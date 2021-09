Qua điện thoại, giọng nghẹn ngào không giấu nổi sự xúc động, chị Đinh Thị Hồng Hoàng, nhân vật trong bài viết “Mẹ rơi nước mắt nhặt thức ăn thừa nuôi con mùa Covid” cho biết, thời gian vừa qua, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ mẹ con chị.

“Em biết ơn báo nhiều lắm. Ngay khi báo đăng bài, sáng hôm sau có một chú tên Liêm đến tặng mẹ con em 1 triệu đồng cùng rau thịt tươi ngon. Các con em hôm ấy có một bữa ăn no. Có anh gửi cho cả tôm, cho tiền”, chị vui mừng thông báo.

Từ quê nhà Đắk Lắk, không trình độ, không chuyên môn, chị Hoàng vào TP.HCM mưu sinh bằng xe bánh mì dạo. Dịch Covid-19 bùng phát, chồng chị kẹt lại trong khu công nghiệp, chị Hoàng thất nghiệp, ở nhà trọ chăm 2 con nhỏ.

TP thực hiện giãn cách, chị Hoàng vẫn “may mắn” vì được nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng cùng 1 ít lương thực, thực phẩm của địa phương. Thế nhưng thời gian giãn cách kéo dài, sự hỗ trợ không đủ để xoay sở suốt 4 tháng ròng rã.

Tại khu công nghiệp, chồng chị gửi về 5 triệu đồng, nhưng trả tiền thuê trọ, tiền điện nước là hết sạch. Giữa chốn đô thị đắt đỏ đang bị dịch hoành hành, chị bất lực khi không biết làm sao để nuôi các con.

Để kiếm miếng ăn cho hai đứa nhỏ, chị Hoàng tìm đến những người bán thịt, rau, hỏi xin đồ ăn thừa đã bỏ đi. Nhặt nhạnh những gì có thể dùng được, chị đem nấu lên, thế nhưng bởi thịt có mùi hôi khó nuốt, bọn trẻ lắc đầu quầy quậy. Thậm chí, chúng đã bị tiêu chảy vài bận, nhưng nếu không ăn, mấy mẹ con sẽ không chịu nổi cơn đói cồn cào.

Có bữa, chị đánh liều ra ngoài mua rau, trên đường về bị hỏi giấy đi đường. Nghe được hoàn cảnh, cán bộ phường thương tình nên chị không bị phạt.

Sau khi báo VietNamNet lan toả hoàn cảnh của gia đình, mẹ con chị Hồng Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Chị cho hay, ngoài 5 triệu đồng và gói thực phẩm báo gửi tặng, chị còn được rất nhiều người gửi quà, từ lương thực, thực phẩm đến quần áo, đồ chơi cho các con.

“Mặc dù em ở trọ trong góc khuất, ít người biết đến nhưng mọi người vẫn tìm được nhà em, mang cho con em bánh, sữa, tôm, thịt. Có chú đi cả 20 cây số đến tặng quà và tiền, em rơi nước mắt không dám nhận”. Người phụ nữ khốn khổ không dám tin mình được nhiều người thương đến thế. Không chỉ gửi quà, có người còn gọi điện động viên chị giữ gìn sức khoẻ để chăm lo cho các con.

Qua Báo VietNamNet, chị Hoàng muốn chuyển lời cảm ơn đến tất cả những nhà hảo tâm đã thương mến, giúp đỡ mẹ con chị. “Tấm chân tình của mọi người, cả đời này em ghi lòng tạc dạ. Hiện tại em đã nhận được nhiều quà, mong rằng mọi người có thể san sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn khác”, chị nói.

Thu Hiền

