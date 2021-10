MS 2021.302

Nằm trên giường bệnh, bé Nguyễn Thị Kim Phượng nhíu mày, thỉnh thoảng lại rên rỉ: “Mẹ ơi cứu con… Con đau quá!”. Người mẹ ngồi cạnh vội quay mặt đi để giấu dòng nước mắt, xoa chiếc chân sưng phồng cho con.

Kim Phượng là con gái út của vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang (quê Quảng Ngãi). Trước khi phát bệnh, Phượng là đứa trẻ chăm chỉ, hiếu học, biết thương cha mẹ. Con thường tranh thủ những buổi được nghỉ học, đi cắt hành mướn để phụ cha mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chẳng ai ngờ, số phận con quá bất hạnh khi mắc phải căn bệnh ung thư xương.

Ban đầu chỉ là những cơn đau nhức phía trên mắt cá chân phải, càng về sau, cơn đau càng dữ dội, sưng cục lớn. Bởi hoàn cảnh khó khăn nên bệnh bắt đầu từ tháng 6 nhưng mãi đến tháng 7, Phượng mới được gia đình đưa đi thăm khám.

Kim Phượng sẽ phải cắt chân phải vì căn bệnh ung thư.

Từ bệnh viện tỉnh, con được chuyển vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Tại đây, sau khi làm xét nghiệm, mổ sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư xương, phải chuyển sang bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị.

Kim Phượng chưa bao giờ trải qua nhiều đau đớn đến thế. Hơn 1 năm, con phải truyền hơn 10 toa thuốc hóa trị. Ngoài cơn đau ở chân hành hạ, còn có những lần con bị tác dụng phụ của thuốc “đánh” cho tơi tả. Từ một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, con trở nên khép kín, khó gần, và chẳng còn tâm sự với mẹ như trước. Dù vậy, cô bé vẫn hi vọng căn bệnh quái ác có thể tiêu tan, để con không còn gặp ác mộng trong giấc ngủ chập chờn.

Đáng tiếc, dù đã gồng hết tinh thần để chiến đấu nhưng do không đáp ứng thuốc nên bệnh của con ngày càng nghiêm trọng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đưa đến quyết định cắt chân để cứu con.

“Biết phải cưa chân, con bé khóc miết. Tôi đau lòng lắm, nhưng phải cố tỏ ra cứng rắn, chứ tôi là mẹ mà cũng suy sụp thì con bé biết dựa vào ai”, chị Trang nghẹn ngào. Nước mắt người mẹ chẳng còn kìm được nữa, thi nhau tuôn rơi.

Chị Trang chẳng nhiều chữ nghĩa, quanh năm “tay lấm chân bùn”, không biết làm cách nào để giúp con gái vơi nỗi đau bệnh tật. Đã nhiều đêm chị mất ngủ vì thương con, và vì lo lắng cho những ngày sắp tới, không biết làm cách nào để xoay sở bạc tiền chữa trị tiếp cho con.

Ở quê, vợ chồng chị Trang chỉ có vài sào đất trồng hành. 3 lần sinh nở được 4 đứa con, họ chỉ mong các con học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, gần nửa đời người, họ phơi mình ngoài đồng để kiếm tiền, nhưng rồi tai họa ập đến bất ngờ, đẩy họ vào bế tắc.

Người mẹ nghèo khẩn mong được giúp đỡ để con gái có chi phí điều trị bệnh trong thời gian tới.

Năm 2020 đối với gia đình chị Trang là một năm đại họa. Hồi đầu năm, cô bé Kim Phúc, chị gái sinh đôi của Phượng bị viêm gan C, sức khỏe giảm sút, phải đi nhiều bệnh viện để chữa trị. Thời điểm tháng 6, khi Phượng bắt đầu phát bệnh, chị Trang đang đưa Phúc đi chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gia đình đông con trước đó đã khó khăn, lại thêm cưu mang người anh chồng bị tâm thần và người cô 80 tuổi bị tai biến. Đến lúc 2 đứa út lần lượt đổ bệnh, họ lâm vào cảnh nghèo cùng cực. Hai năm nay, một mình anh Nguyễn Văn Sáu đi làm, thế nhưng dịch bệnh, mưa bão nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, trong khi nhà lại nhiều người bệnh tật, đau yếu.

Gần 2 năm luân phiên đưa 2 con gái đi chữa bệnh, chị Trang đã chẳng còn phân biệt được thời gian, cũng chẳng biết gia đình đã gánh bao nhiêu nợ. Chị chỉ mong cầm cự thêm chút nữa, để con gái chị có thể tiếp tục điều trị bệnh. “Dù chỉ là một chút cơ hội, chúng tôi cũng sẽ cố gắng”, người mẹ nghèo giãi bày.

