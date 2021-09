Cứ vài ngày, một bạn đọc lại đều đặn gửi đến báo số tiền 5 triệu đồng, bày tỏ mong muốn đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch giúp đỡ người lao động đang trong cảnh khó khăn.

Đến nay, Báo VietNamNet đã triển khai chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet được một chặng đường. Với sự ủng hộ của bạn đọc, chương trình đã vươn xa, đưa các phần quà hỗ trợ kịp thời đến người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những lời cảm ơn từ phía người nhận quà là nguồn động lực lớn cho chương trình vững bước, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình ngày 24-25/9:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 24/9/2021 200,000 577765.240921.213927.IBFT ung ho MS2021.covid19 24/9/2021 100,000 601989.240921.190851.Ung ho MS 2021.covid19 24/9/2021 500,000 MBVCB.1382685841.HO BAO SON ck ung ho MS2021.covid19.CT tu 044XXXXXXX120 HO BAO SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/9/2021 100,000 MBVCB.1382309237.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 085XXXXXXX297 VU THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/9/2021 1,000,000 287115.240921.081436.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.covid19 24/9/2021 200,000 889061.230921.231622.Ung Ho MS 2021.Covid19 24/9/2021 300,000 824033.230921.231152.UNG HO MS 2021.COVID 19 24/9/2021 5,000,000 CT DEN:126702865778 Ong Tu Van dong gop ung ho ms2021.covid19 FT21267389969693 24/9/2021 2,000,000 622010.240921.070238.GOI CHO TIEU HOANG KHA ,THI XA BEN CAT BINH DUONG-240921-07:02:15 622010 25/9/2021 300,000 MBVCB.1385524988.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 101XXXXX784 NGUYEN THI KIEU THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/9/2021 200,000 MBVCB.1385369566.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 021XXXXXXX269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/9/2021 1,000,000 MBVCB.1384532549.NGUYEN THUY HUYNH chuyen tien ung ho MS2021.Covid19.CT tu 011XXXXXXX813 NGUYEN THUY HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/9/2021 300,000 MBVCB.1384478980.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021 . Covid 19 .CT tu 007XXXXXXX112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/9/2021 100,000 191885.250921.110630.Ung ho MS 2021 Covid 19 25/9/2021 1,000,000 250813.250921.074543.ung ho MS 2021.Covid

Ban Bạn đọc

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.