MS 2021.130

Mẹ bị ung thư não giai đoạn 3, em trai tâm thần hay đập phá đồ đạc, chỗ dựa duy nhất là người bố sức khoẻ yếu, chân tay có u. Hoàn cảnh đáng thương khiến em Bùi Thị Ngọc có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Em Bùi Thị Ngọc (tổ 3, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Tiếng anh Học viện Ngoại Giao.

Căn nhà nhỏ nơi gia đình em sinh sống nằm ở cuối ngõ, trong nhà chẳng có gì giá trị vì người em trai tâm thần đã đập phá hết đồ đạc mỗi khi mất kiểm soát hành vi.

Em Ngọc kể trong cơn nấc nghẹn, mẹ em là cô Lương Thị Vượng (SN 1972) đang bị ung thư não giai đoạn 3, gần như mất hoàn toàn ý thức, không thể tự đi vệ sinh cá nhân, nhiều lúc bị liệt, chậm chạp.

Trước đó, gia đình đã vay nợ hàng trăm triệu đồng để cho mẹ mổ não lần 1 vào tháng 9 và tháng 12/2020. Hiện số tiền đã hết nhưng vẫn phải gồng gánh kinh phí xạ trị ở Bệnh viện Bãi Cháy.

Thấy mái tóc dài của mẹ ngày nào giờ đã phải cạo hết, những lần đớn đau vì xạ trị, em Ngọc khóc cạn nước mắt. Song, sợ mẹ thấy con gái tiều tuỵ, em Ngọc cố gắng tỏ ra lạc quan trước mặt mẹ, nhưng trong thâm tâm, gánh nặng này sao em kham nổi.

Mái tóc bà Vượng phải cắt trụi vì điều trị ung thư não giai đoạn 3

Khổ cực chăm sóc mẹ trên viện là thế, khi về nhà, Ngọc tiếp tục phải chăm lo cho em trai là Bùi Thiện Đức (SN 2005) bị tâm thần. Bệnh tình em trai ngày càng nặng, mất kiểm soát nhiều hơn, hay đi lang thang, khi bị kích động thì đánh người, đập phá đồ đạc trong nhà.

"Những lúc phải lên viện với mẹ, em phải tự tay xích chân em trai lại sợ đi lung tung, nhìn thương lắm nhưng cũng không còn cách nào, kinh tế gia đình không có nên chưa thể cho em trai đi khám. Em và bố lo tiền thuốc cho mẹ đã quá sức rồi", Ngọc nghẹn ngào.

Ngọc phải tự xích chân em trai lại vì sợ sẽ đi lag thang, đập phá đồ đạc trong nhà

Những tưởng sẽ là chỗ dựa cuối cùng nhưng ông Bùi Đức Lợi (SN 1970, bố em Ngọc) cũng đang bệnh tật, có khối u ở chân và tay, đi lại khó khăn. Trước đây ông Lợi làm công nhân cho một công ty với đồng lương ít ỏi.

Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ông ở nhà hơn 1 năm nay, ai thuê gì thì làm nấy. Những hôm trái gió trở trời, chân tay ông đau muốn rụng rời, nhưng do gánh nặng viện phí, ông lê thân đi làm để góp gần 4 triệu mỗi tháng lo bệnh cho vợ.

Không cam lòng, khi đang theo học tại Học viện Ngoại Giao, cuối tháng 3, em Ngọc viết đơn xin nghỉ học tạm thời để về nhà chăm sóc cho mẹ. Giấc mơ theo học của cô sinh viên có lẽ sẽ bị dang dở nếu như không có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Đơn xin nghỉ học của em Ngọc để về nhà chăm sóc cho mẹ

"Mong mọi người cứu giúp mẹ và hoàn cảnh nhà em, cứ đà này thì em cũng phải nghỉ học để giảm bớt gánh nặng kinh phí cho gia đình, một tương lai phía trước của em sẽ bị dập tắt", em Ngọc nói trong nước mắt.

Phạm Công

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Bùi Thị Ngọc, tổ 3, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. SĐT 037 2011325

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.130 (em Bùi Thị Ngọc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436