MS 2020.171

Người mẹ lớn lên ở vùng quê nghèo Hậu Giang, thuở nhỏ chỉ học đến lớp 3 nên chẳng thể hiểu được sự hiểm nguy căn bệnh con trai mắc phải. Không có nổi 20 triệu đồng, 2 đợt liền con bị bỏ dở phác đồ điều trị.

Không có 20 triệu đồng, mẹ bỏ lỡ “thời gian vàng” khiến con bệnh trở nặng

Thanh Khang là một cậu bé 9 tuổi, hiền lành, nụ cười rạng rỡ. Khi biết con không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, ai cũng tiếc thay cho con. Càng tiếc hơn nữa, vì hoàn cảnh quá khó khăn, có thời điểm cha mẹ con tự ngưng thuốc, không tuân theo phác đồ điều trị, khiến cho trong vòng một năm chữa trị tại bệnh viện, bệnh của con tái phát tới 3 lần.

Thanh Khang phát bệnh lần đầu vào tháng 8 năm 2019. Trong kỳ nghỉ hè, con cùng mẹ và em lên TP.HCM thăm cha. Ban đầu, con bị sốt, trên da có những nốt như nổi ban. Chị Nguyễn Ngọc Diệu đưa con đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ nói con bị sốt siêu vi rồi cho thuốc về uống. Chưa khỏi sốt thì con bị chảy máu chân răng. Tiếp tục đưa đi khám và lấy thuốc ở đó về uống. Khoảng 10 ngày sau, bệnh của con càng nghiêm trọng hơn, lúc này, con mới được đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 1 để thăm khám.

“Nhiều đứa trẻ khác phải nằm theo dõi cả tháng mới ra bệnh, nhưng con trai tôi chỉ ở đó có 4 ngày. Sau khi xác định con bị ung thư máu, bác sĩ lập tức chuyển con qua Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Vừa trị đợt đầu tiên, do sai sót bảo hiểm y tế, gia đình tôi phải đóng toàn bộ viện phí là hơn 60 triệu đồng. Cũng may nhờ các cô ở phòng công tác xã hội giúp đỡ phần lớn, nhưng số tiền gần 20 triệu với chúng tôi vẫn quá xa lạ. Lúc ấy, tôi chưa hiểu bệnh của con đáng sợ như thế nào. Vẫn mong con nhanh khỏi bệnh để về quê, vì trên này tốn kém quá”, chị Diệu tâm sự.

Thanh Khang ngày càng gầy gò, yếu ớt, không thể tự đi lại.

Cũng bởi sự không thấu hiểu ấy, đến khi cơ thể con không đáp ứng được thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, bác sĩ đề nghị gia đình mua thuốc đặc trị ngoài danh mục, hơn 10 triệu đồng cho mỗi toa, chị đã khiến con mất đi “thời gian vàng” trị bệnh..

“Do không đủ tiền nên vợ chồng tôi bàn với nhau từ từ hãy đưa con trở lại viện. Đợi chồng tôi đi làm, còn tôi thì chạy vạy, vay mượn ở quê. Đến lúc có đủ tiền đã là 2 tháng sau. Khi trở lại viện, bác sĩ thông báo bệnh của con đã tái phát, trở nặng hơn, phải điều trị theo phác đồ mới”, người mẹ nghèo day dứt nói.

Cha mẹ nghèo không có tiền, tính mạng đứa trẻ gặp nguy

Sau hơn một năm điều trị, bệnh của con đã tái phát 3 lần. Sức khỏe của con yếu, không thể tự đi lại. Hầu như mỗi lúc đi đâu, chị Diệu phải cõng con đi.

Cậu bé đáng yêu ngày nào, giờ đang chật vật vì bệnh.

Toa thuốc hiện tại của con vẫn còn thiếu 6 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục nên cứ dây dưa mãi. Chị xin bác sĩ “đánh” thuốc dần, rồi gia đình lo liệu. Ấy thế nhưng, thuốc trị bệnh phải được truyền theo đúng tiến độ. Chẳng như ăn bữa cơm để mà dừng lại nửa chừng. Nhiều lúc, nhìn người mẹ nghèo luống cuống chăm con bệnh, khom lưng cõng con xuống cầu thang, cả những giọt nước mắt bất lực bởi không biết phải làm sao thật xót xa.

Chị Nguyễn Ngọc Diệu là người con thứ 2 trong gia đình có 6 chị em gái. Mẹ mất sớm. Đang học dở lớp 3 thì chị phải bỏ ngang để trông em. Những người chị em khác của chị đều lấy chồng ở xa. Sau khi chị kết hôn với anh Nguyễn Thanh Lâm, hai vợ chồng được cha đẻ của chị cắt cho mảnh đất nho nhỏ để ở tạm. Đặng có gì phụ chăm sóc cha lúc ốm đau. Về sau, gia đình chị được chính quyền địa phương cất cho căn nhà tình thương.

Ở quê chị, người dân chỉ làm nghề trồng lúa nước. Cứ mỗi đợt đến mùa vụ, anh Lâm lại theo máy gặt, đi làm mướn cho người ta. Làm một mùa vụ, ăn vài tháng. Chị bận bịu 2 con nhỏ, chẳng thể đi làm. Vì vậy, để chuẩn bị tiền cho con vào lớp 1, hai vợ chồng chị phải xoay sở nhiều cách. Cuối cùng, một mình anh Lâm lên TP.HCM thuê phòng trọ để đi làm mướn. Mỗi tháng anh được trả 6 triệu. Trừ tiền nhà trọ, ăn uống, anh gửi về cho vợ con 3 triệu đồng. 3 mẹ con chi tiêu tiết kiệm rồi cũng đủ.

Trong hối hận, người mẹ nghèo cầu xin các mạnh thường quân giúp đỡ để con có cơ hội chữa bệnh.

Chỉ đến khi Thanh Khang phát bệnh, chi phí tốn kém. Ông nội và ông ngoại đều già cả, nghèo khó, chỉ gom góp được cho cháu vài đồng tiền tích cóp làm mướn, nhưng chẳng thấm vào đâu. Chạy vạy, vay mượn khắp nơi, nhưng ở quê nghèo làm nông, chẳng mấy người có được tiền tích cóp nhiều. Thế nên mới có đợt vợ chồng chị không có tiền đưa con đi viện.

Chị Diệu nghẹn ngào, lo sợ, nếu lần này lại lỡ dở điều trị cho con. Không biết con có còn chịu đựng được như lúc trước hay không!

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Thanh Khang xin liên hệ chị Nguyễn Ngọc Diệu hoặc anh Nguyễn Thanh Lâm; địa chỉ: Ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; số điện thoại: 0763666351.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.171 (bé Nguyễn Thanh Khang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.