố đi làm chưa về hả mẹ?”. Miệng nói thế nhưng hễ ai đến, Bình lại chạy đến bàn thờ cầm hương vái lạy bố. Những câu hỏi vô hồn của con khiến chị Giang liên tục trào nước mắt.

“Lúc bố còn sống, hai đứa cứ thay nhau đeo bám lấy bố, giờ bố mất rồi, các con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau thương. Bình cứ hỏi vu vơ về bố, khiến em càng quặn lòng hơn. Hai vợ chồng vay nợ xây nhà, giờ vẫn đang còn nợ 170 triệu đồng chưa có khả năng chi trả thì anh Chiến lại gặp nạn. Giữa ngày Tết xóm làng vui vầy, ấm áp, còn em chỉ biết ôm hai đứa con trong nước mắt”, chị Giang tâm sự.

Bình thắp hương cho bố, ánh mắt em buồn rầu

Mới 3 tuổi, cậu bé đã phải chịu thiệt thòi khi mất bố

4 năm trước, chị Giang kết hôn với anh Chiến rồi lần lượt sinh được 2 người con đủ nếp đủ tẻ là Xuân Bình và Gia Hân. Cuộc sống dù muôn vàn khó khăn, công việc làm thuê của hai vợ chồng nay đây mai đó nhưng cả hai vẫn luôn chăm chỉ, cố gắng bảo ban nhau vun đắp cho gia đình nhỏ. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, lời hứa xây tổ ấm cho các con đang dang dở thì anh Chiến lại gặp nạn.

Hai anh em bên bậc cầu thang bố đang xây dở. Bố mất để lại cho mẹ và hai em món nợ lớn chưa trả được

Nỗi đau thương ập đến đột ngột khiến người vợ trẻ như kiệt sức. Những ngày Tết, mọi người vui vẻ, còn chị Giang cứ thất thần đứng bên bàn thờ chồng mà gào khóc.

“Tết về, Bình cứ nói thèm bánh chưng nhưng em cũng không còn tâm trí để gói ghém, sửa soạn nhà cửa. Thấy con vái lạy bố trong sự non nớt mà em lại càng rát lòng hơn. Lương công nhân của em được 3 triệu đồng, chỉ đủ tiền bỉm sữa cho các con. Giờ anh Chiến đột ngột ra đi, để lại cho em người mẹ già đau ốm thường xuyên nữa. Thương mẹ chồng, thương anh và thương các con nhiều lắm nhưng em không biết mình có thể xoay xở được đến bao giờ”, chị Giang ngậm ngùi.

Chị Giang giấu nước mắt khi chứng kiến cảnh hai con thơ ngơ ngác bên bàn thờ chồng

Mẹ chồng của chị Giang mắc bệnh tim, thường xuyên ngất xỉu

Ngồi bệt giữa nền nhà lạnh lẽo, bà Nguyễn Thị Hiển (65 tuổi, bà nội của hai đứa trẻ) vốn đã mắc bệnh rối loạn nhịp tim, nay cứ nghĩ đến cậu con trai rứt ruột sinh ra không may tử vong thương tâm, chưa kịp về quây quần với vợ con ngày Tết khiến bà cứ ngất lên ngất xuống.

“Chiến nó đi làm thuê, lái máy thuê cho họ, đồng lương không cao nhưng khá ổn định. Dù vất vả nhưng nó vay mượn tiền xây được căn nhà nhỏ. Nếu không gặp rủi ro thì vợ con nó cũng bớt khổ. Mỗi lần nghĩ đến con, đến cháu, tôi thấy khó thở, buồn lòng nhiều lắm. Thương con trai bao nhiêu, tôi lại thương hai đứa cháu nhỏ dại bấy nhiêu. Giờ tiền vay nợ chưa trả được, tôi lại mắc bệnh tim, không thể làm gì để đỡ đần được con dâu”, bà Hiển gạt nước mắt nói.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Thắng cho biết: “Anh Chiến mất sớm để lại nỗi thiệt thòi cho vợ con, hai đứa trẻ còn quá thơ dại. Còn có người mẹ già yếu cần giúp đỡ nữa. Mong rằng các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để 4 mẹ con chị Giang sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Thiện Lương

