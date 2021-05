MS 2021.136

Suốt những quãng thời gian đi học Đại học, em Minh cũng chỉ mong muốn một ngày ra trường thành đạt đi làm kiếm tiền gửi về nuôi bố mẹ nhưng căn bệnh suy thận bỗng nhiên ập đến đang cướp đi hoài bão giản dị ấy của em.

Nằm trên giường bệnh cả một ngày dài bí bách, em Trần Ngọc Minh (23 tuổi, quê Thái Bình) ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc đời em dường như đang chìm trong những bất hạnh và khổ đau. Tròn 1 tháng kể từ ngày nhập viện, sức khoẻ chàng nam sinh lớp 60T trường Đại học Công nghệ (thuộc Đại học quốc gia Hà Nội) ngày càng hao mòn qua những lần chạy thận không ngừng.

Hy vọng sống của Minh lúc này là được ghép thận

Nước mắt đầm đìa, mẹ của Minh, chị Nguyễn Thị Tuyết rưng rưng: “Nào có ngờ đâu tự dưng con đổ bệnh thế này. Đợt nào về quê Minh cũng bảo, con sẽ sớm ra trường đi làm lấy tiền biếu bố mẹ. Thế mà rồi giờ mất tất cả rồi”.

Căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối của em Minh có thể đã tiềm ẩn trong cơ thể từ khá lâu nhưng bản thân em cũng không biết. Chỉ đến ngày 10/3/2021, em bắt đầu bị sốt, đau đầu liên miên, tê bì chân tay rồi sưng lên như bị phù, phải nhờ các bạn đưa đến Bệnh viện E thăm khám.

Lúc đầu, các bác sĩ chẩn đoán Minh bị suy thận giai đoạn 4, nghi ngờ cấp tính. Là người dân quê chân chất, ít tìm hiểu về bệnh tật, cô Tuyết cùng chồng khăn gói lên Hà Nội chăm con, cũng chưa hình dung ra những nguy hiểm rình rập phía trước.

Bố mẹ nghèo khó, số tiền 800 triệu đồng phẫu thuật cho Minh nằm ngoài khả năng của gia đình

2 tuần đầu tiên là khoảng thời gian đầy đau đớn đối với Minh. Em phải trải qua đến 10 lần lọc máu liên tục. Qua quá trình điều trị, các bác sĩ đánh giá lại, chứng suy thận của em không phải do cấp tính mà là mãn tính. Do đó, để hồi phục cơ thể một phần như trước đây, giải pháp duy nhất là tiến hành ghép thận, nhưng chi phí sẽ rơi vào khoảng từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Cô Tuyết nghe xong chỉ còn biết ôm mặt khóc nức lên, bởi căn bệnh hiểm nghèo với chi phí ghép thận hoàn toàn quá sức, có bán hết toàn bộ tài sản cũng không đủ để trang trải. Vì vậy, Minh tạm thời tiếp tục chuỗi ngày chạy thận chưa biết đến ngày nào sẽ phục hồi lại.

Ước mơ giản dị duy nhất

Đưa mắt nhìn bố mẹ, khuôn mặt Minh bỗng chùng xuống. Em rất hiểu nhà mình làm nông, điều kiện kinh tế khó khăn. Quanh năm bố mẹ em “cày mặt” ngoài đồng ruộng chỉ kiếm đủ ngày ba bữa, nuôi các con ăn học đã là cả một sự cố gắng.

Thế nên, sau ngày nhận giấy báo trúng tuyển rồi nhập học ở một ngôi trường danh tiếng, chàng nam sinh ấy tạm gác lại niềm vui để kiếm công việc làm thêm, nhằm đỡ đi cho gia đình một khoản phí sinh hoạt đắt đỏ giữa đất thủ đô.

Minh chăm chỉ, chịu khó học hành, bằng mọi giá lấy được tấm bằng cử nhân. Em chỉ có ước vọng duy nhất là kiếm được công việc ổn định, dành chút tiền gửi về nhà phụng dưỡng bố mẹ già. Mới đây, khi kết thúc thời gian học tập, em mới xin được việc làm nhưng đang trong quá trình thử việc lại đổ bệnh.

Bao nhiêu năm cố công học tập, nay tính mạng lại bị đe doạ khiến Minh đau đáu vì chưa thể làm hết trách nhiệm của một người con. Thêm vào đó, bố mẹ em phải vay mượn hết người này đến người khác cốt sao có được 50 triệu đồng cho con điều trị. Thời điểm hiện tại, bảo hiểm y tế của Minh đã hết hạn chưa kịp mua lại.

Hoàn cảnh của em Trần Ngọc Minh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Chưa kể, em trai Minh ở quê cũng đang độ tuổi ăn học, nay đứng trước nguy cơ khó lòng theo học tiếp vì hoàn cảnh gia đình đã kiệt quệ đến tột cùng. Ngẫm tới số phận mình, lắm lúc chàng thanh niên bất hạnh không thể nào cầm nổi những giọt nước mắt trước những gì đang xảy đến.

Những ngày tháng điều trị vẫn còn rất dài. Tương lai em vẫn như một màn đêm đen đặc chưa có lối thoát. Khát vọng bình dị được gửi về cho bố mẹ những đồng lương đầu tiên dường như trở nên quá xa vời đối với Minh.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Nguyễn Thị Tuyết ở khu Ân Xá , thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại liên hệ: 0337998649.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.136 (Trần Ngọc Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436