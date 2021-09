Xóm Phao khu bãi giữa sông Hồng là nơi trú ngụ của nhiều mảnh đời bất hạnh. Họ đến từ những vùng đất khác nhau, cùng "dạt" về nơi này, mưu sinh bằng đủ thứ nghề như nhặt ve chai, rửa bát thuê, bốc vác, đạp xích lô..., sống lênh đênh trên những ngôi nhà phao giữa sông.

Dịch Covid-19 bùng phát, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, những cư dân xóm Phao thất nghiệp. Khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc sống của họ trở nên lao đao, thiếu thốn từ những điều cơ bản nhất.

Cô Đào Thị Phương Nga (64 tuổi) là một trong 35 hộ dân trong xóm, sống cùng người con dâu và đứa cháu trai 9 tuổi. Con dâu cô, chị Dương Thị Hương (SN 1987) đi rửa bát thuê cho nhà hàng. Công việc sáng, tối vất vả, thu nhập ít ỏi chẳng đáng là bao.

Năm 2013, sau khi sinh con hơn 1 tháng, chị Hương bỗng lên cơn tai biến dẫn đến liệt nửa cánh tay. Người chồng không chịu nổi cảnh bất hạnh, bỏ đi tìm niềm vui mới. Di chứng do tai biến khiến chị mất sức lao động, không thể tiếp tục đi làm, chỉ đành quanh quẩn ở nhà dọn dẹp. Cô Nga trở thành chỗ dựa duy nhất cho hai mẹ con.

"Mình khổ đã đành, nhưng nó cũng chỉ còn mình để trông vào. Ở trong xóm này ai cũng khó khăn cả, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng yêu quý, quan tâm đến người khác", cô chia sẻ.

Từ ngày thành phố giãn cách, không thể đi làm thêm được, gia đình cô Nga gặp nhiều khó khăn. Bữa cơm không đủ no, được bữa hôm nay lo ngày mai. "Thương nhất là thằng nhỏ, sống cảnh nghèo từ bé quen rồi, có điều đói bụng, sôi ọc ọc cũng chẳng dám kêu với bà, với mẹ. Trong lúc nhà chẳng còn lấy bát gạo, gói mì, may nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ báo VietNamNet. Mọi người ai cũng vui sướng", cô Nga nói.

Còn với gia đình ông Nguyễn Đức Lương có "thâm niên" gắn bó với bãi giữa sông Hồng 30 năm nay, chưa khi nào ông thấy dịch bệnh căng thẳng đến vậy. Ông Lương đã ngoài 60, bị tật một bên mắt, lúc khoẻ ông đi làm thuê, vợ nhặt ve chai, hai người không có con cái, tằn tiện sống với nhau qua ngày.

"Lúc Hà Nội chưa giãn cách, vợ chồng đi làm còn có đồng ra đồng vào. Giờ để phòng chống dịch, ai ở đâu ở yên đấy, chúng tôi cũng gắng cầm cự, có điều không trụ nổi được nữa rồi", ông Lương tâm sự.

Sáng 7/9, qua MTTQ phường Ngọc Thuỵ (Quận Long Biên, Hà Nội), Báo VietNamNet đã trao các suất quà gồm những nhu yếu phẩm cần thiết đến 35 hộ gia đình tại xóm Phao. Mỗi phần quà gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, sữa,... giúp các hộ dân tại đây có thêm động lực khắc phục khó khăn trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Đăng Được, trưởng xóm Phao xúc động: "Thay mặt cho những người dân trong xóm, tôi cảm ơn báo VietNamNet đã làm cầu nối để bạn đọc cả nước cùng chia sẻ với những người khó khăn như chúng tôi".

Phạm Bắc

