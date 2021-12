MS 2021.335

Hành trình có con của chị Thuý hết sức gian nan khi phải chạy chữa hiếm muộn nhiều năm, thậm chí còn suýt mất mạng lúc mang thai. Thế nhưng hạnh phúc của người mẹ quá đỗi ngắn ngủi khi chị phát hiện con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Đến giờ phút này, chị Lê Thị Thuý (34 tuổi, thôn 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng con mình mắc bệnh ung thư máu. Bao niềm hy vọng bỗng chốc vụt tắt khi căn bệnh hiểm nghèo ập tới, khiến cả gia đình chị chìm trong nỗi bi thương.

Từng suýt mất mạng lúc mang thai, nay người mẹ đau đớn khi phát hiện con mình mắc bệnh ung thư máu

Năm 2015, chị Thuý kết hôn với anh Thiều Văn Luật nhưng suốt một thời gian dài vẫn không có con. Do không có điều kiện chạy chữa, chị chỉ biết mua thuốc nam về uống cũng như đi thăm khám ở Bệnh viện huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ).

Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp khi chị mang thai con trai đầu lòng. Không ngờ, một lần đi siêu âm, bác sĩ phát hiện chị bị u nang buồng trứng. Thời điểm đó, bác sĩ khuyên chị nên bỏ thai vì nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khát khao làm mẹ khiến chị kiên cường giữ con. Đến tháng thứ 3 của thai kỳ, khối u nang vỡ gây mất máu, chị rơi vào cơn nguy kịch.

Giữa thời khắc tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”, chị vẫn cố cầu xin bác sĩ cứu lấy con mình. May sao sau ca phẫu thuật, thai nhi không bị ảnh hưởng. Năm 2018, chị sinh bé Thiều Đăng Khôi trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Vợ chồng chị Thuý dành hết tình yêu thương cho con. Tưởng chừng số phận sẽ mỉm cười, nào ngờ tháng 6/2021, Khôi bị sốt kéo dài không cắt cơn, môi nhợt nhạt, biếng ăn. Chị Thuý đưa con đến bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh khám nhưng không phát hiện ra bệnh.

Phải đến khi tới Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ tiến hành chọc tuỷ, phát hiện Khôi mắc bệnh ung thư máu ác tính. Ngay lập tức, con được chuyển sang Viện huyết học và truyền máu Trung ương để có điều kiện chữa trị tốt nhất.

Ngày nhận tin con mắc bệnh hiểm, cả thế giới xung quanh chị Thuý như sụp đổ. Bao niềm hy vọng, bao cố gắng từ trước đến giờ bỗng nhiên vỡ vụn. Số phận quá đỗi nghiệt ngã đã không buông tha người phụ nữ hiếm muộn khốn khổ.

Dù phải bán nhà cũng cố cứu con

Sau khi cho Khôi nhập viện, chị Thuý mang thai và trở về quê. Chồng chị trở thành người bạn đồng hành cùng con qua từng đợt điều trị. Tuy không thể bên cạnh con, hàng ngày, chị Thuý vẫn cố gắng gọi điện thoại để động viên con vượt qua căn bệnh.

Mặc dù cả gia đình rất nỗ lực trong việc giành giật lại sự sống cho Khôi song gánh nặng về kinh tế quá lớn. Mỗi đợt Khôi nhập viện kéo dài từ 10-30 ngày, tiêu tốn hết 35 triệu đồng. Chưa kể dù được nghỉ truyền về nhà, con vẫn cần dùng thêm nhiều loại thuốc bổ trợ ngoài danh mục bảo hiểm đắt đỏ, tốn kém 10 triệu đồng/đợt.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bản thân cũng mang thai, chị Thuý phải nghỉ làm. Chồng chị theo con nơi bệnh viện cũng không kiếm ra tiền, thu nhập gia đình gần như không có. Chính vì vậy, vợ chồng chị Thuý phải hỏi vay nhiều nơi, gom đủ 200 triệu đồng lo cho con. Trải qua nhiều đợt điều trị từ tháng 6/2021 đến nay, số tiền đã nhanh chóng cạn sạch.

Thiều Đăng Khôi là đứa con sau nhiều năm chạy chữa mới có được của vợ chồng chị Thuý

Ông Trần Huy Điệp, Trưởng thôn 3, xã Xuân Lộc cho hay: "Hoàn cảnh gia đình nhà chị Thúy rất khó khăn, bố mẹ đều già yếu, vừa qua bố chồng chị bị tai biến. Vợ chồng chị có người con trai đang mắc căn bệnh ung thư máu phải đi điều trị ở bệnh viện thường xuyên".

Đứng trước hoàn cảnh đầy khó khăn, chị Thuý đã bắt đầu nghĩ tới việc phải bán nhà. Chị trải lòng: "Khó khăn lắm mới có được con, giờ cháu mắc bệnh nặng như vậy, tôi đau lòng lắm. Nếu khó quá chúng tôi sẽ bán nhà để mong cứu con thoát bệnh".

Căn bệnh hiểm ác đẩy một gia đình nghèo rơi vào bất hạnh, mất đi hy vọng về tương lai. Rất mong hoàn cảnh mẹ con chị Thuý nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Thuý, ở thôn 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0395770516.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.335 (Thiều Đăng Khôi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.