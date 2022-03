MS 2022.067

Sau khi ly hôn, vợ đi lấy chồng, anh Công chăm chỉ làm thuê để lo đủ đầy cho các con. Nào ngờ tai nạn ập đến khiến anh bị bại liệt. Hai đứa trẻ bơ vơ, nắm lấy tay bố cầu cứu, xin bố đừng chết.

Hai chị em Ngô Thị Hiền Linh (14 tuổi) và Ngô Tuấn Anh (11 tuổi), trú thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Bố của các em là anh Ngô Đức Công (SN 1980) chẳng may gặp tai nạn lao động, nằm liệt giường, không có tiền chạy chữa.

Nhìn bố quằn quại với cơn đau, Linh chỉ biết nắm lấy tay bố cầu xin: “Bố tỉnh dậy để đưa tụi con đi học. Con xin bố đừng chết, đừng bỏ lại chị em con”. Nghe Hiền Linh nói, anh Công chỉ ứa nước mắt chứ chẳng biết phải làm sao để có thể gượng dậy chăm sóc các con.

Anh Công gặp tai nạn lao động liệt giường

Lên 1 tuổi, bố và mẹ ly thân, Tuấn Anh sống cùng bố từ đó đến nay

Anh Công sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ. Lúc nhỏ do gia cảnh khó khăn, anh phải đi ở nhờ, làm thuê cho nhà người khác để có đồng ra đồng vào. Dù đang tuổi học hành nhưng anh phải bỏ học giữa chừng để về làm thuê, phụ mẹ nuôi em gái bị tàn tật.

Ở quê nhà khó khăn vất vả, công việc bấp bênh nên anh Công phải rời quê hương vào miền Nam làm công nhân. Năm 2007, anh bén duyên và kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (quê ở Quảng Trị). Hai người có với nhau hai đứa con là Hiền Linh và Tuấn Anh.

Đầu óc tỉnh táo nhưng hai chân của anh bị liệt hoàn toàn sau tai nạn

Nhưng rồi tình cảm hai vợ chồng rạn nứt, sống ly thân nhiều năm. Đến năm 2012, khi con út Tuấn Anh vừa tròn 1 tuổi, anh Công ôm hai đứa nhỏ về quê Hà Tĩnh sinh sống và rồi lâm cảnh "gà trống nuôi con". Cuộc sống khó khăn, chật vật nhưng bằng tình yêu thương con vô bờ bến, anh Công hằng ngày tất bật làm thuê, những mong các con đủ ăn đủ mặc. Đến năm 2020, anh và vợ ly hôn, kết thúc duyên vợ chồng.

Tuấn Anh nắm lấy tay bố trong buồn bã

Gác lại những nỗi niềm riêng, anh Công vùi mình vào công việc để có tiền nuôi nấng các con. Hằng ngày anh làm công nhân đóng gạch, trộn vật liệu xây dựng tại xưởng gạch gần nhà. Công việc vất vả, lấm láp mồ hôi nhưng kinh tế cũng đủ để nuôi các con, mẹ già và em gái tàn tật.

Thế nhưng, tai họa ập đến với gia đình anh vào một ngày giữa năm 2021, trong lúc chui vào thùng để vệ sinh lại máy trộn vật liệu xây dựng, nhóm công nhân sơ ý đã bật điện, máy xay hoạt động khiến anh Công bị thương tích nặng. Anh Công được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đứt đốt sống và đứt tủy.

Mẹ đi lấy chồng, hai chị em Linh và Tuấn Anh sống cùng bố

Anh Công rơi nước mắt, bất lực trước số phận hẩm hiu của mình

Nằm bất động trên giường, nhìn hai đứa con đang tuổi học hành, anh chỉ biết lau nước mắt trong nỗi bất lực. “Khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, tôi cứ nghĩ là chỉ cần cố gắng làm lụng thì sẽ có thể có tiền nuôi nấng các con. Thế nhưng nào ngờ tai họa lại giáng xuống với tôi, khiến các con phải rơi vào hoàn cảnh khổ cực. Tôi vốn khỏe mạnh nhưng sự cố lao động xảy ra ngoài mong muốn khiến tôi bị liệt vì đứt tủy.

Bây giờ mỗi tháng phải hao tốn hơn 5 triệu tiền thuốc, bỉm… tôi không biết lấy đâu ra để xoay xở. Những tháng ngày phía trước đầy khó khăn, đầu óc thì tỉnh táo nhưng không thể gượng dậy chăm các con khiến tôi đau xót và bất lực vô cùng”.

Hai chị em giúp bố vệ sinh cá nhân

Hai chị em nắm lấy tay bố, cầu xin bố đừng chết

Anh Ngô Đức Quang (em trai của anh Công) cho biết: “Từ ngày anh nằm viện đã được hơn 5 tháng nhưng sức khỏe của anh cũng chưa có tiến triển. Khoản tiền anh đi phụ hồ, làm thuê gom góp để nuôi hai con đều đổ vào việc chữa trị. Hiện những đồng tiền cuối cùng đã cạn kiệt, tôi phải đi vay họ hàng để lo thuốc men cho anh nhưng cũng không biết sẽ kéo dài được tới khi nào bởi ai cũng khó khăn”.

Tuổi thơ của Linh chưa có nổi một ngày vui, nay bố lại gặp nạn

Ông Lê Tiến Lương, Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cho biết, hoàn cảnh 3 bố con anh Công vô cùng đáng thương.

“Vợ chồng anh Công ly hôn, người vợ đi nơi khác sinh sống, để lại hai đứa con cho anh Công nuôi. Gia đình vốn khó nghèo, nay anh Công lại gặp tai nạn lao động liệt giường, tương lai hai đứa trẻ vô định. Chính quyền xã cũng có hỗ trợ gia đình nhưng không thấm vào đâu cả. Hoàn cảnh bi đát của ba bố con cần được mọi người giúp đỡ để họ sớm vượt qua nghịch cảnh trớ trêu”, ông Lương nói.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Ngô Thị Hiền Linh, trú thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0346345459 (Anh Công) hoặc 0963433094 (Anh Quang, em trai của anh Công)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.067 (Bố con anh Công)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.