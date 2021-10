MS 2021.286

Cảnh nhà vốn điêu đứng khi hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, nay con gái không qua khỏi, chị Lộc không chịu nổi cú sốc mà ngất lịm.

Trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, chị Bùi Thị Lộc (SN 1992, ở xóm Nẻ, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) mới hồi tỉnh sau một cú sốc nghiệt ngã. Con gái chị, cháu Bùi Thị Thảo Hiền vừa qua đời hôm 5/10 do biến chứng từ bệnh suy tuỷ. Dẫu biết rằng căn bệnh nguy hiểm có thể cướp con đi bất cứ lúc nào, thế nhưng nghe tin dữ, chị Lộc vẫn gần như không thể gượng dậy được nữa.

Đang điều trị suy thận, chị Lộc lại chịu cú sốc lớn khi đứa con gái vừa qua đời

Gần 10 năm nay, hai mẹ con chị Lộc sống trong cảnh đau đớn do một loạt những căn bệnh quái ác hành hạ. Cách đây 8 năm, khi vừa sinh con được 6 tháng thì chị phát hiện bị lupus ban đỏ.

Nhìn con khát sữa, chị không đành lòng gửi con lại người thân. Nhưng để có thể giữ tính mạng về với con, chị buộc lòng phải nhập viện điều trị. Trớ trêu thay, suốt 4 năm sau đó, tình trạng của chị Lộc vẫn không thuyên giảm, trái lại bệnh biến chứng dẫn đến suy thận nặng, cơ quan nội tạng suy yếu.

Trong lúc đấy, con gái chị xuất hiện triệu chứng xuất huyết dưới da, khó thở, mệt mỏi. Chồng chị Lộc, anh Bùi Văn Nhượng (SN 1986) đưa con đến bệnh viện khám thì nhận tin dữ, con bị suy tuỷ khá nặng.

Kể từ đó, gia đình chị Lộc có đến 2 người mắc bệnh hiểm nghèo. Ròng rã 2 năm trời điều trị, đến ngày 21/8/2021, cháu Hiền phải đi cấp cứu. Chỉ được một thời gian ngắn, các bác sĩ nhận định tình hình không thể cứu chữa được nữa. Ngày 5/10/2021, cháu qua đời khi vừa tròn 10 tuổi.

Cầm bức tranh cuối cùng con gái vẽ trước khi mất, anh Nhượng rưng rưng nước mắt: “Cháu lúc nào cũng chỉ vẽ ngôi nhà. Cháu bảo chỉ muốn được về nhà sống khỏe mạnh được đi học và sau này muốn làm bác sĩ vì thấy mẹ bệnh nặng quá. Chưa kịp khoẻ lại để học tiếp thì con đã không qua khỏi”. Nghe con ra đi mãi mãi, chị Lộc đau đớn đến ngất lịm.

“Nếu em chết, em sẽ phù hộ cho anh trả hết nợ”

Vừa hồi tỉnh, chị Lộc lại rơi nước mắt khi nghĩ đến con. Nhớ đến đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ, được bạn bè quý mến, chị đau thắt ruột thắt gan. Ngồi bên cạnh vợ, anh Nhượng lo lắng thêm những khoản nợ mà gia đình phải vay mượn nhiều năm nay.

Trung bình mỗi tháng, hai mẹ con cần đến hơn 10 triệu tiền thuốc, chi phí đi lại, ăn uống, nhà trọ. Đối với một hộ thuộc diện khó khăn trong vùng, anh gần như không còn khả năng xoay sở. Vừa trông vợ, chăm con, anh Nhượng lại tranh thủ đi phụ hồ buổi đực buổi cái. Cho đến nay, anh đang gánh số nợ lên đến 100 triệu đồng và tiếp tục phải đi vay lãi để có tiền cho vợ điều trị.

Chị Lộc đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Nghĩ tới hoàn cảnh quá bi đát của gia đình, trên giường bệnh, chị Lộc nói: “Em thương anh và con quá. Nếu mai này em chết để về với con, em sẽ phù hộ cho anh có tiền để trả nợ”.

Nghe vợ nói vậy, anh Nhượng không ngăn nổi xúc động, hàng lệ lăn dài từ khoé mắt người đàn ông bất hạnh. Con mất rồi, giờ đến vợ cũng có nguy cơ không qua khỏi. Nhưng nhà đã cạn sạch tiền, dịch bệnh khó khăn, anh không vay thêm ai được nữa. Anh khẩn cầu cộng đồng có thể ra tay, giúp gia đình anh vượt qua được khó khăn.

Ông Bùi Văn Bỉnh, trưởng xóm Nẻ, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xác nhận hoàn cảnh vợ chồng anh Bùi Văn Nhượng thuộc vào diện khó khăn ở địa phương. Vợ và con gái anh Nhượng đều mắc bệnh hiểm nghèo. Vừa qua con gái không qua khỏi, còn vợ vẫn đang điều trị tại bệnh viện, chi phí vô cùng tốn kém. Rất mong mọi người có thể quan tâm, hỗ trợ thêm.

Phạm Bắc

