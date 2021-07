MS 2021.177

Mặc dù mắc bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng song chị Phượng vẫn đánh cược với bản thân để đón con chào đời. Niềm vui của chị ngắn ngủi khi cậu con trai lên 4 tuổi phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Lần nào vội vàng bồng bế con lên xe để kịp chuyến ra Hà Nội, chị Dương Thị Hoa Phượng (32 tuổi, ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng phải giấu đi những giọt nước mắt đau đớn. “Thôi ngoan nhé. Mẹ con mình đi chơi ít ngày thôi rồi lại về cho thoải mái con nhé”, người phụ nữ mang vẻ tiều tuỵ dỗ dành con.

Măc căn bệnh u nguyên bào thần kinh, bé Anh Tuấn phải trải qua nhiều đợt điều trị kéo dài

Nhưng chỉ sau một giấc ngủ dài, đứa trẻ mới 6 tuổi thức dậy, thảng thốt sợ hãi khi thấy trước mặt là cánh cổng bệnh viện. "Mẹ xấu lắm, mẹ nói dối con, đi chơi đâu mà đi chơi. Mẹ cho con đi bệnh viện chứ gì?", nghe con gào khóc, đứng lì ngoài cổng chính Bệnh viện K Tân Triều, chị Phượng đau lòng đến bất lực, chỉ muốn khóc theo.

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người bảo vệ làm nhiệm vụ trước cổng cũng thấy thương xót. Họ ra ngoài, giúp chị dỗ dành để cậu bé chịu vào bên trong.

Đây đã là đợt hoá chất thứ 23 mà con chị - cháu Cao Anh Tuấn (6 tuổi) tiếp nhận. Suốt gần 2 năm ròng, đứa trẻ gầy gò, xanh xao phải hứng chịu từng đợt giày vò từ căn bệnh u nguyên bào thần kinh (một loại bệnh ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em).

Cả hai mẹ con cùng mắc bạo bệnh khiến cho gia đình lâm vào cảnh khốn cùng

Từ tháng 11/2019, Tuấn bắt đầu nhập viện để điều trị. Cháu liên tiếp phải truyền hoá chất rồi trải qua 2 ca mổ chỉ trong vòng 4 tháng để cắt đi khối u phát triển liên tục khu vực sau phúc mạc. Nhưng ngay cả khi mổ xong, cháu vẫn phải thường xuyên truyền hoá chất do căn bệnh diễn biến quá phức tạp.

Sau đợt truyền thứ 23, Bệnh viện K Tán Triều bị phong toả vì có nhiều ca nhiễm virus SAR-CoV-2. Cháu phải cách ly suốt hơn 1 tháng tại nhà. Đang chuẩn bị tới bệnh viện thì đúng lúc này, dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vậy là đứa trẻ bất hạnh ấy phải bỏ dở quá trình điều trị trong lúc bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.

Mẹ bệnh tim cầu cứu

Cách đây 10 năm, chị Phượng từng trải qua một ca phẫu thuật sửa van tim, tưởng chừng không giữ nổi tính mạng. Đứng trước lằn ranh sinh tử, chị vẫn quyết tâm sinh con với khát khao được làm mẹ. Niềm hạnh phúc như vỡ oà ngày chị được nghe con cất tiếng khóc chào đời.

Không ngờ, lên 4 tuổi, con chị phát hiện mắc bệnh ung thư. Hai năm qua, chị như sống trong cảnh địa ngục. Ngoài việc chứng kiến con oằn mình chịu đau đớn, chị còn vất vả gõ cửa khắp nơi, hy vọng vay được chút tiền cho con có cơ hội chữa bệnh. Bởi chị không thể đi làm kiếm tiền, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chồng chị, trông hoàn toàn vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh.

Hoàn cảnh đang thương của mẹ con chị Phượng đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Số tiền 200 triệu đồng đi vay cho con chỉ như muối bỏ bể. Do không đáp ứng thuốc nên Tuấn liên tục phải thay đổi phác đồ, kéo theo việc phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Trung bình mỗi đợt kéo dài 5 ngày, gia đình cần trả 5 triệu đồng. Chưa kể tiền đi lại và ăn uống của hai mẹ con lên tới hàng triệu đồng.

Đến nay, gia đình chị đã hoàn toàn cạn kiệt về kinh tế. Cháu Tuấn không thể tiếp tục hy vọng điều trị do cả nhà không còn nổi một đồng. Chị Phượng cũng đang gặp vấn đề về tim vì theo lời khuyên của bác sĩ, sau khoảng 10-15 năm, chị phải mổ tim lại lần nữa.

Cảnh cùng quẫn khiến người phụ nữ khốn khổ rơi vào bế tắc. "Tôi có thể không mổ tim, nhưng xin mọi người hãy giúp để con tôi có hy vọng sống tiếp. Nếu không tôi cũng không thiết sống nữa", chị Phượng mếu máo cầu xin.

Phạm Bắc

