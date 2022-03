MS 2022.062

Sau khi chồng qua đời vì ung thư, một mình chị Hoài phải chật vật nuôi 2 con nhỏ. Con gái đầu mới học lớp 5, con trai mắc bệnh tự kỷ, tăng động nên không thể đến trường như các bạn, cả ngày chỉ lang thang ở nhà.

Chị Nguyễn Thị Hoài (trú thôn Nam Duyên, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) dù mới 37 tuổi nhưng những nét nhọc nhằn đã hằn in lên khuôn mặt. Chị ít nói, lúc nhớ lúc quên có lẽ cũng bởi những biến cố của cuộc đời.

Từ ngày còn bé chị đã mang bệnh trong người, thần kinh không được bình thường nên hàng ngày chị không có công ăn việc làm cụ thể. Người phụ nữ ấy chỉ thường đi lang thang dọc các con đường trong xã, thôn để nhặt vỏ lon bia, chai nhựa đem bán, kiếm những đồng tiền ít ỏi. Thi thoảng ở các quán xá ăn uống, ai thuê thì chị vào rửa bát đĩa, lau dọn bàn ghế.

Anh Nguyễn Quốc Huy - giáo viên Trường TH&THCS Thái Đô kể, có lần chị Hoài đi nhặt ve chai, đồng nát mà không nhớ nổi đường về nhà. Hai con ở nhà chỉ biết khóc nức nở vì nhớ mẹ, hàng xóm phải qua dỗ dành, trấn an mãi. Thế rồi mấy ngày sau mới thấy chị trở về.

Chồng chị - anh Đổng đã qua đời từ năm 2019 sau 2 năm vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Sau khi chồng mất, chị Hoài cứ sống như vậy mà nuôi 2 con thơ dại.

Trớ trêu thay, con gái đầu của chị năm nay đang học lớp 5 Trường TH&THCS Thái Đô thì còn khỏe mạnh, tuy không được nhanh nhẹn lắm. Còn cháu trai thứ hai (SN 2015) lại mắc chứng bệnh tự kỷ, động kinh nên không được đi học từ bé. Lẽ ra nếu đi học với các bạn cùng trang lứa thì giờ cháu cũng đã học hết lớp 1.

"Cả ngày cháu quanh quẩn, lang thang ở nhà, ở vườn hay đi ra ngõ để ngóng mẹ và chị về. Cháu gần như không nói sõi, chỉ cười và hét. Hoàn cảnh rất đáng thương", anh Nguyễn Quốc Huy nói.

"Tôi chỉ mong muốn sau này các con lớn lên đi làm công nhân, làm gì có tiền đâu mà học", chị Hoài vừa cười vừa nói.

Ông Tạ Đức Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Ba mẹ con chị Hoài là trường hợp rất khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất xã. Trước đây, khi anh Đổng chưa mất thì gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Sau khi phát hiện bị bệnh ung thư và chữa chạy không được, anh để lại ba mẹ con bơ vơ. Bây giờ gia đình đã được đưa vào diện hộ nghèo, nhưng ngoài bảo hiểm y tế thì cũng không có nhiều hỗ trợ, trợ cấp thường xuyên. Ngày lễ Tết hoặc các dịp đặc biệt thì hội chữ thập đỏ của xã, các tổ chức từ thiện xã hội, doanh nghiệp... mới có quà cho hộ nghèo, nhưng cũng không đáng kể là bao".

Thái Du

