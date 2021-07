MS 2021.199

Năng có tuổi thơ không trọn vẹn khi lên 6 tuổi, cha mẹ em ly hôn. Bất hạnh xảy đến khi mới đây, em gặp tai nạn giao thông, phải phẫu thuật não.

Chứng kiến con trai vẫn nằm bất tỉnh sau ca phẫu thuật não, chị Trần Thị Phương (37 tuổi, quê Giao Thuỷ, Nam Định) không cầm nổi nước mắt. Hơn ai hết, chị hiểu những thiệt thòi mà con trai mình trải qua suốt 10 năm nay.

Con trai chị, em Lưu Công Minh Năng (SN 2004) từng chứng kiến cha mẹ chia tay từ năm lên 6 tuổi. Mỗi người một ngả, để lại cậu bé bơ vơ sống cùng ông bà nội đến tận bây giờ.

Bị tai nạn giao thông, em Lưu Công Minh Năng rơi vào nguy kịch

Biết đứa trẻ bất hạnh ấy thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, ông bà luôn tìm cách dành hết tình cảm cho cháu, nhưng không sao xoá bỏ được nỗi tủi thân nhen nhóm trong tâm hồn non nớt. Những ngày đầu đi học, nhìn bạn bè có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, Năng lại rấm rứt khóc.

Vì hoàn cảnh gia đình, Năng phải bỏ học từ năm lớp 9. Bản thân em hiểu ông bà nội nay cũng tuổi cao, sức yếu nên chủ động xin vào làm tại một xưởng may trên địa bàn huyện Giao Thuỷ, hy vọng có thu nhập đỡ đần cho ông bà.

Vừa đi làm một thời gian, khoảng 22 giờ đêm ngày 23/7/2021, trên đường đi gặp một người bạn trên địa bàn xã Giao Yến, Năng bất ngờ đâm phải một đống cát dẫn đến đập đầu xuống đường. Thời điểm đó, em vẫn còn chút tỉnh táo, ngồi dậy gọi cho một người bạn và được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định).

Thế nhưng, tình hình mỗi lúc một xấu hơn khi chấn thương quá nặng. Em Năng tiếp tục được chuyển tuyến tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị tích cực. Ngay trong đêm ngày 23/7 rạng sáng ngày 24/7, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em. Trải qua một ca mổ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, Năng tạm giữ được tính mạng song vẫn rơi vào hôn mê nhiều ngày nay.

Cả gia đình thấp thỏm

Lúc nhận được thông báo về tai nạn xảy đến với con mình, chị Phương ngay lập tức chạy vào viện để chăm con.

“Cũng vì hoàn cảnh mà tôi với chồng sớm ly hôn rồi xa con. Nói là xa vậy nhưng hai mẹ con chỉ khác xã, thỉnh thoảng cháu vẫn qua lại thăm hỏi. Có ngờ đâu tai nạn lại đến với con bất ngờ như thế này. Tôi đau lòng quá”, chị Phương rưng rưng chia sẻ.

Vội vàng chạy vạy khắp nơi, chị mới vay được số tiền khoảng 50 triệu đồng. Toàn bộ chị dùng để lo thuốc thang chạy chữa cho con, đến nay đã cạn kiệt hoàn toàn. Do chấn thương phức tạp, em Năng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Điều lo lắng nhất lúc này là em Năng không có bảo hiểm y tế, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài nên dự kiến số tiền mà gia đình phải chi trả có thể lên đến khoảng 300 triệu đồng.

Bản thân chị Phương cũng chỉ làm công nhân may, thu nhập ít ỏi. Trong khi đó, ông bà nội Năng nay cũng đã già yếu không còn làm ra kinh tế. Số tiền dự kiến quá lớn khiến chị Phương chưa biết xoay sở chỗ nào.

Không có bảo hiểm y tế, em Năng đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Nhìn ông bà nội của con tóc đã bạc nhiều vì cả đời vất vả lo cho con cho cháu, đến nay vẫn chưa được nghỉ ngơi, chị Phương bất giác rơi nước mắt. Những ánh mắt đầy ưu tư từ họ nhìn vào giường bệnh để cầu nguyện cho em Năng tỉnh lại.

Phạm Bắc

