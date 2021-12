MS 2021.353

Cảnh gà trống nuôi con vất vả khiến anh Khuyến phải tìm đủ mọi công việc để mưu sinh. Trên đường đi làm về, một tai nạn bất ngờ ập đến đẩy người bố đơn thân vào cơn nguy kịch.

Ngay cả lúc trong tình cảnh thập tử nhất sinh, anh Trịnh Văn Khuyến (33 tuổi, trú thôn Thanh Giang, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) vẫn không hề muốn con gái mình biết chuyện để phải lo lắng. Cuộc đời anh phải trải qua nhiều thăng trầm, chưa lúc nào được thảnh thơi.

Anh Trịnh Văn Khuyến bị tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương

Anh Khuyến kết hôn cách đây hơn 11 năm. Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến vợ chồng anh nảy sinh những mâu thuẫn rồi chia tay. Anh nhận nuôi con gái lớn năm nay 11 tuổi. Nghề phụ hồ cực nhọc, thu nhập tính theo ngày nên hết sức bấp bênh.

Đặc biệt, những năm gần đây, do dịch bệnh hoành hành khắp nơi, thu nhập anh giảm sút đáng kể. Ngày nào anh cũng ra ngoài đường kiếm việc, song thời buổi khó khăn, chẳng có mấy người thuê mướn.

Tai nạn xảy đến vào khoảng 2g30 chiều ngày 2/12 vừa qua, trên đường đi làm về, anh bị một chiếc ô tô tông phải. Cú va chạm mạnh dẫn đến anh Khuyến bị đa chấn thương ở vùng mặt, não và gãy tay.

"Thấy em tôi nằm trên vũng máu, người cứng đờ, tôi hoảng loạn gục xuống đường khóc lớn vì tưởng em không còn nữa", chị Trịnh Thị Tân, chị ruột anh Khuyến xúc động nhớ lại giây phút hãi hùng đó.

Ngay lập tức, anh Khuyến được đưa đến Bệnh viện Trí Đức Thành (huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để tiến hành sơ cứu, rồi chuyển đến các bệnh viện tuyến trên.

Khoảng 23h đêm cùng ngày, anh được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ thậm chí còn báo với gia đình chuẩn bị tinh thần trước vì chỉ số sinh tồn của anh chỉ còn 6/15.

Người đàn ông xấu số nhanh chóng được làm phẫu thuật nửa khuôn mặt cùng hộp sọ để tránh hoại tử mặt. Nhưng sau ca mổ, cho đến thời điểm hiện tại, máu ở trong tai vẫn rỉ máu cùng dịch, người nhà phải thường xuyên lấy bông thấm máu mủ cho anh Khuyến. Tính mạng anh vẫn như “chỉ mành treo chuông”.

Không còn nổi một đồng lo tiền thuốc

Số phận trớ trêu đẩy những người bất hạnh rơi vào tận cùng của đau khổ. Gia đình anh Khuyến vốn thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Thiệu Thành. Bố mẹ anh già yếu, chỉ quanh quẩn ngoài ruộng vườn, không có thu nhập. Anh chị em của anh Khuyến cũng có hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ được mấy về tiền bạc.

Do không có bảo hiểm, chi phí điều trị của anh phát sinh đáng kể, lên đến hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đều do chị Tân hỏi vay khắp nơi, mượn của họ hàng làng xóm để cứu em trai mình thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Tình cảnh của anh Khuyến lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Tuy nhiên, cho đến nay, toàn bộ số tiền vay mượn mang theo xuống bệnh viện đã hết sạch. Chứng kiến em trai vẫn chìm trong hôn mê, chỉ số sinh tồn thấp, chị Tâm không cầm nổi nước mắt: "Em tôi khổ quá, cho đến giờ vẫn chưa được thảnh thơi một ngày. Hôn nhân lận đận, một mình nuôi con mà ông trời cũng không thương. Tôi thì bất lực thật rồi, không tìm ra cách xoay tiền lo cho em nữa".

Dù còn rất yếu song anh Khuyến vẫn cố gắng nói với chị gái đừng để con gái gọi điện cho mình. Những giọt nước mắt người cha chảy thấm đẫm gối khi nghĩ tới con gái ở nhà đang ngóng đợi.

Theo xác nhận từ Phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trịnh Văn Khuyến (33 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, thở máy, hàm mặt biến dạng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà bệnh nhân có 4 người. Anh Khuyến gà trống nuôi con nên rất khó khăn. Lúc này bệnh nhân đang rất cần được hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện điều trị.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trịnh Thị Tân (chị gái anh Khuyến) Địa chỉ: Thôn Thanh Giang, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 096 8952976.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.353 (anh Trịnh Văn Khuyến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.