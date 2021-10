MS 2021.294

Bị bệnh ung thư và viêm gan B bủa vây cùng một lúc khiến chị Dư chới với. Trong lúc bế tắc nhất, chị vẫn phải gắng chống chọi một mình.

Nằm mệt nhoài trên giường sau một ngày dài truyền hoá chất, chị Bùi Thị Dư (42 tuổi, ở xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Hơn 1 năm nay, chị đã trải qua 13 đợt truyền hoá chất tưởng chừng chết đi sống lại.

Nằm bệnh viện điều trị bệnh, chị Dư luôn canh cánh thương các con ở nhà

Cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp khi người chồng đang thụ án tù. Một thân mang bệnh nặng, các con còn nhỏ, chị Dư phải tự chăm sóc mình trong bệnh viện. Nhà chị vốn thuộc hộ nghèo, điều kiện hết sức khó khăn. Thương các con thiếu thốn tình thương của cha, chị làm đủ thứ nghề, không ngại lao động vất vả nuôi các con khôn lớn.

Cũng chính bởi thế, chị Dư gần như không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Năm 2019, chị cảm thấy nhói vùng ngực, mặc dù vậy cũng không dám đi khám. Mãi đến tháng 5/2020, ngực chị sưng to bất thường, có khối u lộ rõ. Chị phải nhờ em trai là Bùi Văn Chửng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Các bác sĩ kết luận chị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn khá muộn, cần phải điều trị hoá chất lâu dài.

Nhận tin căn bệnh hiểm nghèo đến với mình, chị Dư đau đớn khóc nghẹn. Trong tâm trí người phụ nữ khốn khổ, điều khiến chị lo nhất là các con sẽ sống ra sao.

"Khi ấy chị định về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đâu để chữa. Sau bà con lối xóm động viên, giúp đỡ mỗi người dăm chục một trăm, chị mới có động lực nhập viện. Tôi cũng nói chị có thương các con thì điều trị để có ngày về", anh Chửng chia sẻ.

Con thất học, mẹ đi viện liên miên

Nhận số tiền gom góp từ xóm làng, chị Dư rưng rưng xúc động. Nơi xóm nghèo vùng 135 cuộc sống chung còn nhiều khó khăn nhưng lại giàu về tình cảm. Vì không có tiền ra Hà Nội, chị Dư chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Các bác sĩ nơi đây biết hoàn cảnh chị nên rất thương cảm, cố gắng hỗ trợ những đơn thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả.

Tuy nhiên, chị Dư còn có bệnh nền viêm gan B nên việc điều trị rất khó khăn. Thêm chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khoảng gần 1 triệu đồng/tháng nằm ngoài khả năng lo liệu khiến chị chới với.

Không có mẹ bên cạnh, trong nhà không còn ai làm ra kinh tế, con gái lớn chị Dư là cháu Bùi Thị Lý phải bỏ học để ở nhà trồng trọt, chăm sóc em trai. Tương lai cô bé cũng trở nên ảm đạm, không tìm thấy lối thoát.

Con trai chị Dư là cháu Bùi Văn Luận đang học lớp 8

Nơi bệnh viện, hàng ngày vật lộn cùng căn bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể chị Dư dần dần suy kiệt. Đứng trước cơn sinh tử, chị vẫn đau đáu nghĩ tới các con, dặn dò em trai nhỡ chị có bề gì thì gắng lo cho các cháu.

Anh Đinh Công Ẻo, trưởng xóm Tằm Bát (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) cho biết: “Gia đình chị Dư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị mắc bệnh ung thư không có tiền đi chữa, chủ yếu dựa vào tình thương của xóm giềng và em trai giúp đỡ. Con gái lớn phải bỏ học để lo cho em. Chồng chị Dư đang ở trong tù, coi như chỉ mấy mẹ con tự lo cho nhau. Xóm chúng tôi cũng nghèo, không hỗ trợ được nhiều. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Bùi Văn Chửng, xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại: 0976617823.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.294 (chị Bùi Thị Dư)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436