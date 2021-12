MS 2021.354

Tai nạn bất ngờ khiến em Dương bị chấn thương sọ não rất nặng, tưởng chừng không giữ nổi tính mạng. Sau gần 2 năm điều trị, em vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch, tiên lượng ngày càng xấu.

Sau 2 năm ròng rã điều trị hậu tai nạn, em Nguyễn Đăng Dương (20 tuổi, ở thôn Cựu Tự, xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vẫn nằm mê man trên giường bệnh, chịu đựng những cơn sốt. Vùng đầu băng kín bởi những vết mổ bị nhiễm trùng, em chẳng thể nói được câu nào kể từ sau cái ngày định mệnh ấy.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến em Nguyễn Đăng Dương bị chấn thương sọ não

Một ngày tháng 2/2020, khoảng 7h tối, trên đường về nhà, Dương gặp phải tai nạn nghiêm trọng, đập đầu xuống đường bê tông dẫn tới bất tỉnh. May mắn một tài xế taxi tốt bụng đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Một tiếng sau, nhận được tin dữ, chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Dương vội vã tới bệnh viện. Chứng kiến con lâm vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, chị suy sụp muốn ngất đi. Bộ quần áo lúc con rời khỏi nhà mới giúp gia đình xác định được danh tính.

Ngay thời điểm nhập viện, bác sĩ cũng nhận định khả năng cứu sống Dương rất thấp bởi não tổn thương quá nặng, tiên lượng chỉ có 1% hy vọng. Chị Huệ gạt nước mắt, gắng gượng ký vào giấy cam đoan mổ với mong mỏi níu giữ tính mạng con.

Ca mổ nhanh chóng tiến hành, Dương tạm qua cơn nguy kịch song khả năng hồi phục lại như trước đây gần như không thể. Hôn mê suốt hơn 2 tuần, em mới có thể cử động nhẹ được. Ba tháng sau, Dương được cai máy thở rồi chuyển qua Bệnh viện Phục hồi chức năng ở Sầm Sơn (Thanh Hoá). Sau 5 tháng, gia đình đưa em đến Bệnh viện Việt Đức nhằm cấy một mảnh sọ vào đầu.

Sau 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, em Dương vẫn chưa thể hồi phục

Những tưởng nguy hiểm đã qua, nào ngờ trong quá trình phục hồi chức nặng, não của Dương thường xuyên bị rò dịch. Em tiếp tục trải qua hai ca mổ dẫn lưu não nhưng tình hình cũng không khả quan hơn. Đến nay, đã 2 năm điều trị, em bị sốt triền miên, phải điều trị bằng kháng sinh, đồng thời chờ hội chẩn để các bác sĩ quyết định phương án phẫu thuật.

Cha mẹ kiệt quệ

Những ngày tháng điều trị dài đằng đẵng hết sức gian nan khiến kinh tế gia đình em Dương hoàn toàn khánh kiệt. Khác với những căn bệnh mãn tính hay hiểm nghèo, quá trình điều trị cho Dương phải liên tục, kịp thời, bởi chỉ chậm trễ một chút thôi, tính mạng em có thể không giữ nổi.

Chính vì vậy, chị Huệ phải chạy vạy khắp nơi để vay rất nhiều tiền để cho con phẫu thuật, sử dụng các loại thuốc bổ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Cho đến nay, số nợ đã lên đến hơn 600 triệu đồng. Trong đó, chị Huệ phải chấp nhận thế chấp căn nhà duy nhất của cả gia đình mấy người để đổi lấy khoản vay 100 triệu đồng.

Do nhà cấp 4 đã cũ và xuống cấp, tiền vay ngân hàng cũng chẳng được bao nhiêu. Chị Huệ tiếp tục tìm đến anh em họ hàng bạn bè để mượn thêm hơn 500 triệu đồng trong suốt khoảng thời gian chữa bệnh cho con.

Gia đình chị Huệ chỉ làm nông, từ ngày con gặp nạn, chồng chị theo con đi khắp bệnh viện. Cũng vì điều kiện khó khăn, con gái lớn vốn đang học Đại học buộc phải bỏ dở, tìm công việc đỡ gánh nặng cho cả nhà.

Em Nguyễn Đăng Dương lúc chưa bị tai nạn

Thời điểm hiện tại, gia đình chị Huệ không còn khả năng vay mượn thêm vì số nợ cũ chưa trả hết. Trong khí đó, tình trạng của Dương lại diễn tiến xấu. Đứng trước nguy cơ mất con, người phụ nữ khổ sở bật khóc: "Tôi chỉ có mình Dương là con trai, chúng tôi không muốn mất con. Nhưng giờ quả thật vợ chồng tôi không còn bám víu vào đâu được nữa. Mọi người thương tình cứu con tôi với".

Ông Lê Quang Thực, Chủ tịch Hội nông dân xã Đông Hoà xác nhận: Em Nguyễn Đăng Dương (20 tuổi) là người thôn Cựu Tự, xã Đông Hòa. Em gặp tai nạn chấn thương sọ não cách đây 2 năm, do tình trạng quá nặng, hệ lụy đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn mà phải thường xuyên đi bệnh viện, chạy chữa vô cùng tốn kém. Gia đình em thuộc diện khó khăn, nay cần lắm sự tương trợ của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Huệ. Địa chỉ: thôn Cựu Tự, xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 0354428557.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.354 (em Nguyễn Đăng Dương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.