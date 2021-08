MS 2021.231

Căn bệnh ung thư sàng hàm di căn sang phổi, tính mạng bị đe doạ nhưng điều chị Hoa lo lắng là tương lai của hai đứa con vẫn còn thơ dại.

Kể từ khi mẹ mắc căn bệnh ung thư sàng hàm, di căn vào phổi, hai anh em Nguyễn Doãn Gia Huy (7 tuổi) và Nguyễn Thị Trâm Anh (18 tháng tuổi), trú thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực.

Huy và Trâm Anh là con của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Trí (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi). Từ ngày chị Hoa đổ bệnh, hai đứa trẻ sống vất vưởng, nương nhờ hàng xóm, họ hàng. Anh Trí phải vay mượn tiền theo vợ ra Hà Nội, chuẩn bị cho các lần xạ trị tốn kém.

Chị Hoa ôm con trong nỗi lo sợ về sự sống mong manh

“Đưa vợ ra Hà Nội vướng phải dịch Covid-19 nên chúng tôi buộc ở lại dài ngày. Trong nhà có trâu bò, lợn gà, thứ gì đáng giá đều bán để chữa bệnh nhiều năm nay. Mỗi lần ra phải thuê trọ ở nên tốn kém vô cùng. Thấy vợ đau quằn quại, nghĩ về hai đứa con thơ mà tôi lại quặn lòng”, anh Trí tâm sự.

Năm 2017, sau khi sinh bé Gia Huy được 2 tuổi, chị Hoa có triệu chứng tịt hẳn một bên mũi phải, thường xuyên chảy máu mũi. Đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận chị bị ung thư sàng hàm. Nhận tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai, chị Hoa kiệt quệ tinh thần. Nhưng nghĩ về con, về gia đình, vợ chồng chị lại động viên nhau vay mượn tiền ra Hà Nội chữa trị.

Hai đứa trẻ buồn rầu khi mẹ lâm bệnh nặng

Trải qua lần mổ mũi, xạ trị kết hợp hóa trị, chị Hoa tiều tụy về thể xác, mái tóc rụng dần. Năm 2019, khi đang trong quá trình chữa bệnh thì chị phát hiện mình mang bầu con thứ 2. Dù nhiều người khuyên nên bỏ đứa trẻ, chị vẫn lựa chọn gác lại việc chữa bệnh để bảo vệ con.

“Lúc biết mình có bầu, em thật sự không biết nên làm như thế nào. Nhiều người khuyên em bỏ đứa trẻ, vì giữ lại có thể ảnh hưởng đến con và ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Nhưng vì thương con, em biết trước sau gì mình cũng mất nên gác lại việc điều trị, xạ trị để nuôi thai”, chị Hoa cho biết.

Mái tóc chị Hoa rụng dần, căn bệnh ung thư đã di căn sang phổi

Những lúc bố mẹ cùng nhau ra Hà Nội thì hai anh em Gia Huy và Trâm Anh ở nhà gửi lại cho hàng xóm

Năm 2019, chị Hoa sinh đứa con thứ hai, đặt tên là Nguyễn Thị Trâm Anh. Do bị ung thư, sức khỏe yếu, chị Hoa mất sữa nên Trâm Anh từ lúc chào đời phải uống sữa ngoài. Những lúc không có tiền mua sữa, anh Trí lại chắt nước cơm, trộn thêm đường cho con gái ăn để chống đói.

Lá đơn của anh Trí, xin mọi người giúp đỡ để kéo dài sự sống cho vợ

Căn nhà tồi tàn không có thứ gì đáng giá

Mới đây, chị Hoa lại có triệu chứng khó thở, mệt mỏi, đi khám thì bác sĩ cho biết ung thư sàng hàm đã di căn sang phổi, xuất hiện nhiều u nhỏ li ti ở cả hai lá phổi.

“Mỗi lần trở trời em lại không thở được, nghẹt hết mũi, thở cứ gấp gáp. Hai vợ chồng lại tiếp tục vay mượn tiền đi Hà Nội khám thì mới biết là bệnh đã di căn. Dẫu biết bệnh này khó sống nhưng em lại không nỡ lòng rời xa hai đứa con. Số nợ mà chồng vay cho em đi chữa bệnh đã lên tới 200 triệu đồng, giờ em mà chết là để lại gánh nặng lên ba bố con.

Đợt này dịch bệnh kéo dài, hai vợ chồng phải cách ly phòng đặc biệt, những mũi kích cầu tiền ngoài bảo hiểm trung bình khoảng 20 triệu đồng. Vợ chồng em không biết sẽ cố gắng được đến bao giờ", chị Hoa tâm sự.

Huy rất ngoan và thương mẹ

7 tuổi nhưng Huy đã biết giúp em gái những việc nhỏ

Mẹ con chị Hoa đang cần sự giúp đỡ của nhà hảo tâm

Bố theo mẹ ra Hà Nội, hai đứa trẻ Gia Huy và Trâm Anh phải gửi nhờ hàng xóm, họ hàng. Bé Gia Huy mặt buồn rười rượi nói: "Con yêu, con thương mẹ. Con cũng sợ mẹ sẽ chết...".

Lãnh đạo UBND xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà cho biết, gia đình chị Hoa đang lâm vào cảnh khốn cùng.

"Chị Hoa đổ bệnh, bao nhiêu tài sản tiêu tan, bán để có tiền chữa trị. Anh Trí thì không có việc làm ổn định, nay vợ đổ bệnh, lại ung thư di căn, phải theo vợ ra Hà Nội nên không có thời gian chăm lo cho hai đứa trẻ. Kính mong nhà hảo tâm tiếp sức để căn bệnh của chị Hoa có tiến triển, khỏe lại để còn về sum vầy với hai đứa nhỏ", lãnh đạo xã Thạch Thắng nói.

Thiện Lương

