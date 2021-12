MS 2021.339

Do tình trạng bệnh ung thư võng mạc diễn tiến phức tạp, bé Hà Mai Linh vẫn đang phải cầm cự chờ hội chẩn từ nước ngoài mới có thể điều trị tiếp được.

"Những tiếng nói đầu đời của con bên cạnh gọi bố, mẹ, ông, bà lại là những tiếng kêu đau. Tôi nghe mà buốt lòng", chị Vũ Thị Thoa (33 tuổi, ở xóm Dùng 2, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) mở đầu câu chuyện của gia đình mình trong chua xót.

Cháu bé Hà Mai Linh 2 tuổi bị ung thư võng mạc

Con gái chị, bé Hà Mai Linh đã phải bỏ đi một con mắt vì bệnh ung thư võng mạc. Thế nhưng căn bệnh quái ác đó vẫn tiếp tục hành hạ đứa trẻ mới biết bập bẹ tập nói. Cho đến hiện tại, điều khiến chị Thoa ân hận nhất là đã không đưa con đi khám sớm hơn, kiểm tra kỹ hơn, để bệnh ung thư không phát triển đến mức khó kiểm soát như bây giờ.

Khi 6 tháng tuổi, Linh đã xuất hiện triệu chứng mắt lác. Ban đầu bác sĩ kết luận con bị lác bẩm sinh. Do con còn quá nhỏ, chị Thoa dự định sau này mới cho con mổ lác.

Nào ngờ, đầu năm 2021, ông ngoại vừa qua đời thì mắt Linh bắt đầu bị sưng to, tấy đỏ. Tình trạng của con mỗi lúc một nặng hơn. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bác sĩ lúc này đãp phát hiện ra Linh mắc bệnh ung thư võng mạc.

Ngày 5/5/2021 làm thủ tục nhập viện cho con thì chỉ 2 ngày sau, Bệnh viện K Tân Triều bị phong toả do có ca nghi nghiễm Covid-19, gia đình chị Thoa phải cách ly tại nhà 21 ngày. Hết thời gian cách ly, bé Linh được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ rồi Bệnh viện Nhi Trung ương để truyền hoá chất. Trải qua 4 đợt truyền hoá chất, con phải làm phẫu thuật loại bỏ một bên mắt.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng cháu Linh từng ngày

Sau ca phẫu thuật, tình trạng bệnh của Linh vẫn rất xấu. Con tiếp tục phải truyền hoá chất thêm 6 đợt nữa. Căn bệnh ung thư tái đi tái lại, phác đồ điều trị chưa phù hợp, bác sĩ cho biết phải chờ hội chẩn bên nước ngoài mới tìm được phương án tốt nhất giúp Linh giữ được tính mạng.

Gia đình có 2 người mắc ung thư

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm chạy chữa cho con, kinh tế gia đình chị Thoa trở nên khánh kiệt. Vợ chồng chị là người dân tộc Mường, vốn thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã Thạch Kiệt (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Sinh hoạt của cả nhà phụ thuộc vào đồng lương phụ hồ bấp bênh của chồng chị. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu nhập cũng kém hơn trước. Do đó, để có tiền, chị Thoa đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng.

Mặc dù thuộc đối tượng được bảo hiểm hỗ trợ song do bệnh nặng, Linh phải sử dụng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, trung bình từ 2-3 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 4 ngày.

Bé Hà Mai Linh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Khó khăn càng tăng lên gấp bội khi ông nội của Linh cũng đang điều trị u não, phải truyền hoá chất tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Anh Hà Xuân Huy, trưởng xóm Dùng 2 (xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Gia đình chị Thoa đưa con đi chữa bệnh ung thư suốt từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, trong nhà cũng còn cha già đang mắc bệnh nặng, thường xuyên đi bệnh viện". Rất mong hoàn cảnh của bé Hà Mai Linh nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

