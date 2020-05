MS 2020.105

Nhưng nếu đưa con về thì sẽ như nhiều đứa trẻ khác, chỉ sống thêm được khoảng 1-2 tháng. Chị Nhi không muốn mất con, cố cầm cự thêm chút nữa.

Gần 13 triệu đồng/đợt hóa trị

Cái Tết 2019 là năm buồn nhất của gia đình chị Thúy Nhi. Con trai đầu của vợ chồng chị, cậu bé Phan Văn Nam Triều phát hiện bị ung thư gan. Lúc ấy, Nam Triều mới 10 tuổi, đang học lớp 4.

Biểu hiện ban đầu, con bị tiêu chảy. “Dịp đó là cuối năm nên công ty nhiều việc, tôi cứ cố làm thêm một chút để có tiền sắm Tết. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ đơn giản con bị bệnh đường ruột thì chỉ cần khám, lấy thuốc uống là khỏi.

Đến lúc đưa con đi siêu âm ở phòng khám gần nhà thì phát hiện có khối u trong gan. Thực tình lúc ấy, tôi vẫn chẳng hiểu khái niệm khối u là như thế nào. Chỉ khi đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ nói con bị u gan, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản, viêm gan B, cơ hội sống ít ỏi, khuyên chúng tôi đưa con về. Lúc ấy tôi mới bắt đầu thấy sợ”, chị Nhi kể.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thiếu may mắn

Khi ấy, gia đình chị đã nghĩ đến chuyện con sẽ không qua khỏi nên cả nhà chuyển từ Đồng Nai về quê chồng chị ở Nghệ An. Bởi chủ nhà trọ gia đình chị đang thuê sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho tổ chức tang lễ ở đấy.

Về quê, nghe lời mách chỉ của người quen, chị Nhi đi bốc thuốc Nam cho con. Được một tháng, Nam Triều đi đại tiện ra máu, cả nhà chị lại tức tốc đưa con trở lại vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để khám. Con được nhập viện để hóa trị.

Từ đó đến nay, Nam Triều đã truyền 12 toa thuốc hóa trị, toa nào cũng hơn 12 triệu đồng. Con cũng đã được mổ cắt khối u, mất 1/4 lá gan. 3/4 lá gan còn lại đã bị xơ giai đoạn 4, lá lách to. Nếu phải ngừng thuốc quá lâu, tính mạng của con sẽ gặp nguy hiểm.

Nam Triều đã trải qua đợt mổ lấy khối u ở gan. Hiện tại con chỉ còn 3/4 lá gan, đã xơ giai đoạn 4.

Mùa hè năm ngoái, gia đình chị Nhi cũng từng nhờ đến Báo VietNamNet và bạn đọc. Bài viết “Cậu bé chết đi sống lại cầu cứu” đã giúp cho con có được chí phi cho một đợt thuốc hóa trị.

Lương cha 5 triệu, không gánh nổi 2 đứa con bị bệnh

Trước đây, khi Nam Triều chưa bị bệnh, chị Thúy Nhi đi làm công nhân, mỗi tháng khoảng 4-5 triệu đồng. Chồng chị lái xe cho công ty tư nhân, lương khoảng 8 triệu. Trả tiền thuê nhà trọ cố định 1,2 triệu đồng, tiền ăn uống sinh hoạt, tiền học của các con, tháng nào thư thả thì còn lại được khoảng 1 triệu đồng.

Hơn 1 năm Nam Triều mắc bệnh, số tiền dành dụm nhanh chóng tiêu tan. Lại thêm mắc nợ người thân, họ hàng 75 triệu đồng. May mắn là mọi người đều biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị nên chưa ai đòi. Nhưng khó khăn thêm chồng chất khi con trai út của chị bị sa trực tràng. Không có điều kiện đi bệnh viện khám và chữa bệnh, chồng chị đưa con đi khám ở phòng khám tư gần nhà rồi lấy thuốc cho về uống. Đã 6 tháng nay nhưng bệnh của con vẫn chưa khỏi.

"Một năm có 12 tháng thì con phải ở viện mất 11 tháng rồi".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc của chồng chị bị ảnh hưởng, thu nhập giảm chỉ còn gần 5 triệu đồng, vừa đủ tiền nhà trọ và tiền lo cho 2 cha con ở nhà. Mẹ con chị Nhi ở viện hết cả tiền ăn uống sinh hoạt. Thương con, có nhiều hôm không có cơm từ thiện, chị Nhi phải nhịn đói. Cũng đã hơn 1 năm nay, chị Nhi phát nguyện ăn chay. Một phần, chị muốn tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho con, phần khác, chị phát tâm cầu cho bớt phải chịu cảnh đau đớn vì bệnh tật. Có những ngày, không có cơm từ thiện, chị mua 3 trái bắp 10 nghìn đồng, ăn 3 bữa.

Cũng có đợt, một mình trông con vô thuốc 10 ngày đêm khiến chị quá mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng để không phải gọi chồng lên viện phụ. Bởi nếu anh nghỉ việc, sẽ chẳng còn nguồn thu ít ỏi ấy, cũng chẳng còn ai ở nhà chăm đứa nhỏ.

Chị Nhi tâm sự: “Đã có những lúc tôi nảy ra suy nghĩ đưa con về. Tôi cũng biết được những hoàn cảnh khác đưa con về 1 - 2 tháng thì con mất, mà mất trong đau đớn. Có những cha mẹ đã hối hận vì điều đó. Tôi biết vậy. Nhưng nếu hết cách rồi, tôi cũng chỉ còn có thể đưa con về”.

Khánh Hòa

