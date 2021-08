Mỗi ngày, Báo VietNamNet lại nhận được thêm email và các cuộc gọi từ phía bạn đọc, đề nghị được hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

"Gia đình tôi thuê trọ ở quận Gò Vấp. Chồng tôi chạy xe ôm, tôi đi phụ tiệm tóc, chúng tôi có con nhỏ. Do tình hình dịch bệnh, chúng tôi không thể đi làm 3 tháng nay. Từ ngày giãn cách xã hội ngày 31/05/2021 đến nay, chúng tôi chưa nhận được gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh nào. Đến nay gia đình tôi không còn thực phẩm để ăn ngoài gạo.

Tôi ở trọ, tháng nào cũng phải đóng tiền, chủ trọ không cho nợ. Nay gia đình tôi khẩn thiết xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho chúng tôi, thực phẩm, trứng, rau củ, sữa cho chúng tôi cầm cự sống qua đợt dịch bệnh này. Chúng tôi đã không còn khả năng để vượt qua".

Đây chỉ là một trong số những tin nhắn bạn đọc gửi đến Báo VietNamNet đề nghị được giúp đỡ. Những người làm chương trình đang gấp rút thực hiện để có thể chuyển những phần quà đến tay bạn đọc một cách sớm nhất.

Chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 23/8-27/8:

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo

VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.